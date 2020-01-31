 Цель Путина - дестабилизировать единство Евросоюза и отменить санкции, как единый механизм сдерживания агрессии, - Порошенко

Об этом лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко заявил в интервью европейскому изданию Euractiv.com, комментируя риск уступок западных государств в сторону России за счет украинских интересов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".
"Это и есть цель Путина. Именно так он хочет дестабилизировать единство Европейского Союза. Я горжусь тем, что моя команда во время моего президентского срока не позволяла Путину оставаться на двустороннем уровне. Я горжусь тем, что у нас есть отличное сотрудничество с Европейским Союзом. Мы сохраняем санкции, и санкции на самом деле является единственным механизмом сдерживания Путина за столом переговоров, оказывать давление на Россию, чтобы она вывела свои войска с оккупированной территории Донбасса и Крыма", – подчеркнул Порошенко.
Он отметил, что российское руководство не скрывает того, что санкции являются очень обременительными для Кремля. "Есть абсолютно четкая демонстрация: после отставки российский премьер-министр Медведев сказал, что санкции ЕС, санкции проукраинской коалиции являются очень болезненными для России. Это – цена, которую Россия платит за 14 000 убитых украинцев: более 3000 украинских военных и 11000 украинских гражданских", – напомнил Порошенко.
сейчас тяжеловесы подтянутся..., которые обещали на основной форум не ходить, пока не восстановится справедливость !
президента с янелохом-оманским?
вони не визнають.
лох ніколи не скаже , що його лоханули, сидітиме в куточку мовчки і зрідка огризатиметься.
хотя лохи какие то мелкие пошли, или методички не подогнали свежие, или интилект ниже плинтуса!
и если виновен-посадят!
только языком ляпать умеют!
если бы работали, то с Шереметом бы не спалились!
или трепешь только языком?
когда поумнеешь заходи! время с тобой тратить неохота!
реакция!
І там кацапи рулять!
Кажуть, до Землі астероїд підлітає...
Теж вони?
Хромосома піддавлює?
и суржик с кацапстана!
а за что ?
дорогу перешел не в том месте?
курил в метро?
За пять лет своей каденции оно опустило страну ниже плинтуса, а теперь где-то ездит и балаболит шо-то, в своей обычной манере.
Кому оно шо грузит, хто его вообще слушает и на его реагирует?.. Ну разве шо токо "цензор", бо другие издания этого пустобреха не цитируют.
Після закриття кацапської ботоферми, про що тут пару днів тому повідомили, секта свідків "шикладнава бериги" зменшилася щонайменше втричі!