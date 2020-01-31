EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Коронавирус из Китая Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Рынок земли Обирай свідомо
 Политика Украины
  1821  28
Материалы по теме:
Все про:Гримчак (333) расследование (2664) домашний арест (67)

 Это было заказное дело. Буду добиваться полного оправдания, а дальше посмотрим, - Гримчак

Экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Гримчак считает дело против него заказным и будет добиваться полного снятия обвинений против себя, а также признания мер пресечения и ареста противоправными. Кроме того, он пожаловался на прослушивание разговоров с адвокатами.

Об этом Гримчак рассказал в интервью Апострофу, передает Цензор.НЕТ.

"Есть у меня проблемы со здоровьем, но, думаю, мы их решим в течение недели-двух. При переезде из одного СИЗО в другое. Я немного, мягко говоря, перемерз и это дало некоторые осложнения. Мне лично грех на что-то пенять хотя бы потому, что я находился в нормальных условиях и в Черниговском СИЗО, и в киевском изоляторе. Это были хорошие условия. Но я хочу сказать, что был в киевском СИЗО 10 лет назад, и изменения к лучшему есть, и я их вижу. В том корпусе, где я был - огромная разница. Хотя, как я понимаю, старые корпуса еще не отремонтированы и не приведены в порядок", - рассказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Экс-замглавы МинВОТ Гримчак освобожден из-под стражи (обновлено)

"Мне кажется, что это было заказное дело. Ну разве вы много встречали дел, где нет пострадавших, нет убытков? ... Очень тяжело бороться с заказным решением, когда любые данные, которые приводит адвокат, не воспринимаются судьей. Их просто никто не слышит, не анализирует. Особенно это касалось первых заседаний, когда в судебное решение фактически переписывалось один в один то, что подавала прокуратура. Даже ошибка в имени отчестве - по представлению прокуратуры я стал Юрием Михайловичем. Когда дело перешло в Высший антикоррупционный суд, то хотя бы начали его читать, рассматривать представление, задавать вопросы. Я думаю, результатом работы адвокатов является то, что я нахожусь хотя бы под домашним арестом", - добавил Гримчак. 

"Фактически сегодня я веду борьбу сам. У меня нет искренне человеческой поддержки. Не знаю, на сколько меня хватит, но я хочу полностью очистить свое имя. Мы собираемся признать мое задержание незаконным, пребывание под стражей тоже. А дальше... Я хочу хоть раз пообщаться с моими адвокатами так, чтобы у меня не было сомнений, что нас не подслушивают. Потому что когда общаешься с защитниками в СИЗО, а затем происходят какие-то события - это наводит на размышления. Главное сегодня - это добиться оправдания, а все остальное - посмотрим", - резюмировал он.

Напомним, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Юрий Гримчак и его помощник были задержаны за вымогательство взятки $1,1 млн за "содействие в решении вопросов".

Занимавший в то время пост Генпрокурора Юрий Луценко на своей странице в Фейсбук сообщил, что Гримчак и его помощники "требовали деньги за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений".

Также читайте: Суд отправил под круглосуточный домашний арест фигуранта "дела Гримчака" Овдиенко, - адвокат Мельник

16 августа 2019 г. ГПУ направила в Деснянский райсуд Чернигова ходатайство об избрании заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Гримчаку и его "помощнику" Игорю Овдиенко мер в виде ареста с возможностью внесения залога - обоим в размере $510 тыс.

В итоге, Гримчака отправили под арест с правом выйти под залог в 6 млн грн. Однако оказалось суд арестовал не того Гримчака, допустив 5 ошибок в постановлении о взятии под стражу Гримчака. В итоге суд исправил в постановлении одни ошибки.

Гримчака поместили в Черниговское СИЗО. 24 декабря Антикоррупционный суд продлил срок ареста бывшему замглавы МинВОТ Гримчаку до 14 февраля. 30 января 2019 года экс-замглавы МинВОТ Гримчак был освобожден из-под стражи.

