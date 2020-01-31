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 Политика Украины
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 Цель Путина - дестабилизировать единство Евросоюза и отменить санкции, как единый механизм сдерживания агрессии, - Порошенко

Международные санкции против России как страны-агрессора остаются единственным механизмом сдерживания Путина от дальнейшей эскалации. Продление этих санкций и укрепление проукраинской коалиции, которая была сформирована благодаря усилиям команды пятого Президента Украины, заставляют Путина платить высокую цену за тысячи погибших украинцев.

Об этом лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко заявил в интервью европейскому изданию Euractiv.com, комментируя риск уступок западных государств в сторону России за счет украинских интересов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Это и есть цель Путина. Именно так он хочет дестабилизировать единство Европейского Союза. Я горжусь тем, что моя команда во время моего президентского срока не позволяла Путину оставаться на двустороннем уровне. Я горжусь тем, что у нас есть отличное сотрудничество с Европейским Союзом. Мы сохраняем санкции, и санкции на самом деле является единственным механизмом сдерживания Путина за столом переговоров, оказывать давление на Россию, чтобы она вывела свои войска с оккупированной территории Донбасса и Крыма", – подчеркнул  Порошенко.

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Он отметил, что российское руководство не скрывает того, что санкции являются очень обременительными для Кремля. "Есть абсолютно четкая демонстрация: после отставки российский премьер-министр Медведев сказал, что санкции ЕС, санкции проукраинской коалиции являются очень болезненными для России. Это – цена, которую Россия платит за 14 000 убитых украинцев: более 3000 украинских военных и 11000 украинских гражданских", – напомнил Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минфин США объявил о расширении санкций против РФ, добавив в него восемь чиновников и бизнесменов, связанных с оккупированным Крымом

