 Цель Путина - дестабилизировать единство Евросоюза и отменить санкции, как единый механизм сдерживания агрессии, - Порошенко

Об этом лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко заявил в интервью европейскому изданию Euractiv.com, комментируя риск уступок западных государств в сторону России за счет украинских интересов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Это и есть цель Путина. Именно так он хочет дестабилизировать единство Европейского Союза. Я горжусь тем, что моя команда во время моего президентского срока не позволяла Путину оставаться на двустороннем уровне. Я горжусь тем, что у нас есть отличное сотрудничество с Европейским Союзом. Мы сохраняем санкции, и санкции на самом деле является единственным механизмом сдерживания Путина за столом переговоров, оказывать давление на Россию, чтобы она вывела свои войска с оккупированной территории Донбасса и Крыма", – подчеркнул Порошенко.

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Он отметил, что российское руководство не скрывает того, что санкции являются очень обременительными для Кремля. "Есть абсолютно четкая демонстрация: после отставки российский премьер-министр Медведев сказал, что санкции ЕС, санкции проукраинской коалиции являются очень болезненными для России. Это – цена, которую Россия платит за 14 000 убитых украинцев: более 3000 украинских военных и 11000 украинских гражданских", – напомнил Порошенко.

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