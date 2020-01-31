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 Политика Украины
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 Зеленский в разговоре с премьер-министром Болгарии выразил надежду на скорейшую экстрадицию Левина в Украину, - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Республики Болгария Бойко Борисовым. Украинский глава государства выразил благодарность за задержание подозреваемого в причастности к нападению на активистку Екатерину Гандзюк Алексея Левина.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента 31 января, передает Цензор.НЕТ.

"Глава государства поблагодарил за задержание 24 января этого года болгарскими правоохранительными органами совместно с украинскими коллегами гражданина Украины Алексея Левина по подозрению в причастности к нападению на Екатерину Гандзюк, и выразил надежду на скорейшее решение вопроса его экстрадиции в Украину", - сообщает ОП.

Кроме того, Зеленский подтвердил заинтересованность в дальнейшем развитии двустороннего политического диалога с Болгарией.

Глава Украинского государства также высоко оценил оздоровление в Болгарии в пределах трастового фонда НАТО по медицинской реабилитации 190 раненых украинских военнослужащих.

Помимо прочего, в разговоре отдельно была отмечена важность укрепления двустороннего торгово-экономического сотрудничества, дальнейшая активизация которого будет способствовать проведению очередного заседания Совместной украино-болгарской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Также отмечаются большие перспективы сотрудничества в области транспорта и туризма.

Зеленский отметил поддержку со стороны Болгарии суверенитета и территориальной целостности Украины, а также проведение политики непризнания незаконной аннексии Крыма.

"Президент поблагодарил Бойко Борисова за понимание государственной политики Украины в сфере образования и государственного языка. Стороны подтвердили готовность содействовать всестороннему развитию национальных меньшинств", - добавили в ОП.

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Как сообщалось, 24 января на территории Болгарии в результате совместных действий украинских и болгарских правоохранителей задержан Алексей Москаленко (Левин), который разыскивался по подозрению в причастности к нападению на Гандзюк. 27 января стало известно, что Украина направила в Болгарию запрос на экстрадицию Левина.

Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.

6 июня 2019 суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк – они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.

20 января 2020 года правоохранители в городе Херсоне и других населенных пунктах области провели спецоперацию с целью прекращения деятельности преступной организации, которая совершала в регионе насилие над лицами и поджоги чужого имущества.

21 января 2020 г. фигуранту дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк Игорю Павловскому судом избрана мера пресечения в виде ареста до 4 марта без права внесения залога.

Источник: https://censor.net.ua/n3173072
 
 
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ну и что дальше? отпустить?
вам бездарям какая разница!
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Надежда - мой компас земной,
А удача - награда за смелость,
А песни довольно одной,
Чтоб только о доме в ней пелось., Золотые слова.
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Зєля забув закликати болгарів інвестувати в кишеню "слуг народу" українську економіку.
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На самом деле моника спасает этого левина. Президент не должен заниматься подобной деятельностью! Это громкий намёк, что дело политическое.
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