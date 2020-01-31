 Законопроект о труде полностью не соответствует Конституции, евростандартам и международному законодательству, - Фриз

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщила нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Фриз.

"Игнорируется ряд Конвенций МОТ (Международная организация труда. - Ред.). Де-факто правительство хочет де-юре уничтожить права работников и вмешиваться в деятельность неугодных работодателей", - отметила она.

По ее словам, согласно законопроекту, отменяется привязка размера минимальной зарплаты к размеру прожиточного минимума, что приведет в целом к снижению денежного обеспечения.

"Отменяется два выходных в неделю. Правительство считает - одного вполне достаточно. Перенос рабочих дней, отпуск по уходу за ребенком, отзыв из отпуска, продолжительность перерывов - все это, по мнению Кабмина, должно быть "по договоренности сторон". Вместе с тем, отпуск без сохранения заработной платы ("за свой счет") увеличивается до 30 календарных дней - неплохой вариант экономии и "стимулирования" работников по собственному усмотрению", - подчеркнула нардеп.

Также, рабочее время и нормирование труда устанавливаются самим работодателем без участия профсоюзов и любых ограничений, даже по сверхурочным работам.

"Отменяется обязательство по двойной оплате труда за сверхурочные часы. Сколько решит столько и будет выплачивать работодатель работнику", - подчеркнула Фриз.

Кроме того, в законопроекте прописаны неограниченные возможности для расторжения трудового договора на любых основаниях по желанию работодателя.

"Предлагается закрепить новый трудовой договор с нефиксированной рабочим временем, согласно которому обязанность работника выполнять работу возникает исключительно при условии предоставления работодателем работы, без гарантий того, что такая работа будет предоставляться постоянно. Грубо говоря, работник превращается в бесправное существо, которое когда-угодно можно использовать, но и в любой момент выбросить "за борт", - отметила нардеп.

"У меня для премьер-министра есть плохие новости. Во-первых вы внесли законопроект, который противоречит Конституции и международным актам. Во-вторых, ну вам как минимум для управления исполнительной ветвью власти следует знать аксиому права - новые законы не могут сужать права и ухудшать любым образом условия, предоставленные действующим законодательством", - подытожила Фриз.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Законопроект "О медиа" позволит Нацсовету по ТРВ регулировать не только телевидение и радио, но и другие медиа, - Ткаченко



