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 Общество
  2005  18
Все про:СБУ (14304) реформы (3472) Баканов Иван (115)

 Мы подготовили законопроект "Об СБУ", он находится в Офисе президента, - Баканов

Служба безопасности Украины подготовила новый проект закона "Об СБУ", который предусматривает реформу ведомства.

Об этом заявил глава СБУ Иван Баканов на заседании коллегии спецслужбы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ведомства.

"Мы подготовили новый проект закона "Об СБУ". Сейчас документ находится в Офисе президента. Он задаст вектор перезапуска работы Службы. Это фундамент, на котором возводится здание обновленной СБУ. Речь идет об изменении подходов в работе - от реактивного к проактивному. Служба должна сосредоточиться на нейтрализации угроз, а не бороться с их последствиями", - отметил глава спецслужбы.

Мы подготовили законопроект Об СБУ, он находится в Офисе президента, - Баканов 01

По его словам, новый законопроект об СБУ также предусматривает "качественно иной уровнь оплаты труда".

"Зарплаты сотрудников СБУ будут действительно выше. Но и уровень ответственности повысится. Это я вам обещаю", - отметил Баканов.

Он также отметил достижения СБУ в 2019 году: предупреждение трех терактов, которые могли привести к гибели мирных граждан; задержание одного из лидеров ИДИЛ по кличке "Аль Бара Шишани", который скрывался в Украине; разоблачение контрразведкой четырех агентурных сетей вражеской спецслужбы; предупреждение более полутысячи кибератак, в частности на информационные системы госорганов и объекты критической инфраструктуры.

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В будущем, по его словам, СБУ будет еще больше внимания уделять стратегическим вопросам национальной безопасности, борьбе с терроризмом, контрразведывательной деятельности.

Баканов отметил, что СБУ откажется от несвойственных ей функций и полномочий и будет иначе работать с кадрами.

Он призвал руководителей региональных управлений улучшить оперативную работу, не допускать злоупотреблений и правонарушений со стороны сотрудников спецслужбы.

Также Баканов на заседании вручил государственные и ведомственные награды лучшим сотрудникам СБУ.

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Источник: https://censor.net.ua/n3173077
 
 
 Топ комментарии
 
правильно! По перепостам в Facebook/Twitter (для начала... Потом можно заняться мыслепреступлениями) находить неблагонадёжных, а судья вовк будет их судить. Но сперва пресс-конференция, на которой моника расскажет об успехах!
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Ах, да...я забула, що всі зебіли проспали війну.
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20-30 % - и все законы пройдут на ура Баканов предлагает изменить подходы в работе СБУ "от реактивного к проактивному" - Цензор.НЕТ 1936
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З початку війни було знешкоджено десятки терактів.
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Ах, да...я забула, що всі зебіли проспали війну.
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«Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога; существующие же власти от Бога установлены. Посему противящийся власти противится Божию установлению. А противящиеся сами навлекут на себя осуждение» (Рим.13:1-2). Ми підготували законопроєкт "Про СБУ", він в Офісі президента, - Баканов - Цензор.НЕТ 6257
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правильно! По перепостам в Facebook/Twitter (для начала... Потом можно заняться мыслепреступлениями) находить неблагонадёжных, а судья вовк будет их судить. Но сперва пресс-конференция, на которой моника расскажет об успехах!
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Кодлан Коломойского. Охрана./ Баканов получил лычки лейтенанта чтобы читать секретные документы. Об этом сообщила Мендель. Жена Баканова - гражданка России/ СБУ требует от Приватбанка согласовывать иностранные иски против Коломойского/СБУ выступила против открытия рынка электроэнергии.Бывший юрист "Квартала" Баканов выступил против закона который не устраивает Коломойского./ СБУ начала щемить крупнейшее иностранное предприятие, с которым конкурирует Коломойский На "АрселорМиттал" открыли уголовное дело.
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Да он должности не соответствует особенно после прослушек должен уйти а они морду кирпичом и дальше умняки лепят гадкая власть
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Не лез бы ты своим ватным рылом в работу сбу, а то кончишь как якименко
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а что скажет сбу про звонок своего работника в сизо?
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Турбо мен, нейтралізує загрози в турборежимі.
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Процент с контрабанды туда уже согласовали. Осталось только принять.
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Снова будет слышен скрип переставляемых кроватей.
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Надеюсь на то что кто то из действующих сотрудников СБУ пристрелит эту кацапскую гниду.
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