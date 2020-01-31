 Заседание суда по делу Савченко и Рубана перенесли на 12 марта

Как сообщили в Офисе генпрокурора, заседание состоится 12 марта, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Заседание перенесли на 12.03 на 11.00. Не явилась сторона защиты Рубана", - сказали в ведомстве.

По информации Офиса генпрокурора, прокуроры просили привлечь бесплатных адвокатов, но суд не усмотрел оснований в этом.

Савченко подозревают в подготовке теракта. 15 марта 2018 года Генеральный прокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду три представления: о снятии неприкосновенности, задержании и аресте народного депутата Надежды Савченко. Ее подозревают в попытке организации "вооруженного государственного переворота методом террора".

15 апреля 2019 года народного депутата Надежду Савченко и экс-руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана освободили из-под стражи в зале Броварского горрайонного суда Киевской области.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Савченко устроилась ведущей на принадлежащий куму Путина телеканал Zik