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 В китайской провинции Хубэй находятся 60 граждан Украины, некоторые из них изъявили желание эвакуироваться, - посольство

Посольство Украины в Китае сообщает, что по состоянию на пятницу, 31 января, в китайской провинции Хубэй находятся 60 граждан Украины, с которыми дипломаты установили контакт, некоторые выразили желание эвакуироваться.

"По состоянию на 31 января 2020г 20:30 (по местному времени. - Ред.) количество граждан Украины, которые пребывают в провинции Хубэй, с которыми посольство установило контакт - 60 (56 человек находятся в г.Ухань, один в г.Сяньян, один в городском уезде Чжунсян, г.Цзинмень, один человек - в г.Ичан, один человек - в г.Сяогань", - сообщило посольство Украины в Китае в ответ на запрос "Интерфакс-Украина" в пятницу, передает Цензор.НЕТ.

В диппредставительстве добавили, что часть граждан Украины в провинции Хубэй, находящихся в контакте с сотрудниками посольства, выразила желание быть эвакуированной в Украину и просила содействия в этом.

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"Посольство на постоянной основе проводит мониторинг эпидемиологической ситуации в Китае и информирует о ее развитии МИД Украины, проводится работа с компетентными органами КНР. В случае принятия правительством Украины решения об эвакуации граждан Украины из провинции Хубэй, посольство Украины в КНР окажет содействие в обеспечении координации действий соответствующих компетентных органов Украины и КНР, которые отвечают за проведение эвакуационных мероприятий", - ответили в посольстве на вопрос, рассматривается ли возможность эвакуации украинцев из провинции.

В посольстве напомнили, что украинцы, находящиеся в городах Китая, где введен карантин, должны выполнять все указания местных компетентных органов.

"При ухудшении самочувствия, а особенно при симптомах, похожих на грипп или ОРВИ, в случае госпитализации вас и/или других известных вам граждан Украины, рекомендуем срочно сообщать посольство Украины в КНР на круглосуточную горячую линию: + 86-137-0123-0647. Имея такую информацию, посольство будет требовать от руководства соответствующей больницы предоставления гражданину Украины необходимой помощи, а также поможет, в случае необходимости, коммуницировать с родственниками", - добавляют украинские дипломаты.

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В посольстве также подчеркнули, что, выполняя решение оперативной группы СНБО Украины по итогам заседания 27 января этого года, они рекомендуют всем гражданам Украины, находящимся на территории КНР, покинуть ее.

Источник: https://censor.net.ua/n3173070
 
 
 Топ комментарии
 
Хай сидят там, не нада нам коронавирусов. Хотя вчера уже привезлив Борисполь по-ходу...
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але, вы изьявили желание выехать, скажите нормальным голосом, почему вы все время кашляете.
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Хай сидят там, не нада нам коронавирусов. Хотя вчера уже привезлив Борисполь по-ходу...
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якщо, в аеропорту, їх зустріне сам віслюк оманський, то ласкаво просимо В китайской провинции Хубэй находятся 60 граждан Украины, некоторые из них изъявили желание эвакуироваться, - посольство - Цензор.НЕТ 7537
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Остальные изъявят желание когда прИсмерти будут ...
😝
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але, вы изьявили желание выехать, скажите нормальным голосом, почему вы все время кашляете.
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а чого так довго думали? навіть якщо й не заразний - у аєропорті це буде виправлено.... або вже по прильоту огляне лікар без маски та поставить всім градусник... один... спільний....
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як-ніяк наше Міністерство охорони здоров'я вже сказало що ймовітність присутності вірусу на теренах України - середня
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я не пойму. они либо окитаились и теперь плодятся как китайцы, либо специально пхнут в этот Хубей. чё их там только больше становится?
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може громадянство України , бажаючим виїхати та врятуватися Китайцям, почали продавати ? Вже нічого не дивує - .....схоже таки да... більшість за гроші знищить цивілізацію... Тупіковою гілкою дуже багато людей стали....
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Шестой подтвержденный случай заражения вирусом 2019-nCoV в Германии. Ребенок одного из заразившихся прежде.

Немецкие врачи бьют тревогу - в стране не хватает специализированных палат, если эпидемия вируса 2019-nCoV будет расширяться. (с)
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