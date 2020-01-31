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 Загороднюк рассказал Помпео о проведении в Украине оборонной реформы, - Минобороны

Министр обороны Андрей Загороднюк проинформировал государственного секретаря США Майка Помпео о текущем состоянии и ближайших перспективах проведения в Украине военной реформы.

Сегодня в Киеве в рамках официального визита американской делегации в Украину состоялась встреча Загороднюка и Помпео, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Во время встречи украинской стороной было подчеркнуто, что Соединенные Штаты Америки являются стратегическим партнером и надежным другом Украины, который поддерживает ее с самого начала русской вооруженной агрессии

Приветствуя американское высокопоставленное лицо, министр обороны поблагодарил за всестороннюю помощь, которую эта страна предоставляет в реформировании оборонного ведомства Украины и приобретении Вооруженными Силами Украины оперативных возможностей.

В частности, Загороднюк отметил важность помощи Украине со стороны Соединенных Штатов в сфере обороны, которая в этом году составит до 300 млн долларов.

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Министр обороны отметил, что, несмотря на вызовы и угрозы, в Вооруженных Силах Украины продолжаются системные изменения и реформы с целью достижения ими соответствия военным критериям членства в Альянсе, говорится в сообщении.

В этом контексте, добавили в пресс-службе, Загороднюк проинформировал госсекретаря США о текущем состоянии и ближайших перспективах проведения в Украине оборонной реформы, трансформации военного ведомства и ключевых направлениях в этой сфере.

Во время встречи стороны обсудили текущую ситуацию с безопасностью в регионе. Украинская сторона проинформировала американских коллег о ходе операции Объединенных сил на востоке Украины, уточнили в Минобороны.

Во время диалога также было дана оценка дестабилизирующим действиям Российской Федерации в Азово-Черноморском регионе и дальнейшей милитаризации Крымского полуострова страной-агрессором.

Источник: https://censor.net.ua/n3173073
 
 
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А детальніше про реформи?

Чи наразі йдеться лише "...про поточний стан та найближчі перспективи проведення в Україні оборонної реформи..."
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А шо там у реформі ?
Замінили бойових офіцерів на лояльних дупо-лизунів.
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какое отношение оно к обороне имеет? в армии служило?
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Зешвейк попроси в Помпео, хоча б 100 F-35, побудуй стіну на кордоні, патронний завод, танки "Оплот", а то локшину вішаєш американцям.
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Суть реформы. Главнокомандующий - должник гражданина Израиля Коломойского четыреждыуклонист Зеленский. Хомчак начальник Генерального штаба потому что У нас сложились нормальные служебные отношения, построенные на взаимном доверии, - Хомчак о знакомстве с Коломойским /Начальник СБУ-юрист Коломойского Баканов./ министр обороны- владелец компании по производству буровых установок для РФ Загороднюк -поделился тремя приоритетами . Среди них нет возврата Крыма и освобождения Донбасса.
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