Источник: https://censor.net.ua/n3173074
 
   
 Топ комментарии
 
Ось з ким було не соромно за Україну.
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Уход британцев из ЕС знаковый - возникло недопонимание между ЕС и США. Британцы - самые ярые сторонники американской политики в этом регионе. И для нас это тоже плохо - европроститутки аж пищат от рашистского бабла. Но вот не дай Бог рашисты попрут дальше, спасать европейскую .опу будут снова американцы... или не будут.
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кацахол готовься! толпа зебилов приближается! Цель Путина - дестабилизировать единство Евросоюза и отменить санкции, как единый механизм сдерживания агрессии, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4095
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это шестерки на подогреве сейчас развлекают нас!
сейчас тяжеловесы подтянутся..., которые обещали на основной форум не ходить, пока не восстановится справедливость Цель Путина - дестабилизировать единство Евросоюза и отменить санкции, как единый механизм сдерживания агрессии, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6658!
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сравнил! кого с кем?
президента с янелохом-оманским?
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зебіли дуже вперті.
вони не визнають.
лох ніколи не скаже , що його лоханули, сидітиме в куточку мовчки і зрідка огризатиметься.
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вот и выпала им возможность немножко огрызнуться!
хотя лохи какие то мелкие пошли, или методички не подогнали свежие, или интилект ниже плинтуса!
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Особенно когда проталкивали особый статус Донбаса, или военное положение?
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А що таке, малий, хотів повоювати, а Порошенко ВС не оголосив?
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Пусть Педро лучше расскажет как им удалось в 2018 году реструктуризировать 1,3 миллиарда гривень кредитов компании "Богдан Моторс" в Укрэксиме под смехотворные проценты. ГПУ уже дело открыло по этому поводу.
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пусть следователи за это расскажут! Цель Путина - дестабилизировать единство Евросоюза и отменить санкции, как единый механизм сдерживания агрессии, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9122
и если виновен-посадят! Цель Путина - дестабилизировать единство Евросоюза и отменить санкции, как единый механизм сдерживания агрессии, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8570
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Эта оборудка уже давно известна. И кореш Гладковский проходит и по другим делам.
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и кто уже сидит? весна прошла..., наступит следующая... !
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Когда уже твою ботоферму СБУ прикроет?
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ты думаешь у них мозги работают?
только языком ляпать умеют!
если бы работали, то с Шереметом бы не спалились! Цель Путина - дестабилизировать единство Евросоюза и отменить санкции, как единый механизм сдерживания агрессии, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9666
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ну ти ж не хочеш розказати, чому бєня до цього часу не повернув, вкрадені з Привату, кошти
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Бюджетные деньги воровать, когда ты президент -- дело нехитрое. "Богдан Моторс" и производит полный отстой и поставляет его Министерству Обороны под заказ, и бюджет грабит.
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ты конкретно можешь назвать кого посадили?
или трепешь только языком?
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Почитай новости про реструктуризацию этого кредита. Кстати и "Богдан Моторс" Педро организовал за счет кредита от Укрэксима в 2005 году.
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Имееш доступ к корыту, на Мальдивы как в Винницу летаешь. В Винницу, наверно, больнее.
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я читать бред не могу! ты назови фамилии кто сидит!
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Ахметов сидит!! В вилле бельгийского короля Лепольда 2 и благодарит Педро за финансовую поддержку.
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а ты зеленобобик еще и зебил!
когда поумнеешь заходи! время с тобой тратить неохота!
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Еще один с паРаши путина хлу вброс делает про пороха , свою брехню толкают в помощь портнову.
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украинский "бот" -не уйловский! он у себя на родине борется с такими как ты (командировачными"!
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Уход британцев из ЕС знаковый - возникло недопонимание между ЕС и США. Британцы - самые ярые сторонники американской политики в этом регионе. И для нас это тоже плохо - европроститутки аж пищат от рашистского бабла. Но вот не дай Бог рашисты попрут дальше, спасать европейскую .опу будут снова американцы... или не будут.
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когда бросал в віктор федорович 31ee1569 то успел уклониться от его соплей!
реакция! Мета Путіна - дестабілізувати єдність Євросоюзу і скасувати санкції як єдиний механізм стримування агресії, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1537
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Та я не могу понять, что там творится в руководстве ЕС. Даже если сговор с рашкой, они же должны понимать, что договариваться с дьяволом бессмысленно. А даже если очень большие деньги... Когда рашистский сапог начнет топтаться по всему миру, их деньги не спасут.
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Брексит -- это победа Путина. Путин его и финансировал. И миллионы беженцев в Европу организовал, чтобы развалить ЕС. Без Великобритании, ЕС -- кастрированный кот без когтей.
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********, скучен ты, как то лахта стала набирать откровенных дебилов, ходи отсюда
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Тепер зрозуміло, чому BrExit стався.
І там кацапи рулять!
Кажуть, до Землі астероїд підлітає...
Теж вони?
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то не астероид! то скрепа пуйловская вертается!
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любитель путина хла, а почему у ВАС ник украинский и флаг, что так классно вас любит хло что кастрюлю на голову надели.
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А чому ти на козломордом нарєчіі балакаєш?
Хромосома піддавлює?
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"От дней же Иоанна Крестителя доныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилие восхищают его." - не можу з цим не погодитись. Ситуація буде завжди на користь того, хто докладає зусиль. Натяк, думаю що, зрозумілий.
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здесь не понимают бред психа! а религию не впутывай! придется ответить перед всевышним!
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Лучше дочь проститутка чем президент попрошенко!!!
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а у тебя что дочь "гулящая" хотя какая разница! яблоко от яблоньки далеко не падает!
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Чем перзидент *****? Очень сомневаюсь, весь мир ржёт
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К сожалению Порошенко Петр Алексеевич не буйный, а сейчас, чтобы спасти Украину нужен именно буйный, твердый руководитель, но не клоун,как сейчас.
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А що соєвий барига , ше не на нарах, продовжує свою корупційну демагогію , чекає на конфіскацію вкраденого в українців.
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а что его должны посадить? Мета Путіна - дестабілізувати єдність Євросоюзу і скасувати санкції як єдиний механізм стримування агресії, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5526
а за что ?
дорогу перешел не в том месте?
курил в метро?
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Этот болтун хоть когда-нибудь заткнётся?
За пять лет своей каденции оно опустило страну ниже плинтуса, а теперь где-то ездит и балаболит шо-то, в своей обычной манере.
Кому оно шо грузит, хто его вообще слушает и на его реагирует?.. Ну разве шо токо "цензор", бо другие издания этого пустобреха не цитируют.
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ты же среагировал! значит все правильно! пока он топит парашку, то делать это необходимо!
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А твоё ***** любимое пасть свою когда нибудь захлопнет?
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Да шо ж такое-то? Точно, в шкафу, куда свалена на хранение отставная Порохлячая кодла, завелась особо кусачая моль, которую не берёт нафталин. И так эта "моль трахнула"© жёстко "отставной козы барабанщика"© Порохатого Барыгу, шо ему не ймётся и тихонько не сидится. Обязательно надо гавкать, когда и так все знают, шо Кремлёвский Злобный Карлик - мудак несусветный. Может Пороха дустом пересыпать, шоб успокоился и на гавно не исходил?
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Когда будет идти по улице ты на него поссы.
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Куди поділася група ненависті до Порошенка?
Після закриття кацапської ботоферми, про що тут пару днів тому повідомили, секта свідків "шикладнава бериги" зменшилася щонайменше втричі!
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