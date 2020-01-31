 Делегации ряда стран выступили против "прощения" России в ПАСЕ

Об этом на своей странице в Facebook сообщила глава постоянной делегации Верховной Рады в ПАСЕ Елизавета Ясько, информирует Цензор.НЕТ.

"Украинская делегация в ПАСЕ и наши друзья из стран Балтик+ и представители делегаций Великобритании, Грузии, Исландии, Латвии, Литвы, Молдовы, Польши, Словакии и Швеции подписали декларацию о своем несогласии с решением о подтверждении полномочий российской делегации в ПАСЕ и требовании выполнения резолюций, которые были приняты в предыдущие годы по агрессии РФ и ситуации с правами человека внутри России", — указала Ясько.

Она подчеркнула, что подписи под декларацией поставили делегаты из всех четырех крупнейших политических групп ПАСЕ — Европейской народной партии, социалистов, либералов, консерваторов.

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"Это означает, что в Европе есть ответственные политики из всех политических лагерей, которые осознают кризис Совета Европы и считают, что "диалог" (на самом деле "прощение") России — это не путь к миру и демократии, а попустительство ее агрессивным прихотям. Мы не одни и будем бороться за Украину и принципы демократии и прав человека в ПАСЕ", — добавила Ясько.

Напомним, 29 января Парламентская ассамблея Совета Европы утвердила полномочия российской делегации. В резолюции, за которую проголосовали члены ПАСЕ, был отмечен прогресс, который Россия продемонстрировала за последнее время. Документ также содержит ряд требований к Москве и официально признает Россию стороной Минских соглашений.

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