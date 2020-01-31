EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Коронавирус из Китая Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Рынок земли Обирай свідомо
 Происшествия
  924  22
Материалы по теме:
Все про:вирус (184) Китай (1091) Львовщина (1822)

 Двух вернувшихся из Китая человек с симптомами респираторных заболеваний госпитализировали на Львовщине. Они помещены в спецбоксы

Двоих человек, вернувшихся из Китая, госпитализировали во Львовской области с симптомами респираторных заболеваний

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил в пятницу на брифинге и.о. директора департамента здравоохранения Львовской облгосадминистрации Андрей Васько.

По его словам, пациенты с симптомами респираторных заболеваний помещены в специальные боксы в областной инфекционной больнице.

"У пациентов, вернувшихся из Китая, обнаружены легкие катаральные симптомы, они вернулись не из провинций, определенных как зона эпидемиологической опасности, и были госпитализированы в инфекционную больницу. Им провели стресс-тесты на грипп, они негативны. Другие анализы и пробы послали в Центр общественного здоровья Минздрава Украины", – сказал Васько.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Великобритании зафиксировали два случая заражения коронавирусом, а в Италии из-за вируса вводят режим чрезвычайного положения

По его словам, состояние пациентов – близкое к удовлетворительному, но выпишут их из больницы только после того, как больница получит упомянутые выше результаты анализов из Киева.

Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В "Борисполь" сегодня прибудет второй самолет с эвакуированными украинцами из Китая

Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

Новый вирус выявлен в 21 стране.

Источник: https://censor.net.ua/n3173048
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
У нас президент Зеленский, а ты каким то вирусом пугаешь...
 показать весь комментарий
 
 
Тоді зайди у той бокс і поцілуй хворого.
 показать весь комментарий
 
 
У него охрана, даже близко не подускают. Да и в Киеве он.
 показать весь комментарий
 
розміщені в інфекційній лікарні Львова, а в Київ аналізи відправили
 показать весь комментарий
 
 
Так у нас корупція, а лікарі мало отримують. Тому не займайся економією, а дай хабар і ти будеш у тому боксі.
 показать весь комментарий
 
 
Уря!!!!!!!!!!!!!!
Сьогодні ще один літак прибуває. І якщо австралійці карантин зробили на острові за 2000 миль від материка, то у нас тепер керівник МОЗ більше не американська медсестра, а наш, український юрист. І туристи з аеропорту поїдуть просто додому маршрутками.
 показать весь комментарий
 
 
А київське метро до Львова, Харкова чи Полтави іде?
 показать весь комментарий
 
 
в ухане за 3 доби 2 больницы построили, а нам что слабо, хипер луп-луп построить.
 показать весь комментарий
 
Да, и кто теперь скажет сколько они успели заразить человек, если это не дай бог действительно короновирус. Почему они по приезду не были помещены на 2-х недельный карантин, и почему не помещают всех тех кто за последние 2 недели прилетел и прилетает из Китая.
 показать весь комментарий
 
 
Дай Бог, щоб це була лише застуда. Але ж, скільки людей було в контакті з ними, поки доїхали до Львову? Хто буде нести відповідальність за те, що люди не пройшли двотижневий карантин?
 показать весь комментарий
 
 
у нас дуже підготувалися до усяких несподіванок, так що не нагнітайтє.
 показать весь комментарий
 
Ні.

Ніхто ні до чого не готувався. Повір мені.
 показать весь комментарий
 
 
Самальоти заправлені, бабло запаковане...
 показать весь комментарий
 
 
Якась країна неляканих адійотів. Цікаво, а скільки нас залишиться після цієї зеленої бидловлади.
 показать весь комментарий
 
 
Весь минздрав выслать в Китай нахрен, обмениваться опытом.
 показать весь комментарий
 
Ой ужас то какой, а ничего что на нескольких тысяч заболевших короноварисуом, есть еще десятки миллионов зболевших ОРВИ, гриппом, парагриппами и т.д. А симптомы у всех одинаковы. Слава Богу короновирус не испанка и ей никогда не станет.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх