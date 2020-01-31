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 Дело Кернеса рассмотрят заново: Апелляционный суд отменил решение о закрытии

Отменено решение о закрытии дела против мэра Харькова Геннадия Кернеса и двух его охранников.

Такое решение вынес Полтавский апелляционный суд, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне:UA.

Суд удовлетворил жалобы обвинения и стороны потерпевших.

"Апелляционные жалобы прокуроров Генеральной прокуратуры Ганилова, Емца, потерпевшего Ряполова и адвоката Зелькиной удовлетворить. Постановление Киевского райннного суда города Полтавы от 10 августа 2018 г. в отношении обвиняемых Кернеса, Блинника и Смицкого отменить и назначить новое рассмотрение по существу в первой инстанции", - решил суд.

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Прокуратура обжаловала решение, которое принял Киевский районный суд Полтавы в августе 2018 года. Тогда Кернеса и его охранников обвиняли в похищении и избиении участников харьковского Евромайдана Сергея Ряполова и Александра Кутятина в январе 2014 года. Дело было закрыто из-за систематической неявки прокуроров на заседания.

Теперь дело будет вновь рассмотрено в суде первой инстанции.

Источник: https://censor.net.ua/n3173064
 
   
 Топ комментарии
 
эта крыса должна сдохнуть на нарах!
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Так садити ж когось треба. А Гепа вже всім набрид. А найголовніше - справді є за що, є факт злочину, свідки. Тому велика ймовірність, що не об*еруться. Якщо звичайно не по бажають вчерговий раз.
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что зажал Гепа пожертвования на благотворительность ?
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Лакмусовий папірець для ручної прокуратури та судів перзЕдента.
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Так садити ж когось треба. А Гепа вже всім набрид. А найголовніше - справді є за що, є факт злочину, свідки. Тому велика ймовірність, що не об*еруться. Якщо звичайно не по бажають вчерговий раз.
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Ksenia VB - Справу Кернеса розглянуть заново: Апеляційний суд скасував рішення про закриття - Цензор.НЕТ 7462

бери ручку Ксеня и записывай... - "Кернес принадлежит к той редкой национальности, которая дает в современной Украине абсолютную защиту"...
Его никогда не посадят...

И не пиши больше глупостей...
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ай вей... І воно так собі марить... але хуцпа вже не діє
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насправді - не такий він корупціонер, як його помічниця... скоріщ за все він від старості помре чим посадять...
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А помічниця на кого работает. Коррупция это тоже физический труд и время - беготня, договорняки, тёрки, поездки, бумаги... кернес на каляске уже не поспевает, потому и помічниця ушлая такая.
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А слабо передати цю справу в один с районних судів,ну,скажімо,Львівської,або Івано-Франківської областей?
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понеслося про те,що цемах прокомпостував квиток на концерт кобзона (200 рупій) Справу Кернеса розглянуть заново: Апеляційний суд скасував рішення про закриття - Цензор.НЕТ 673
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апеляция по дебильному была просто составлена. Справу Кернеса розглянуть заново: Апеляційний суд скасував рішення про закриття - Цензор.НЕТ 3968
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Нет у вас методов против Кости Сапрыкина!)
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А вот это гуд.

Правда, скорее всего, мотивы тупо меркантильные - заменить его на своего зеленого человечка. Т.е. от это перемены мест слагаемых Украина ничего не выиграет.
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Народ, вопрос, кто знает. Если возобновили дело. то в местных выборах он участвовать не может в марте, или когда они там?
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Народним депутатом України може бути обрано громадянина України, якому на день виборів виповнилося двадцять один рік, має право голосу і проживає в Україні протягом останніх п'яти років.
Не може бути обраним до Верховної Ради України громадянин, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята у встановленому законом порядку.(с)
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...Допу забыли что то....сладкая парочка эта давно уже должна под шконками отчмокивать за расею-матушку.... Справу Кернеса розглянуть заново: Апеляційний суд скасував рішення про закриття - Цензор.НЕТ 5010..
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Новый год настал. Кернесиада- новый сезон с хорошим концом для главного героя Справу Кернеса розглянуть заново: Апеляційний суд скасував рішення про закриття - Цензор.НЕТ 3484
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Вся страна превратилась в сцену 95 го квартала. Смело ,громко,весело и без всякого результата!
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Если допрашивать Кернеса поручат Авакову, то Г.Адольфович пожалеет, что не умер с первого раза. Справу Кернеса розглянуть заново: Апеляційний суд скасував рішення про закриття - Цензор.НЕТ 8746
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