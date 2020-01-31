 Нужно разработать национальный план реагирования на распространение китайского коронавируса, - Зеленский

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Офиса президента.
"Владимир Зеленский дал задание перенести деятельность оперативного штаба по недопущению распространения заболевания на территории Украины, действующего при Министерстве здравоохранения, на уровень Кабинета министров, создав соответствующую рабочую группу", - сообщает пресс-служба ОП.
Отмечается, что также Зеленский считает необходимым разработать национальный план противоэпидемических мер реагирования на распространение вируса 2019-nCoV с привлечением ресурсов не только Министерства здравоохранения, но и Министерства внутренних дел, Министерства обороны, Министерства образования и науки, Министерства инфраструктуры и ряда других служб и организаций.
Он подчеркнул, что ситуация с распространением китайского вируса вполне контролируемая и постоянно находится в поле его внимания. Как отмечается, сейчас в Украине не зарегистрировано ни одного случая инфицирования и нет оснований для каких-либо мер чрезвычайного характера.
"Привлечены все необходимые ресурсы, власть владеет всей информацией в полном объеме. Осуществляется постоянный мониторинг распространения нового коронавируса за рубежом, внутри страны проводятся профилактические мероприятия", - сказано в сообщении.
Зеленский также отметил необходимость проведения мероприятий по профилактике заболевания.
Нужно перестать лечить
и тогда больных не станет.
По типу як ВСУ відводиш.
меня поражает НАСКОЛЬКО этим бандитам насрать на жизнь украинцев!
ну цензура... они же ш грабят нас. если украинцы будут болеть, то Европа и РФ перекроют границу. и заробитчане не будут слать деньги. это минус 10 млрд дол! зеленский же потеряет миллиарды!
я уж молчу про всё остальное
а ДОСТАТОЧНО было числа 10-20 прекратить авиа сообщение с Китаем. и мы бы сейчас НЕ парились....
Печально что китайцы БЕЗПРЕПЯТСТВЕННО проникают в Украину, даже без карантина!
инкубационный период 1-14 дней, когда НЕТ температуры.
ВОЗ объявил чрезвычайное положение...- красный уровень опасности...
А у нас - Президент Владимир Зеленский заявил, что необходимо разработать национальный план противоэпидемических мер реагирования на распространение китайского коронавируса.Источник: https://censor.net.ua/n3173061
1. Забрать зарплату в 4000 баксов у учителей и выдать ее медикам.
2. Создать министерство по делам коронавируса .
3. Обеспечить население доступными кредитами для заблаговременного приобретения мест на местных цвынтарях.
Юлєчка ,звичайно ж,виживе.короновірус-ні
щодо 2-х львівян,расистка...
пки що помирає"перше'-'друге покоління' з Уханю.
'покоління'-8 днів.. ще просто дуже мало заражених некитайців..
Мадемуазель Цзен Ли руководитель «управлениями изменениями» (Крумханзл
ее себе с Китая привез) - в отпуске в КНР с 27.01. по 9.02.
В ее населенном пункте в соответствии с интерактивной картой 300 человек инфицировано короновирусом.
Вернётся - и точно ухайдохают банк. Воздушно-капельным путём.Dubinsky
Это нужно было делать месяц назад
Трудяги...
Навибирали дебілів собі на погибель
Власти Монголии из-за угрозы распространения коронавируса ввели месячный запрет на въезд с территории Китая граждан КНР и других иностранцев.
© Herbert Berger/http://imagebroker.com/#/search/ globallookpress.com
Как сообщает AFP, запрет вступает в силу с 1 февраля и действует до 2 марта.
Отмечается, что гражданам Монголии в эти же сроки запрещены поездки в Китай.
При этом граждане Монголии имеют право вернуться на родину из Китая до 6 февраля.
Уточняется, что на данный момент случаи заражения коронавирусом на территории Монголии не выявлены.
Ранее Министерство здравоохранения Киргизии предложило закрыть границу с Китаем, после того как Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию из-за распространения коронавируса 2019-nCoV.