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 Политика Украины, Общество
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 Нужно разработать национальный план реагирования на распространение китайского коронавируса, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что необходимо разработать национальный план противоэпидемических мер реагирования на распространение китайского коронавируса. Также он поручили перенести на уровень Кабмина штаб по недопущению распространения коронавируса в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Офиса президента.

"Владимир Зеленский дал задание перенести деятельность оперативного штаба по недопущению распространения заболевания на территории Украины, действующего при Министерстве здравоохранения, на уровень Кабинета министров, создав соответствующую рабочую группу", - сообщает пресс-служба ОП.

Отмечается, что также Зеленский считает необходимым разработать национальный план противоэпидемических мер реагирования на распространение вируса 2019-nCoV с привлечением ресурсов не только Министерства здравоохранения, но и Министерства внутренних дел, Министерства обороны, Министерства образования и науки, Министерства инфраструктуры и ряда других служб и организаций.

Он подчеркнул, что ситуация с распространением китайского вируса вполне контролируемая и постоянно находится в поле его внимания. Как отмечается, сейчас в Украине не зарегистрировано ни одного случая инфицирования и нет оснований для каких-либо мер чрезвычайного характера.

"Привлечены все необходимые ресурсы, власть владеет всей информацией в полном объеме. Осуществляется постоянный мониторинг распространения нового коронавируса за рубежом, внутри страны проводятся профилактические мероприятия", - сказано в сообщении.

Зеленский также отметил необходимость проведения мероприятий по профилактике заболевания.

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Источник: https://censor.net.ua/n3173061
 
 
 Топ комментарии
 
Достатньо перестати їм платити зарплату. Нужно разработать национальный план реагирования на распространение китайского коронавируса, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7954
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Уже перестали. Али ж ми, блін, вперті.
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Рано что-то. Нужно еще недельку подождать. А потом начинать разрабатывать.
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Не.

Нужно перестать лечить

и тогда больных не станет.
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або просто не купувати тест-системи,а всі смерті дописати у ГРВІ
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Розрахувати всіх медиків.

По типу як ВСУ відводиш.
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Достатньо перестати їм платити зарплату. Нужно разработать национальный план реагирования на распространение китайского коронавируса, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7954
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ох. об коронавирусе сообщили 2 месяца назад! а у них даже план не гтов. про действия молчу
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навіть Італія 'телилась ' до вчора,допоки в Римі не "бахнуло'(
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Что Зе написали , то он и озвучил, не понимая сути озвученного.
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Такой палан должен был быть давно разработан, обсужден независимыми от власти авторитетными специалистами, утвержден и реализован, так как алгоритм действий аналогичен при всех инфекционных угрозах. Кстати, в Союзе этому уделяли большое внимание и программы действовавшие в то время были действенными.
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Вы подумайте только он думает только разработать нац план Дурик пойди усы сбрей он должен был быть еще позавчера Нужно разработать национальный план реагирования на распространение китайского коронавируса, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3296
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Сегодня второй самолет из Китая разьедеться (
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Розвест.війська ще на трьох ділянках. Чому ? А х.з. Так Сивохо радить.
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"Нужно разработать национальный план реагирования на распространение китайского коронавируса, - Зеленский" - если НУЖНО, так какого х....ра его ДО СИХ ПОР не разработали?! даже план! про действия я вообще молчу!
меня поражает НАСКОЛЬКО этим бандитам насрать на жизнь украинцев!
ну цензура... они же ш грабят нас. если украинцы будут болеть, то Европа и РФ перекроют границу. и заробитчане не будут слать деньги. это минус 10 млрд дол! зеленский же потеряет миллиарды!
я уж молчу про всё остальное
а ДОСТАТОЧНО было числа 10-20 прекратить авиа сообщение с Китаем. и мы бы сейчас НЕ парились....
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Все равно бы ,,парились,,. Но так тупо повышать шанс привезти заразу из эпицентра--это характеризует ,,адекватность,, зебуинов у власти
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Есть еще рейсы из Китая через третьи страны. Там тоже только температуру меряют.
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Гончарук вже весь «план» викурив та не заборонив прильот літаків з Китаю. Довбогризи, ви запіздилися.
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Они и сейчас без карантина людей, прилетевших из Китая выпускают.
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за планом это к милованову, он делиться!
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да а нам прилетит...будь мужчиной подай в одставку
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я напоминаю, что в Украине ОТСУТСТВУЮТ лаборатории, которые могут диагностировать этот уханьский коронаварис! потому ничего и не нашли. Это всё равно как просить дальтоника указать на красный предмет в комнате.
Печально что китайцы БЕЗПРЕПЯТСТВЕННО проникают в Украину, даже без карантина!
инкубационный период 1-14 дней, когда НЕТ температуры.
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в Украине отсутствуют лаборатории для определения любого вируса ...сохранение населения нет в планах мвф сороса и остальных ублюдков ...им нужна только земля и это единственный "план" для територии "украина" ...а дальше работа только для "джондиров" ...
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наблюдаем очередную "быструю" реакцию Оманского Осла...

ВОЗ объявил чрезвычайное положение...- красный уровень опасности...

