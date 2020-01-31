 Мужчина в Тернополе поджег торговый ларек с продавцом внутри, - полиция

Как информирует Цензор.НЕТ, об том сообщает отдел коммуникации полиции в Тернопольской области.

"30 января около девяти часов в дежурную часть Тернопольского отдела полиции поступило сообщение от спасателей, о том, что по улице Симона Петлюры в областном центре горит киоск.

Выехав на место происшествия, полицейские установили, что поджог совершил мужчина, у которого накануне был конфликт с владелицей ларька. По словам женщины, злоумышленник угрожал, но всерьез его слова никто не воспринял", - сказано в сообщении.

Отмечается, что на момент поджога в ларьке находилась продавец. Она заметила мужчину с бутылкой, но не думала, что в емкости бензин. Злоумышленник же, облив ларек, поджег его. К счастью, никто не пострадал.

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41-летний поджигатель в содеянном сознался. В прошлом он уже имел проблемы с законом.

Сведения по данному факту внесены в ЕРДР и квалифицированы частью 2 статьи 194 УК. За умышленное повреждение имущества путем поджога злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от трех до пятнадцати лет.