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Все про:Савченко (2845) суд (22848) Рубан Владимир (143) Офис генерального прокурора (65)

 Заседание суда по делу Савченко и Рубана перенесли на 12 марта

Заседание Броварского городского районного суда Киевской области по делу в отношении народного депутата Украины VIII созыва Надежды Савченко и экс-руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана вновь перенесено.

Как сообщили в Офисе генпрокурора, заседание состоится 12 марта, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Заседание перенесли на 12.03 на 11.00. Не явилась сторона защиты Рубана", - сказали в ведомстве.

По информации Офиса генпрокурора, прокуроры просили привлечь бесплатных адвокатов, но суд не усмотрел оснований в этом.

Савченко подозревают в подготовке теракта. 15 марта 2018 года Генеральный прокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду три представления: о снятии неприкосновенности, задержании и аресте народного депутата Надежды Савченко. Ее подозревают в попытке организации "вооруженного государственного переворота методом террора".

15 апреля 2019 года народного депутата Надежду Савченко и экс-руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана освободили из-под стражи в зале Броварского горрайонного суда Киевской области.

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Источник: https://censor.net.ua/n3173086
 
 
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