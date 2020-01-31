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Все про:ПАСЕ (1512) Россия (74869) Елизавета Ясько (23)

 Делегации ряда стран выступили против "прощения" России в ПАСЕ

Представители Украины, Великобритании, Грузии, Исландии, Латвии, Литвы, Молдовы, Польши, Словакии и Швеции подписали декларацию о несогласии с подтверждением полномочий Российской Федерации в ПАСЕ.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила глава постоянной делегации Верховной Рады в ПАСЕ Елизавета Ясько, информирует Цензор.НЕТ.

"Украинская делегация в ПАСЕ и наши друзья из стран Балтик+ и представители делегаций Великобритании, Грузии, Исландии, Латвии, Литвы, Молдовы, Польши, Словакии и Швеции подписали декларацию о своем несогласии с решением о подтверждении полномочий российской делегации в ПАСЕ и требовании выполнения резолюций, которые были приняты в предыдущие годы по агрессии РФ и ситуации с правами человека внутри России", — указала Ясько.

Она подчеркнула, что подписи под декларацией поставили делегаты из всех четырех крупнейших политических групп ПАСЕ — Европейской народной партии, социалистов, либералов, консерваторов.

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"Это означает, что в Европе есть ответственные политики из всех политических лагерей, которые осознают кризис Совета Европы и считают, что "диалог" (на самом деле "прощение") России — это не путь к миру и демократии, а попустительство ее агрессивным прихотям. Мы не одни и будем бороться за Украину и принципы демократии и прав человека в ПАСЕ", — добавила Ясько.

Напомним, 29 января Парламентская ассамблея Совета Европы утвердила полномочия российской делегации. В резолюции, за которую проголосовали члены ПАСЕ, был отмечен прогресс, который Россия продемонстрировала за последнее время. Документ также содержит ряд требований к Москве и официально признает Россию стороной Минских соглашений.

Также на Цензор.НЕТ: Ясько о голосовании Левочкиной за возвращение российской делегации в ПАСЕ: Ни я, ни кто другой не может ее исключить

Делегации ряда стран выступили против прощения России в ПАСЕ 01
Делегации ряда стран выступили против прощения России в ПАСЕ 02

Источник: https://censor.net.ua/n3173071
 
   
 Топ комментарии
 
так то ж при поганому Петі...
хіба ви не очікували, що ситуація мала би змінитись ?
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Це прекрасно, але запізно... Делегации ряда стран выступили против "прощения" России в ПАСЕ - Цензор.НЕТ 5728
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в смислі ??? це твого прохтолога Петєю звуть ?
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зате наша хвойда проголосувала ЗА.
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Кстати та самая хвойда при Пете очень даже неплохо себя чуствовала и наращивала силы. Ее даже с ее братцем называли партнером и даже призывали не трогать их.
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так то ж при поганому Петі...
хіба ви не очікували, що ситуація мала би змінитись ?
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Слишком глубоко Пэтя свои щупальца запустил, еще долго придется расхлебывать.
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в смислі ??? це твого прохтолога Петєю звуть ?
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Этол наши союзники - всё остальное - прокацапская шушера...
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И где ваш Израиль холокост которого вы так недавно оплакивали? Настоящие друзья и союзники познаются в беде.
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смехдержавам пора бы и сообщить настоящие цифры зараженных китайской подделкой под эболу
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сдувается по тихому коалиция однако..некому там рулить, не воспринимается эуропейцами шушера украинская вновь зашедшая ...тройка вонючек- кацапсин- заволошиных, плевочкиных и кто там третий сексуалист еще- отозваны немедля быть должны...
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