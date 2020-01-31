 Дело Кернеса рассмотрят заново: Апелляционный суд отменил решение о закрытии

Такое решение вынес Полтавский апелляционный суд, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне:UA.
Суд удовлетворил жалобы обвинения и стороны потерпевших.
"Апелляционные жалобы прокуроров Генеральной прокуратуры Ганилова, Емца, потерпевшего Ряполова и адвоката Зелькиной удовлетворить. Постановление Киевского райннного суда города Полтавы от 10 августа 2018 г. в отношении обвиняемых Кернеса, Блинника и Смицкого отменить и назначить новое рассмотрение по существу в первой инстанции", - решил суд.
Прокуратура обжаловала решение, которое принял Киевский районный суд Полтавы в августе 2018 года. Тогда Кернеса и его охранников обвиняли в похищении и избиении участников харьковского Евромайдана Сергея Ряполова и Александра Кутятина в январе 2014 года. Дело было закрыто из-за систематической неявки прокуроров на заседания.
Теперь дело будет вновь рассмотрено в суде первой инстанции.
бери ручку Ксеня и записывай... - "Кернес принадлежит к той редкой национальности, которая дает в современной Украине абсолютную защиту"...
Его никогда не посадят...
И не пиши больше глупостей...
тобто понад законом.
Правда, скорее всего, мотивы тупо меркантильные - заменить его на своего зеленого человечка. Т.е. от это перемены мест слагаемых Украина ничего не выиграет.
Не може бути обраним до Верховної Ради України громадянин, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята у встановленому законом порядку.(с)