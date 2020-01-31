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 Политика Украины
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Все про:евромайдан (6828) Богдан Андрей (242) Офис Президента (234)

 Экс-дипломат Хрипунов, обзывавший майдановцев "ультранационалистами с нацистской символикой", стал советником Богдана, - СМИ

Бывший генеральный консул Украины в Барселоне Александр Хрипунов, который во время событий Революции достоинства критиковал ее участников, стал советников главы Офиса президента Украины Андрея Богдана.

Об этом сообщают журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях", информирует Цензор.НЕТ.

"В 2014-м украинская община в Барселоне требовала его увольнения. Людей возмутило его статья, вышедшая в день расстрелов протестующих на Майдане — в ней он вспоминал об ультранационалистах с нацистской символикой на Майдане", — утверждают журналисты.

Экс-дипломат Хрипунов, обзывавший майдановцев ультранационалистами с нацистской символикой, стал советником Богдана, - СМИ 01

Тогда же украинская диаспора обратила внимание на то, что новый 2014 год тот встречал в Испании в компании россиян.

Экс-дипломат Хрипунов, обзывавший майдановцев ультранационалистами с нацистской символикой, стал советником Богдана, - СМИ 02Экс-дипломат Хрипунов, обзывавший майдановцев ультранационалистами с нацистской символикой, стал советником Богдана, - СМИ 03

После протестов представителей диаспоры Хрипунов лишился должности генконсула в Барселоне. Позднее он был назначен советником вице-премьера Владимира Кистиона и проработал на этой должности до 2017 года.

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"А теперь, оказывается, Хрипунов помогает уже новой власти. Его назначили советником Андрея Богдана, руководителя Офиса президента Зеленского", — утверждают "Схемы".

Журналистам удалось несколько заснять, как Хрипунов выходил из здания Офиса президента. На вопросы о том, кто он и по каким делам приходил на Банковую, он не отвечал, а от корреспондентов сбегал, "изменяя направление движения".

Экс-дипломат Хрипунов, обзывавший майдановцев ультранационалистами с нацистской символикой, стал советником Богдана, - СМИ 04
Экс-дипломат Хрипунов, обзывавший майдановцев ультранационалистами с нацистской символикой, стал советником Богдана, - СМИ 05

Источник: https://censor.net.ua/n3173080
 
 
 Топ комментарии
 
Еще одной антимукраинской мразью стало больше во власти. Она как пылесос вытягивает из Украины всю нечисть к себе
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еще одно " новое лицо " в политике Экс-дипломат Хрипунов, обзывавший майдановцев "ультранационалистами с нацистской символикой", стал советником Богдана, - СМИ - Цензор.НЕТ 7070
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Дерьмо притягивает дерьмо.
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жалко, что грузинского наркомана премьером не поставили. Так бы вой на зелибобских болотах не утихал.
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Еще одной антимукраинской мразью стало больше во власти. Она как пылесос вытягивает из Украины всю нечисть к себе
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Зебилье хавает *новые лица* и причмокивает
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5 лет при Пэтрыку сидел в Барселоне консулом и ничО.. Где ж ты раньше был?
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а как же.. похерил 5 лет развития страны..и вот результат.. ешьте, шоколадные, не обляпайтесь Экс-дипломат Хрипунов, обзывавший майдановцев "ультранационалистами с нацистской символикой", стал советником Богдана, - СМИ - Цензор.НЕТ 723
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Расскажешь еще раз как ботоксный тебя в пупок лизал?
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У зебілів талант. Гадити, не знімаючи штанів, і звинувачувати і цьому інших
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Гадити Неньці - це прерогатива соєвої братії.. Я не претендую!
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К сожалению 73% мудрого украинского нарИду не офицеры старой школы..

