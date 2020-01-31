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Все про:Укрзализныця (1802) Криклий (72) Deutsche Bahn (3)

 Возможно, немцы зайдут в набсовет и в топ-менеджмент "Укрзализныци", - Криклий

Министр инфраструктуры Владислав Криклий допускает, что в наблюдательном совете или топ-менеджменте "Укрзализныци" могут появиться представители Deutsche Bahn.

"Мы рассматриваем вариант привлечения немецкого менеджмента. Конкретные позиции я вам сейчас не озвучу, потому что это еще в процессе обсуждения. Возможно, [немцы зайдут] в набсовет и в топ-менеджмент", - заявил министр в интервью "НВ", передает Цензор.НЕТ.

"Они будут делиться с нами своей экспертизой, давать консультации, рекомендации, предлагать решения. А мы уже будем их имплементировать. Речь не идет о покупке части железной дороги, а исключительно о том, чтобы они предложили нам максимум правильных решений. А мы смогли их реализовать", - объяснил он.

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Криклий отметил, что платить за работу немецких специалистов будет непосредственно "Укрзализныця": "Это же бизнес, который генерирует деньги. По итогам прошлого года у УЗ рекордная прибыль за последние несколько десятков лет — 2,5 млрд грн. С нее будут выплачены дивиденды. И это пойдет в бюджет. Мы теряем на неэффективном менеджменте, на кражах, коррупции, которые все еще присутствуют на украинской железной дороге, гораздо больше, чем можем потратить на привлечение немецкого менеджмента".

Источник: https://censor.net.ua/n3173089
 
 
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В наблюдательном совете все места уже заняты

Возможно, немцы зайдут в набсовет и в топ-менеджмент "Укрзализныци", - Криклий - Цензор.НЕТ 2172
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Немцам лучше зайти в Киев,при чем сразу частям СС))
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офф топ

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