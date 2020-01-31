 Путин и Меркель обсудили ситуацию в Украине

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Как сообщается, стороны обсудили ситуацию в Украине и в Сирии, а также проблематику ближневосточного мирного процесса. Лидеры стран обменялись мнениями по поводу американского плана урегулирования палестино-израильского конфликта.
Также обсуждался ход реализации договорённостей, достигнутых на международной конференции по Ливии в Берлине 19 января этого года. С обеих сторон была подчеркнута целесообразность наращивания усилий мирового сообщества в интересах обеспечения устойчивого режима прекращения боевых действий и запуска политического диалога.
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Шукали кандидатуру на роль сакральної жертви?
Российский пропагандистский ресурс RT опубликовал новость об убийстве фигуранта расследовании катастрофы малазийского лайнера МН-17 на Донбассе Владимира Цемаха.
Публикация о смерти боевика появилась на сайте RT, но спустя некоторое время была удалена.
Следите за руками:
Сначала, произошли неприятные для Украины и приятные Кремлю события:
1. ПАСЕ возвращает российскую делегацию в свой состав;
2. накануне ПАСЕ голосует за принятие Толстого на должность одного из вице-президентов. Да, того самого, одиозного депутата, который предлагаллечиться боярышником и корой дуба вместо иностранных лекарств;
....
И только Кремль начал потирать ручки, как вчера Россию признали стороной "Минских договоренностей". Ранее РФ считалась просто посредником, как и Германия с Францией, а выполнять условия обязывались Украина и псевдореспублики "ДНР" и "ЛНР". Представители РФ занегодовали - "Да вы что? Мы же не сторона конфликта!", и обиделись. Мы, конечно же, им верим (нет).
ПАСЕ утвердила резолюцию, основной ее посыл примерно таков: "РФ продвигает антидемократию везде и всюду, ограничивает свободы граждан и использует репрессии, осуществляет ползучую аннексию грузинских регионов Южной Осетии и Абхазии, украла Крым и развязала войну на Востоке Украины".
Требования в адрес РФ:
• в полной мере выполнять Минские договоренности, стороной которых является Российская Федерация
• прекратить военное вторжение и поддержку незаконных вооруженных формирований на востоке Украины;
• отменить незаконную аннексию Крыма;
• прекратить и отменить установление "границы" и ползучую аннексию грузинских регионов Южная Осетия и Абхазия;
• устранить любые юридические препятствия для безусловного выполнения решений ЕСПЧ и безоговорочно выполнять решение суда (а ведь Путин хочет приравнять ЕСПЧ к Спортлото, то есть собирается внести изменения в конституцию РФ, которые позволят законно игнорировать ЕСПЧ);
• безоговорочно и полностью сотрудничать с общей следственной группой и голландской прокуратурой для привлечения к ответственности лиц, ответственных за сбивание рейса MH 17.
Не уверен, что эта резолюция серьезно повлияет на действия РФ, но видеть полные удивленного негодования лица кремлевских ̶у̶п̶ы̶р̶е̶й̶ представителей - бесценно!
https://politota.d3.ru/pase-nemnozhechko-oprokinula-rossiiu-1919839/?sorting=rating
На РФ все архивы СССР, правопреемницей которого объявила себя фашистская Россия, закрыты на длительный срок потому, что по этим архивам нужно изучать не историю, а весь бесконечный список преступлений Москвы против народов Московии, соседних стран, агрессию против Европы, голодоморы и терроризм.
Але, на жаль, це ще не межа." Фейсбук Дмитро Чекалкін