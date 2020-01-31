 Двух вернувшихся из Китая человек с симптомами респираторных заболеваний госпитализировали на Львовщине. Они помещены в спецбоксы

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил в пятницу на брифинге и.о. директора департамента здравоохранения Львовской облгосадминистрации Андрей Васько.
По его словам, пациенты с симптомами респираторных заболеваний помещены в специальные боксы в областной инфекционной больнице.
"У пациентов, вернувшихся из Китая, обнаружены легкие катаральные симптомы, они вернулись не из провинций, определенных как зона эпидемиологической опасности, и были госпитализированы в инфекционную больницу. Им провели стресс-тесты на грипп, они негативны. Другие анализы и пробы послали в Центр общественного здоровья Минздрава Украины", – сказал Васько.
По его словам, состояние пациентов – близкое к удовлетворительному, но выпишут их из больницы только после того, как больница получит упомянутые выше результаты анализов из Киева.
Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.
Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.
Новый вирус выявлен в 21 стране.
Зеленский - вирус
Сьогодні ще один літак прибуває. І якщо австралійці карантин зробили на острові за 2000 миль від материка, то у нас тепер керівник МОЗ більше не американська медсестра, а наш, український юрист. І туристи з аеропорту поїдуть просто додому маршрутками.
Ніхто ні до чого не готувався. Повір мені.