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 Наемники РФ не пропустили наблюдателей ОБСЕ в район, где запрещено размещать тяжелое вооружение, - СЦКК

Украинская сторона СЦКК сообщает об очередном ограничении свободы передвижения патруля СММ ОБСЕ при выполнении мандата Миссии по стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

По данным отчета СММ ОБСЕ от 30 января представители вооруженных формирований РФ вновь отказали патрулю Миссии в проезде на временно оккупированную территорию через блокпост возле населенного пункта Верхнешироковское (быв. Октябрь) на юге Донецкой области. Находясь на блокпосту, наблюдатели Миссии видели, что гражданские транспортные средства пересекали блокпост в обоих направлениях.

В СЦКК отмечают, что через этого блокпост осуществляется проезд в район, в котором согласно п. 5 Меморандума о выполнении положений Протокола по итогам консультаций Трехсторонней контактной группы от 19 сентября 2014 запрещено размещать тяжелое вооружение и военную технику.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ не пропустили наблюдателей ОБСЕ на 7 участков оккупированной территории, в т.ч. к камере СММ возле Петровского, - СЦКК

"На блокпосту у Верхнешироковского с начала 2020 года представителями Миссии зафиксировано более трети от общего количества ограничений свободы передвижения патрулей Миссии в указанный район. Такие действия могут иметь целью скрыть запрещенную деятельность вооруженных формирований Российской Федерации, сосредоточение, передвижения или подготовку войск", - говорится в сообщении.

Источник: https://censor.net.ua/n3173081
 
 
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....и шо?!!!..какие действия последовали?!!!...болото какое то, а не эуропа... Наемники РФ не пропустили наблюдателей ОБСЕ в район, где запрещено размещать тяжелое вооружение, - СЦКК - Цензор.НЕТ 3405
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Как какие действия?!
Извинились, поехали назад!
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Ну и нормально. Они захватили ту землю и то их земля. То ли дело Украины: отступить? Да пожалуйста! С оккупантом дружить? Не проблема! Какая разница!
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значит надо по этому квадрату в#бать! и цель полюбому важная и ОБСЕ не увидит Наемники РФ не пропустили наблюдателей ОБСЕ в район, где запрещено размещать тяжелое вооружение, - СЦКК - Цензор.НЕТ 6977
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