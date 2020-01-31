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 Политика Украины
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 Российские тюремщики унижают, угрожают убийством и несколько раз поджигали шапку на голове фигуранта "дела украинских диверсантов" Лимешко, - Денисова

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщает, что у незаконно осужденных Россией украинцев Владимира Дудки и Геннадия Лимешко ухудшается состояние здоровья.

"Геннадий Лимешко, который содержится в "ФКУ ИК-6 УФСИН России по Ставропольскому краю" сообщил, что сотрудники исправительного учреждения применяют к нему моральное и психологическое давление - говорят что его нужно убить, ведь он принял ислам. Более того, постоянно унижают его достоинство и уже несколько раз поджигали на голове шапку. Он опасается за свою жизнь!", - говорится в сообщении Денисовой на странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Омбудсмен отмечает, что у Лимешко ухудшилось состояние здоровья: в частности, его беспокоит постоянная зубная боль и боли в суставах.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дикие головные боли и сыпь по всему телу, - осужденный по "делу украинских диверсантов" Дудка рассказал о состоянии здоровья в российской колонии

Но, несмотря на это, администрация исправительного учреждения не обеспечивает предоставление необходимой медицинской помощи украинцу.

"Владимир Дудка "ФКУ ИК 11 УФСИН России по Ставропольский края" также сообщает о сильном ухудшении состояния здоровья. У него постоянные головные боли на фоне высокого артериального давления. Сыпь, которые были на теле - не лечатся. Из-за этого усилился зуд", - говорится в сообщении.

В связи с этим Денисова обращается с требованием к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой безотлагательно принять меры с целью соблюдения прав граждан Украины - обеспечить надлежащие условия содержания и безопасности Геннадия Лимешко, а также оказать необходимую медицинскую помощь незаконно осужденным гражданам Украины.

"Прошу временно поверенного Украины по делам Украины в Российской Федерации Василия Покотило способствовать обеспечению прав и свобод граждан Украины", - добавила Денисова.

Омбудсмен также призвала международное сообщество, дипломатов и представителей правозащитных организаций усилить мониторинг соблюдения прав украинских граждан.

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Российские тюремщики унижают, угрожают убийством и несколько раз поджигали шапку на голове фигуранта дела украинских диверсантов Лимешко, - Денисова 01
Российские тюремщики унижают, угрожают убийством и несколько раз поджигали шапку на голове фигуранта дела украинских диверсантов Лимешко, - Денисова 02
Российские тюремщики унижают, угрожают убийством и несколько раз поджигали шапку на голове фигуранта дела украинских диверсантов Лимешко, - Денисова 03
Российские тюремщики унижают, угрожают убийством и несколько раз поджигали шапку на голове фигуранта дела украинских диверсантов Лимешко, - Денисова 04

Как сообщалось, Геннадий Лимешко был задержан оккупантами в августе 2017 года и осужден так называемым "Судакским городским судом Республики Крым" в мае 2018 года на 8 лет за якобы незаконное изготовление и хранение взрывчатых веществ. Владимир Дудка незаконно лишен свободы на 14 лет "Севастопольский городским судом". Отбывает наказание в колонии строгого режима.

Источник: https://censor.net.ua/n3173083
 
 
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для вічно приниженного лайна з фашиської ********* возвиситись - це принизити іншого
без варіантів
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Колись дивився "Смерть негідника " з Ален Делоном , що не п"є одеколони ...
Хто прибив Цемаха ?(може , подякувати хочу ?)))
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Сначала били самых родовитых,
Потом стреляли самых работящих,
Потом ряды бессмысленно убитых
Росли из тысяч самых немолчащих.
Среди последних - всё интеллигенты,
Радетели достоинства и чести,
Негодные в работе инструменты
Для механизма поголовной лести.
В подручных поощряя бесталанность,
Выискивала власть себе подобных.
В средневековье шла тоталитарность,
Создав себе империю удобных,
Послушных, незаметных, молчаливых,
Готовых почитать вождём бездарность,
Изображать воистину счастливых,
По праву заслуживших легендарность...
Держава, обессиленная в пытках,
Ещё не знала о потерях сущих,
Не знала, что КОЛИЧЕСТВО убитых
Откликнется ей КАЧЕСТВОМ живущих. Игорь Кохановский (Игор Коханівський) «Закон диалектики» 1989г.
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..так закрыть зажопников и и пр. синежопых и красноперых и жечь им шапки....ответы незамедлительными и зеркальными быть должны... Російські тюремники принижують, погрожують вбивством та кілька разів підпалювали шапку на голові фігуранта "справи українських диверсантів" Лимешка, - Денісова - Цензор.НЕТ 380...
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ждёмъ сегодня хеббельсТВ скажуть , два дюверсанта- правосека зорян и шкиряк , переодевшись у сварщиков , завалили стадиён у питербурхе...
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