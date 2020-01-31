 Российские тюремщики унижают, угрожают убийством и несколько раз поджигали шапку на голове фигуранта "дела украинских диверсантов" Лимешко, - Денисова

"Геннадий Лимешко, который содержится в "ФКУ ИК-6 УФСИН России по Ставропольскому краю" сообщил, что сотрудники исправительного учреждения применяют к нему моральное и психологическое давление - говорят что его нужно убить, ведь он принял ислам. Более того, постоянно унижают его достоинство и уже несколько раз поджигали на голове шапку. Он опасается за свою жизнь!", - говорится в сообщении Денисовой на странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
Омбудсмен отмечает, что у Лимешко ухудшилось состояние здоровья: в частности, его беспокоит постоянная зубная боль и боли в суставах.
Но, несмотря на это, администрация исправительного учреждения не обеспечивает предоставление необходимой медицинской помощи украинцу.
"Владимир Дудка "ФКУ ИК 11 УФСИН России по Ставропольский края" также сообщает о сильном ухудшении состояния здоровья. У него постоянные головные боли на фоне высокого артериального давления. Сыпь, которые были на теле - не лечатся. Из-за этого усилился зуд", - говорится в сообщении.
В связи с этим Денисова обращается с требованием к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой безотлагательно принять меры с целью соблюдения прав граждан Украины - обеспечить надлежащие условия содержания и безопасности Геннадия Лимешко, а также оказать необходимую медицинскую помощь незаконно осужденным гражданам Украины.
"Прошу временно поверенного Украины по делам Украины в Российской Федерации Василия Покотило способствовать обеспечению прав и свобод граждан Украины", - добавила Денисова.
Омбудсмен также призвала международное сообщество, дипломатов и представителей правозащитных организаций усилить мониторинг соблюдения прав украинских граждан.
Как сообщалось, Геннадий Лимешко был задержан оккупантами в августе 2017 года и осужден так называемым "Судакским городским судом Республики Крым" в мае 2018 года на 8 лет за якобы незаконное изготовление и хранение взрывчатых веществ. Владимир Дудка незаконно лишен свободы на 14 лет "Севастопольский городским судом". Отбывает наказание в колонии строгого режима.
без варіантів
Хто прибив Цемаха ?(може , подякувати хочу ?)))
Потом стреляли самых работящих,
Потом ряды бессмысленно убитых
Росли из тысяч самых немолчащих.
Среди последних - всё интеллигенты,
Радетели достоинства и чести,
Негодные в работе инструменты
Для механизма поголовной лести.
В подручных поощряя бесталанность,
Выискивала власть себе подобных.
В средневековье шла тоталитарность,
Создав себе империю удобных,
Послушных, незаметных, молчаливых,
Готовых почитать вождём бездарность,
Изображать воистину счастливых,
По праву заслуживших легендарность...
Держава, обессиленная в пытках,
Ещё не знала о потерях сущих,
Не знала, что КОЛИЧЕСТВО убитых
Откликнется ей КАЧЕСТВОМ живущих. Игорь Кохановский (Игор Коханівський) «Закон диалектики» 1989г.