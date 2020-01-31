 В китайской провинции Хубэй находятся 60 граждан Украины, некоторые из них изъявили желание эвакуироваться, - посольство

"По состоянию на 31 января 2020г 20:30 (по местному времени. - Ред.) количество граждан Украины, которые пребывают в провинции Хубэй, с которыми посольство установило контакт - 60 (56 человек находятся в г.Ухань, один в г.Сяньян, один в городском уезде Чжунсян, г.Цзинмень, один человек - в г.Ичан, один человек - в г.Сяогань", - сообщило посольство Украины в Китае в ответ на запрос "Интерфакс-Украина" в пятницу, передает Цензор.НЕТ.

В диппредставительстве добавили, что часть граждан Украины в провинции Хубэй, находящихся в контакте с сотрудниками посольства, выразила желание быть эвакуированной в Украину и просила содействия в этом.

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"Посольство на постоянной основе проводит мониторинг эпидемиологической ситуации в Китае и информирует о ее развитии МИД Украины, проводится работа с компетентными органами КНР. В случае принятия правительством Украины решения об эвакуации граждан Украины из провинции Хубэй, посольство Украины в КНР окажет содействие в обеспечении координации действий соответствующих компетентных органов Украины и КНР, которые отвечают за проведение эвакуационных мероприятий", - ответили в посольстве на вопрос, рассматривается ли возможность эвакуации украинцев из провинции.

В посольстве напомнили, что украинцы, находящиеся в городах Китая, где введен карантин, должны выполнять все указания местных компетентных органов.

"При ухудшении самочувствия, а особенно при симптомах, похожих на грипп или ОРВИ, в случае госпитализации вас и/или других известных вам граждан Украины, рекомендуем срочно сообщать посольство Украины в КНР на круглосуточную горячую линию: + 86-137-0123-0647. Имея такую информацию, посольство будет требовать от руководства соответствующей больницы предоставления гражданину Украины необходимой помощи, а также поможет, в случае необходимости, коммуницировать с родственниками", - добавляют украинские дипломаты.

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В посольстве также подчеркнули, что, выполняя решение оперативной группы СНБО Украины по итогам заседания 27 января этого года, они рекомендуют всем гражданам Украины, находящимся на территории КНР, покинуть ее.