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Все про:поджог (696) Нацполиция (10827) правоохранительные органы (879) Тернополь (570)

 Мужчина в Тернополе поджег торговый ларек с продавцом внутри, - полиция

В Тернополе 41-летний мужчина поджег торговый ларек с продавцом внутри.

Как информирует Цензор.НЕТ, об том сообщает отдел коммуникации полиции в Тернопольской области.

"30 января около девяти часов в дежурную часть Тернопольского отдела полиции поступило сообщение от спасателей, о том, что по улице Симона Петлюры в областном центре горит киоск.

Выехав на место происшествия, полицейские установили, что поджог совершил мужчина, у которого накануне был конфликт с владелицей ларька. По словам женщины, злоумышленник угрожал, но всерьез его слова никто не воспринял", - сказано в сообщении.

Отмечается, что на момент поджога в ларьке находилась продавец. Она заметила мужчину с бутылкой, но не думала, что в емкости бензин. Злоумышленник же, облив ларек, поджег его. К счастью, никто не пострадал. 

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41-летний поджигатель в содеянном сознался. В прошлом он уже имел проблемы с законом.

Сведения по данному факту внесены в ЕРДР и квалифицированы частью 2 статьи 194 УК. За умышленное повреждение имущества путем поджога злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от трех до пятнадцати лет.

Источник: https://censor.net.ua/n3173045
 
 
 Топ комментарии
 
а улицы должны быть заасфальтированы и хорошо освещены !
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Молодчина!
Эта срань торгует хз чем и крышуется ментами и местными властями.
Киосков вообще не должно быть на улицах городов.
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Кому?Продавцу или покупателю?Или то так, лишь бы сказать?
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В статье два раза написано, что поджигателю 41 год.
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В оригинале было "Мне 42, и я не лох", а тут только 41 как бы.
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Молодчина!
Эта срань торгует хз чем и крышуется ментами и местными властями.
Киосков вообще не должно быть на улицах городов.
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а улицы должны быть заасфальтированы и хорошо освещены !
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Правильно. А че она не продала водку и сиги под запись
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патамуша эпоха бедности закончилась
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а в питере сёдня сварщик скк обрушил )) красиво пошёл!
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поджог совершил мужчина, у которого накануне был конфликт с владелицей торговый ларек. как вас зовут, очень приятно торговый ларек.
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одно из 2, или белка, или подумал что в ларьке эпицентр вируса.
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Только один ларек? А остальные? А машины на газоне?
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такое на росии ЗАВСЕГДА было еще в 1992 году !!! я от таких СВОДОК ахреневал !!! тут без жертв , а там ЖЕРТВЫ были ВСЕГДА !!! накрутит проволоки где вешают замок , 3х литровую банку пинает в ОКОШКО и зажигалкой !!!
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