Шо б застрелится от стыда...
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Еще одной антимукраинской мразью стало больше во власти. Она как пылесос вытягивает из Украины всю нечисть к себе
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Коломойский выдвинул ультиматум - или Богдан назначается главой АП, либо он отказывает в поддержке "Слуге народа" на выборах президента.И в благодарность за доходное место слуга гражданина Израиля Коломойского Богдан отдаёт тому в распоряжение землю Украины. Успокаивая лохов обещанием: Запуск рынка земли позволит за 5 лет в 3 раза увеличить производство аграрной продукции в Украине, Богдан.-Типа гадёныш в три раза увеличит. Собственноручно.Будет пахать , сеять, убирать.
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Якби в Порошенка було стільки зашкварів 2-3 роки тому. його б уже давно повісили. але стадо зовсім отупіло. Їм яка різниця вже.
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зебилоиды, вы вроде 5 лет пищали что рыба с головы гниет? или уже нет?
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В 2014 году Хрипунов стал фигурантом публичного скандала, поскольку оправдывал "диктаторские законы", инициированные режимом Януковича и принятые Верховной радой 16 января.
Он также допускал унизительные комментарии относительно участников Евромайдана.
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и шо ж його Пэтя 5 років не знімав с посади.. айяйяй .. як нєхарашо палучілось Экс-дипломат Хрипунов, обзывавший майдановцев "ультранационалистами с нацистской символикой", стал советником Богдана, - СМИ - Цензор.НЕТ 3575
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Потому что Петя кровавый барыга и мародер. Поэтому он и не знимав з посады. А нынешняя власть - патриоты и няшки. Почему они его назначили?
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а Зеленський має знімати, а Пєтя не міг.. як ж ти цікаве Ексдипломат Хрипунов, який обзивав майданівців "ультранаціоналістами з нацистською символікою", став радником Богдана, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5295
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А харашо, это когда кацап, типа тебя, в спаме лежит, или лижет, как тебе, конченному, нравится)))
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«Слуга народа» Брагар написал заявление на участницу АТО из-за «ущемления» русского языка

InfoResist

Экс-дипломат Хрипунов, обзывавший майдановцев "ультранационалистами с нацистской символикой", стал советником Богдана, - СМИ - Цензор.НЕТ 1852Читать материал на украинском

Народный депутат от фракции «Слуга народа» Евгений Брагар подал заявление в полицию по факту заявления волонтера и аэроразведчицы Анастасии Конфедерат о том, что в Украине не должен звучать русский язык. Об этом он написал у себя в Facebook.
По словам народного избранника, соответствующее заявление волонтера является дискриминацией по языковому признаку.
«Не имеет никакого значения, какой именно язык дискриминируют. При дискриминации украинского или любого другого языка реакция была бы такая же. Ксенофобии и дискриминации не место в Украине. Украина - это общий дом для всех ее граждан без учета язык общения, вероисповедания или национального происхождения», - написал он.
Брагар считает, что волонтер Анастасия Конфедерат совершила преступление, предусмотренное статьей 161 УК Украины.
Как сообщалось ранее, нардеп от фракции «Слуга народа», замглавы комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Евгений Брагар публично встал на сторону водителя автобуса Луцк-Киев, демонстрировавшего в салоне сериал производства страны-агрессора и отказавшегося его отключить по требованию двух волонтеров.
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да разве ж удивляет очередной ватник в СН и в их властной камарилье?
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Украинская община уже полгода безрезультатно требует отзыва генерального консула Украины в Барселоне Александра Хрипунова, пишет Радіо Свобода.
Украинцы возмущены тем, что Министерство иностранных дел медлит с отзывом дипломата, который позволял себе публичную поддержку "диктаторских законов" от 16 января, а также унизительные комментарии относительно участников Евромайдана.
Также он обосновывал демократичность законов, принятых 16 января, которые де-факто устанавливали режим диктатуры в Украине.
"На нашем Евромайдане было много тех, у кого есть взрослые дети, которые принимали участие в тех событиях, которые происходили в разных городах. И услышать от господина консула о том, что наши дети нацисты - это безобразие", - заявил один из участников испанского Евромайдана Михаил Кузив. https://day.kyiv.ua/ru/news/220914-ukraincy-v-barselone-trebuyut-otozvat-genkonsula-kotoryy-podderzhival-yanukovicha
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то есть, официально стал или дали официальное оглашение древнему факту.
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Даже не удивляет. Это давно уже стало закономерностью.
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