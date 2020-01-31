 Экс-дипломат Хрипунов, обзывавший майдановцев "ультранационалистами с нацистской символикой", стал советником Богдана, - СМИ

Об этом сообщают журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях", информирует Цензор.НЕТ.
"В 2014-м украинская община в Барселоне требовала его увольнения. Людей возмутило его статья, вышедшая в день расстрелов протестующих на Майдане — в ней он вспоминал об ультранационалистах с нацистской символикой на Майдане", — утверждают журналисты.
Тогда же украинская диаспора обратила внимание на то, что новый 2014 год тот встречал в Испании в компании россиян.
После протестов представителей диаспоры Хрипунов лишился должности генконсула в Барселоне. Позднее он был назначен советником вице-премьера Владимира Кистиона и проработал на этой должности до 2017 года.
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"А теперь, оказывается, Хрипунов помогает уже новой власти. Его назначили советником Андрея Богдана, руководителя Офиса президента Зеленского", — утверждают "Схемы".
Журналистам удалось несколько заснять, как Хрипунов выходил из здания Офиса президента. На вопросы о том, кто он и по каким делам приходил на Банковую, он не отвечал, а от корреспондентов сбегал, "изменяя направление движения".
Шо б застрелится от стыда...
Он также допускал унизительные комментарии относительно участников Евромайдана.
InfoResist
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Народный депутат от фракции «Слуга народа» Евгений Брагар подал заявление в полицию по факту заявления волонтера и аэроразведчицы Анастасии Конфедерат о том, что в Украине не должен звучать русский язык. Об этом он написал у себя в Facebook.
По словам народного избранника, соответствующее заявление волонтера является дискриминацией по языковому признаку.
«Не имеет никакого значения, какой именно язык дискриминируют. При дискриминации украинского или любого другого языка реакция была бы такая же. Ксенофобии и дискриминации не место в Украине. Украина - это общий дом для всех ее граждан без учета язык общения, вероисповедания или национального происхождения», - написал он.
Брагар считает, что волонтер Анастасия Конфедерат совершила преступление, предусмотренное статьей 161 УК Украины.
Как сообщалось ранее, нардеп от фракции «Слуга народа», замглавы комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Евгений Брагар публично встал на сторону водителя автобуса Луцк-Киев, демонстрировавшего в салоне сериал производства страны-агрессора и отказавшегося его отключить по требованию двух волонтеров.
Украинцы возмущены тем, что Министерство иностранных дел медлит с отзывом дипломата, который позволял себе публичную поддержку "диктаторских законов" от 16 января, а также унизительные комментарии относительно участников Евромайдана.
Также он обосновывал демократичность законов, принятых 16 января, которые де-факто устанавливали режим диктатуры в Украине.
"На нашем Евромайдане было много тех, у кого есть взрослые дети, которые принимали участие в тех событиях, которые происходили в разных городах. И услышать от господина консула о том, что наши дети нацисты - это безобразие", - заявил один из участников испанского Евромайдана Михаил Кузив. https://day.kyiv.ua/ru/news/220914-ukraincy-v-barselone-trebuyut-otozvat-genkonsula-kotoryy-podderzhival-yanukovicha