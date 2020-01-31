 Российские тюремщики унижают, угрожают убийством и несколько раз поджигали шапку на голове фигуранта "дела украинских диверсантов" Лимешко, - Денисова

"Геннадий Лимешко, который содержится в "ФКУ ИК-6 УФСИН России по Ставропольскому краю" сообщил, что сотрудники исправительного учреждения применяют к нему моральное и психологическое давление - говорят что его нужно убить, ведь он принял ислам. Более того, постоянно унижают его достоинство и уже несколько раз поджигали на голове шапку. Он опасается за свою жизнь!", - говорится в сообщении Денисовой на странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Омбудсмен отмечает, что у Лимешко ухудшилось состояние здоровья: в частности, его беспокоит постоянная зубная боль и боли в суставах.

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Но, несмотря на это, администрация исправительного учреждения не обеспечивает предоставление необходимой медицинской помощи украинцу.

"Владимир Дудка "ФКУ ИК 11 УФСИН России по Ставропольский края" также сообщает о сильном ухудшении состояния здоровья. У него постоянные головные боли на фоне высокого артериального давления. Сыпь, которые были на теле - не лечатся. Из-за этого усилился зуд", - говорится в сообщении.

В связи с этим Денисова обращается с требованием к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой безотлагательно принять меры с целью соблюдения прав граждан Украины - обеспечить надлежащие условия содержания и безопасности Геннадия Лимешко, а также оказать необходимую медицинскую помощь незаконно осужденным гражданам Украины.

"Прошу временно поверенного Украины по делам Украины в Российской Федерации Василия Покотило способствовать обеспечению прав и свобод граждан Украины", - добавила Денисова.

Омбудсмен также призвала международное сообщество, дипломатов и представителей правозащитных организаций усилить мониторинг соблюдения прав украинских граждан.

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Как сообщалось, Геннадий Лимешко был задержан оккупантами в августе 2017 года и осужден так называемым "Судакским городским судом Республики Крым" в мае 2018 года на 8 лет за якобы незаконное изготовление и хранение взрывчатых веществ. Владимир Дудка незаконно лишен свободы на 14 лет "Севастопольский городским судом". Отбывает наказание в колонии строгого режима.