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 В России выявили двух больных коронавирусом

В России зафиксированы двое первых больных новым типом коронавируса - в Забайкалье и Тюменской области, сообщила вице-премьер РФ, глава оперативного штаба Татьяна Голикова.

По ее словам, заболевшие - граждане Китая, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

Еще накануне вечером сообщалось, что в России пока никто не заразился коронавирусом.

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Голикова добавила, что Россия из-за коронавируса ограничивает пересечение монгольской границы с РФ и начинает эвакуацию российских граждан из китайского города Ухань и провинции Хубэй, если те изъявят такое желание. По ее словам, в Ухани находятся 300 граждан РФ, в Хубэе - 341. По ее словам, россиянам дадут возможность выбора - остаться в Китае или вернуться, в случае решения уехать, они проведут две недели в карантине.

Источник: https://censor.net.ua/n3173058
 
   
 Топ комментарии
 
Це чудовий привід закрити наглухо кордони з рашкою і заодно з лугандонією!
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Значит скоро будет в Украине. Более 3 миллионов хохлов сейчас ломанется из Параши обратно в Украину неся с собой кроме рузькогомира еще все болячки и вирусы
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Хотелось бы...но, к сожалению ""По ее словам, заболевшие - граждане Китая, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.""
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Пожелать бы им приятного инкубатора...Да Украина близка...
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Це чудовий привід закрити наглухо кордони з рашкою і заодно з лугандонією!
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Не с нашей властью. Украина не закрыла границу вражеским солдатам не закроет и перед каким то вирусом. К тому же на на епидемии как и на войне олигофрены очень неплохо заработают.
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да не проблема, не хрен волноваться, бабы ещё арожает. Тут ещё успех козломордных:

В Петербурге обрушилась крыша спортивно-концертного комплекса

ЧП произошло во время демонтажа, под завалами могут находиться рабочие.

Нормаьно разобрать и то не способны - рукожопие им наверно по наследству передаёться
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попрёт таки козломордных, как пить дать, попрёт, будет они чемпионами мира всеровнованиях между облостьями.

pоссию требуют полностью исключить из мировой легкой атлетики
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Орган по надзору за чистотой мировой легкой атлетики потребовал окончательно исключить pосoсию из международной федерации этого вида спорта, что может привести к недопуску росoсийских легкоатлетов к Олимпиаде даже в нейтральном статусе.
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В кіосках почала закінчуватися "бояра".
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Значит скоро будет в Украине. Более 3 миллионов хохлов сейчас ломанется из Параши обратно в Украину неся с собой кроме рузькогомира еще все болячки и вирусы
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В 2019 году Питер посетило 1,3 млн. За январь можем легко прикинуть, 100+100 Москва, плюс 100 то что до Хабаровска. Остальное там половина Китай не посчитать. Итого 300 тысяч минимум. У нас на границе с Россией выдали тепловизоры?
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Хворіють поки що тільки китайці, можливо ще якісь азіати, так що мільйонів 30 там лишиться.
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Пропоную превентивний удар по рашці.


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