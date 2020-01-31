 Мы подготовили законопроект "Об СБУ", он находится в Офисе президента, - Баканов

Об этом заявил глава СБУ Иван Баканов на заседании коллегии спецслужбы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ведомства.

"Мы подготовили новый проект закона "Об СБУ". Сейчас документ находится в Офисе президента. Он задаст вектор перезапуска работы Службы. Это фундамент, на котором возводится здание обновленной СБУ. Речь идет об изменении подходов в работе - от реактивного к проактивному. Служба должна сосредоточиться на нейтрализации угроз, а не бороться с их последствиями", - отметил глава спецслужбы.

По его словам, новый законопроект об СБУ также предусматривает "качественно иной уровнь оплаты труда".

"Зарплаты сотрудников СБУ будут действительно выше. Но и уровень ответственности повысится. Это я вам обещаю", - отметил Баканов.

Он также отметил достижения СБУ в 2019 году: предупреждение трех терактов, которые могли привести к гибели мирных граждан; задержание одного из лидеров ИДИЛ по кличке "Аль Бара Шишани", который скрывался в Украине; разоблачение контрразведкой четырех агентурных сетей вражеской спецслужбы; предупреждение более полутысячи кибератак, в частности на информационные системы госорганов и объекты критической инфраструктуры.

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В будущем, по его словам, СБУ будет еще больше внимания уделять стратегическим вопросам национальной безопасности, борьбе с терроризмом, контрразведывательной деятельности.

Баканов отметил, что СБУ откажется от несвойственных ей функций и полномочий и будет иначе работать с кадрами.

Он призвал руководителей региональных управлений улучшить оперативную работу, не допускать злоупотреблений и правонарушений со стороны сотрудников спецслужбы.

Также Баканов на заседании вручил государственные и ведомственные награды лучшим сотрудникам СБУ.

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