 Дело Кернеса рассмотрят заново: Апелляционный суд отменил решение о закрытии

Такое решение вынес Полтавский апелляционный суд, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне:UA.

Суд удовлетворил жалобы обвинения и стороны потерпевших.

"Апелляционные жалобы прокуроров Генеральной прокуратуры Ганилова, Емца, потерпевшего Ряполова и адвоката Зелькиной удовлетворить. Постановление Киевского райннного суда города Полтавы от 10 августа 2018 г. в отношении обвиняемых Кернеса, Блинника и Смицкого отменить и назначить новое рассмотрение по существу в первой инстанции", - решил суд.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ВСП уволил 8 судей, в том числе судью Антонова, закрывшего дело Кернеса

Прокуратура обжаловала решение, которое принял Киевский районный суд Полтавы в августе 2018 года. Тогда Кернеса и его охранников обвиняли в похищении и избиении участников харьковского Евромайдана Сергея Ряполова и Александра Кутятина в январе 2014 года. Дело было закрыто из-за систематической неявки прокуроров на заседания.

Теперь дело будет вновь рассмотрено в суде первой инстанции.