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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (4436) Счетная палата (132) Оман (31) Европейская Солидарность (238)

 "ЕС" требует от Счетной палаты проверить расходы из госбюджета на поездку Зеленского в Оман

Фракция "Европейская Солидарность" направила обращение к председателю Счетной палаты с требованием провести проверку расходования государственных средств в период проведения тайного отдыха Зеленского в Омане.

По этом сообщает пресс-служба партии, передает Цензор.НЕТ.

С первого дня скандала вокруг отдыха Зеленского с семьей в Омане Офис президента пытается замаскировать путешествие под "рабочий визит за свой счет", - говорится в обращении. Однако даже пылким сторонникам президента Зеленского трудно поверить, что он на деньги взял в путешествие свою госохрану, служащих спецсвязи и защиты информации, ответственных за госпротокол, питание, связи с общественностью и других работников. Очевидно, большинство из сопровождения президента попали в Оман за счет налогоплательщиков.

Последние социологические опросы показали, что украинцы не верят в версию с "рабочей" поездкой в ​​Оман. Поэтому общество справедливо хочет знать, сколько "слуга народа" прогулял на элитном отдыхе в одном из самых дорогих отелей Омана.

Чтобы исключить злоупотребления властью со стороны президента, необходимо применять функцию парламентского контроля - единственный механизм для противодействия противоречивой информации о деталях президентского путешествия. Благодаря привлечению Счетной палаты, "Европейская Солидарность" рассчитывает установить истинную цену отпуска Зеленского в Омане и сможет вывести на чистую воду все коррупционные риски именно этой поездки.

Также смотрите: "Справжнє лакшері": журналисты посетили места отдыха Зеленского в Омане. ВИДЕО

Официальное обращение к Председателю Счетной палаты Украины подписали шесть депутатов фракции "Европейская Солидарность". Учитывая значительный общественный интерес, фракция ожидает неотложную проверку расходов государственного бюджета, в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Напомним, в Оман Президент Владимир Зеленский вместе с семьей улетел 5 января. Как сообщили в ОП, визит является официальным, однако президент воспользовался услугами рейсового самолета, потратив собственные средства.

Подробнее читайте в статье Юрия Бутусова "Ещё никто не исправлял провал в коммуникации новым враньем".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Справжнє лакшері": журналисты посетили места отдыха Зеленского в Омане. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3173054
 
   
 Топ комментарии
 
Молодці ЄС!- Не давайте спуску знахабнілим корупціонерам!
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Тебе на Корі забанили, кацапура?
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ЕС? "Фракция "Европейская Солидарность" направила" Ааа, пнятно, хреновій ЕС получается, с коррупционерами и имитаторами реформ.
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та и слава Богу что в Омане был, а если бы в Ухань полетели, а тут такое.
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мальдивский?
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Порошенко ты мальдивский даун, ты просрал всё что мог своим воровством... А мог бы быть уважаемым президентом и избран на второй срок... именно из за твоего воровства пришла зелень к власти...
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Молодці ЄС!- Не давайте спуску знахабнілим корупціонерам!
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та тв воно офшорик відкривало, та слухало від рогатих, що вони за компромат мають на нього!!!!
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Mozet on po rabocej komandirovke zyzeny gaz jexal zakupat s Omana Oman v 10 vxodit exportiorov zyzenogo gaza.Tolko mozet on zabyl sto tam delal "ЄС" вимагає від Рахункової палати перевірити витрати з держбюджету на поїздку Зеленського в Оман - Цензор.НЕТ 5667
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то что "за свои" - даже зебилы знают. В Г+Г даже врать не стали что за бюджетные, как вислюк оманський..
Или в Рузькой Зимбабве тебе об этом не сказали? "ЄС" вимагає від Рахункової палати перевірити витрати з держбюджету на поїздку Зеленського в Оман - Цензор.НЕТ 8157
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Хорошо, что хоть коррупционеры из одной партии борются с коррупцией членов другой партии.Но хотелось бы когда-нибудь в парламент завести людей с чистыми руками. Тогда страна пойдёт вперёд.
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вам сколько лет, что вы так наивны? назовите хоть один парламент в мире, в котором сидят люди все с "чистыми руками".
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пля - уроды специально сводят вопрос к теме откуда те копейки на поездку.
херня те копейки - не херня вопрос государственной измены президента и убыток нанесённый государству - а это с одной стороны очень много миллиардов, а с другой стороны - свобода деньгами не измеряется...

********...
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