А у нас - Президент Владимир Зеленский заявил, что необходимо разработать национальный план противоэпидемических мер реагирования на распространение китайского коронавируса.Источник: https://censor.net.ua/n3173061
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ребенок брежнева за тебя голосовал возми типа кто новую почту сделал как кенеди макнамару кто понимает...уйди в одставку
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План значь такой:
1. Забрать зарплату в 4000 баксов у учителей и выдать ее медикам.
2. Создать министерство по делам коронавируса .
3. Обеспечить население доступными кредитами для заблаговременного приобретения мест на местных цвынтарях.
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Сингапур закрывает свои границы для новых посетителей из Китая, а также для иностранцев, которые были там в течение последних 14 дней. (c)
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Мужчин и не зажимайся Не тупи ..хотя окно захлопнулось..04..14..19..с самолета вылезь ты не сам здесь живеж..За слова дай отчЁт
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А кто здесь как я поверил слову человеку проголосовал и что ...А кто за отставку из проголосававших ..каким нужно быть отпередью говорить громко и не делать
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Може сказати йому, що не їхав? Захворіє ж....і копита відкіне...

Потрібно розробити національний план реагування на поширення китайського коронавірусу, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1322
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у Зе рази в три менше шансів,ніж у Пороха. Потрібно розробити національний план реагування на поширення китайського коронавірусу, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7201
Юлєчка ,звичайно ж,виживе.короновірус-ні Потрібно розробити національний план реагування на поширення китайського коронавірусу, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2373
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Заболевших людей белой рассы пока не выявлено. Если кому известны такие случаи, напишите.
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відомо буде з понеділка..
щодо 2-х львівян,расистка...
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При чому тут расизм, дійсно нема захворілих неазіатів.
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що,є статистика по "неазіатах"?
пки що помирає"перше'-'друге покоління' з Уханю.
'покоління'-8 днів.. ще просто дуже мало заражених некитайців..
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В Німеччині не ясно.Там вірус завезла китаянка,яка приїхала на конгрес з Китаю.Зараз у чотирьох співробітників Webasto в місті Штокдорф,які контактували з китаянкою,виявили короновірус.Хто ці четверо-невідомо.
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В Приватбанке паника среди сотрудников банка. Потрібно розробити національний план реагування на поширення китайського коронавірусу, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7484
Мадемуазель Цзен Ли руководитель «управлениями изменениями» (Крумханзл
ее себе с Китая привез) - в отпуске в КНР с 27.01. по 9.02.
В ее населенном пункте в соответствии с интерактивной картой 300 человек инфицировано короновирусом.
Вернётся - и точно ухайдохают банк. Воздушно-капельным путём.Dubinsky
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ребенок брежнева за тебя голосовал возми типа кто новую почту сделал как кенеди макнамару кто понимает...уйди в одставку
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" Отмечается, что также зеленский считает необходимым разработать национальный план противоэпидемических мер реагирования на распространение вируса 2019-nCoV с привлечением ресурсов не только Министерства здравоохранения, но и ряда других служб и организаций "

Потрібно розробити національний план реагування на поширення китайського коронавірусу, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6175
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План - это хорошо, даже национальный пойдет))
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Мы рождены, чтоб сказку сделать былью... Но, к сожалению, лохи никогда не понимали глубинного смысла слов их этой песни. А теперь тем более не понимают, из-за специально ускоренной всобщей их интеллектуальной деградации.
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Ну он и тормоз)
Это нужно было делать месяц назад
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Если Зеленский сам законы пишет, что ему мешает самому разработать план. Он же такой умный
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..."національний план" - я б навть сказав - народний! За кращу пропозицію плану по боротьбі з коронаврусом з народу, окрема палата. Всі інші помруть навіть не потрапивши до лікарні з такими, б"дь, прохфесіаналами.
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"Спасибо медреформе", которая отменила вызов врача к больному и заставила инфицированных самостоятельно ехать к врачу щедро распространяя инфекцию по дороге. И запрет вызова скорой при температуре ниже 40 тоже в этой копилке маразмов.
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Де відмінила? В нас лікар як їздив на виклик, так і їздить. З забороною на виклик швидкої при температурі до 39 - 40 градусів абсолютно згоден.
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Что, до сих пор еще не начинали планировать???
Трудяги...
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А що,Сивуха план ще не склав?Чотири дні вже пройшло відколи РНБО з того питання збирали.Чи Сивуха не по тих планах?
Навибирали дебілів собі на погибель
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Монголия запретила въезд из Китая

Власти Монголии из-за угрозы распространения коронавируса ввели месячный запрет на въезд с территории Китая граждан КНР и других иностранцев.
Потрібно розробити національний план реагування на поширення китайського коронавірусу, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9749© Herbert Berger/http://imagebroker.com/#/search/ globallookpress.com
Как сообщает AFP, запрет вступает в силу с 1 февраля и действует до 2 марта.
Отмечается, что гражданам Монголии в эти же сроки запрещены поездки в Китай.
При этом граждане Монголии имеют право вернуться на родину из Китая до 6 февраля.
Уточняется, что на данный момент случаи заражения коронавирусом на территории Монголии не выявлены.
Ранее Министерство здравоохранения Киргизии предложило закрыть границу с Китаем, после того как Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию из-за распространения коронавируса 2019-nCoV.
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