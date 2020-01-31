 В России выявили двух больных коронавирусом

По ее словам, заболевшие - граждане Китая, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
Еще накануне вечером сообщалось, что в России пока никто не заразился коронавирусом.
Голикова добавила, что Россия из-за коронавируса ограничивает пересечение монгольской границы с РФ и начинает эвакуацию российских граждан из китайского города Ухань и провинции Хубэй, если те изъявят такое желание. По ее словам, в Ухани находятся 300 граждан РФ, в Хубэе - 341. По ее словам, россиянам дадут возможность выбора - остаться в Китае или вернуться, в случае решения уехать, они проведут две недели в карантине.
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