Источник: https://censor.net.ua/n3173041
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А тепер бажаю пану Гримчаку через суди трахнути все це зелене шобло
 показать весь комментарий
 
 
Те, що Лвцик не зелений, не означає, що він чесний, пюа тим паче - розумний. Той факт, що він зараз не в обоймі зелених, як Аваков--унюе не тому, що він не хотів туди потрапити, а тому, що не взяли.
 показать весь комментарий
 
 
НА жаль, не тільки зелене, а й Юріка.Мені цікаво, що цей, соціаліст, скаже.
 показать весь комментарий
 
 
заказное дело...
Именно так. Ибо Грымчака заставили взять взятку, поэтому он и не сопротивлялся этой взятке.
 показать весь комментарий
 
 
Если все так просто то с легкостью можно доказать его вину, учитывая что при власти сейчас не его команда. Но что-то идет не так.....
 показать весь комментарий
 
 
Ну естественно... Это в стиле рашистов - "а вы докажите".
Чувак взял помеченные органами следствия купюры... Но доказать вину нельзя... Ага...))
Значит тогда, у нас вообще нет взяточников, взяточничества и коррупции... ибо доказательств нет, никто не посажен за коррупцию...
Правда вот только все западные рейтинги ставят Украину на первое место по коррупции в Европе да и в мире. Самая коррумпированная страна в Европе - Украина.
Отсюда и самая нищая страна в Европе опять же Украина. И это факт.
 показать весь комментарий
 
 
Купюр не было. Совсем не было. Не меченных, не немеченных.
 показать весь комментарий
 
Купюры были. Грымчак как потомственный вор и коррупционер должен сидеть...
 показать весь комментарий
 
факт в том ,что самая коррумпированная страна в мире - это Сомали -180 место, твоя рашка на 144м а Украина на 129м,кацап)
 показать весь комментарий
 
Чувак, рашка это твой мордер... А вот наша Украина равняется на Европу... Но пока что мы первые в Европе по коррупции.
 показать весь комментарий
 
А взятки не было, денег не было. От слова СОВСЕМ. Поэтому и выпустили. Только тупой пиар, как с делами Шеремета и Пояркова. В ноябре после всего цирка окончательный вариант подозрения сформулировали, как "злоупотребление влиянием". Это что-то новенькое в юридической практике и в криминальном кодексе
 показать весь комментарий
 
 
У нас вообще коррупции нет, никто не посажен за коррупцию за последние десятилетия...
Правда же у нас нет коррупции, это всё тупой "пиар"? )))
 показать весь комментарий
 
 
Вот именно... Потому что выпускают и не сажают всяких подонков-коррупционеров типа Грымчака...
Скоро на первом месте в мире будем по коррупции, такими темпами...
Обгоним Африку, если уже не обогнали.
 показать весь комментарий
 
НЕ пишіть маячню. Ніяку взятку він не брав. Знайшли в багажнику куклу. В вашому багажнику можуть знайти мертву людину,ви, вважаєте це достатньо,щоб вас назвати вбивцею?
 показать весь комментарий
 
 
Якби була взята, то людина сиділа б, а зелена шобла носила я б з "посадженим корупціонером", як індіанець зі скальпом. А так - не було там нічого. Гримчак - невдаха. До речі, і по життю. Нічого не заробив. Маленька квартира із совковими *******. І до речі, за нього справді не було кому заступитися. Не завів потрібних дружніх стосунків. Тому чисто по-людськи я радий, що для нього все скінчилось без втрат.
 показать весь комментарий
 
ой бедненький Грымчак, впроголодь жил в Киеве, куда преребрался из своего Донецка...
ага, с голоду он умирал и вся его многочисленная семейка
 показать весь комментарий
 
Он не беден, жил не впроголодь. И даже может быть в чем-то и виновен. Но взятки не было. Совсем не было Если виновен - находите, грамотно ведите дело и доказывайте. А не цирк устраивайте. А сейчас он еще и нехилую компенсацию с государства сдерет.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
бедный старый грима, никто его не любит, и всякий норовит пнуть...
 показать весь комментарий
 
Відчуваю що зелені справи почнуть розвалюватись.
 показать весь комментарий
 
 
Еще бы по Марченко все развалилось поскорей. Там тоже сплошной цирк "Белочка"
 показать весь комментарий
 
 
Компенсацию из народного кармана узнику совести !!!!! Позор.... тырить умеем,посадить нет
 показать весь комментарий
 
Правильно, Грета Тунберг борется и ты тоже давай
 показать весь комментарий
 
Надо не только очистить свое имя, но и подавать в суд на виновных в заказе.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх