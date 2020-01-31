 Двух вернувшихся из Китая человек с симптомами респираторных заболеваний госпитализировали на Львовщине. Они помещены в спецбоксы

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил в пятницу на брифинге и.о. директора департамента здравоохранения Львовской облгосадминистрации Андрей Васько.

По его словам, пациенты с симптомами респираторных заболеваний помещены в специальные боксы в областной инфекционной больнице.

"У пациентов, вернувшихся из Китая, обнаружены легкие катаральные симптомы, они вернулись не из провинций, определенных как зона эпидемиологической опасности, и были госпитализированы в инфекционную больницу. Им провели стресс-тесты на грипп, они негативны. Другие анализы и пробы послали в Центр общественного здоровья Минздрава Украины", – сказал Васько.

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По его словам, состояние пациентов – близкое к удовлетворительному, но выпишут их из больницы только после того, как больница получит упомянутые выше результаты анализов из Киева.

Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

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Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

Новый вирус выявлен в 21 стране.