 Это было заказное дело. Буду добиваться полного оправдания, а дальше посмотрим, - Гримчак

Об этом Гримчак рассказал в интервью Апострофу, передает Цензор.НЕТ.

"Есть у меня проблемы со здоровьем, но, думаю, мы их решим в течение недели-двух. При переезде из одного СИЗО в другое. Я немного, мягко говоря, перемерз и это дало некоторые осложнения. Мне лично грех на что-то пенять хотя бы потому, что я находился в нормальных условиях и в Черниговском СИЗО, и в киевском изоляторе. Это были хорошие условия. Но я хочу сказать, что был в киевском СИЗО 10 лет назад, и изменения к лучшему есть, и я их вижу. В том корпусе, где я был - огромная разница. Хотя, как я понимаю, старые корпуса еще не отремонтированы и не приведены в порядок", - рассказал он.

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"Мне кажется, что это было заказное дело. Ну разве вы много встречали дел, где нет пострадавших, нет убытков? ... Очень тяжело бороться с заказным решением, когда любые данные, которые приводит адвокат, не воспринимаются судьей. Их просто никто не слышит, не анализирует. Особенно это касалось первых заседаний, когда в судебное решение фактически переписывалось один в один то, что подавала прокуратура. Даже ошибка в имени отчестве - по представлению прокуратуры я стал Юрием Михайловичем. Когда дело перешло в Высший антикоррупционный суд, то хотя бы начали его читать, рассматривать представление, задавать вопросы. Я думаю, результатом работы адвокатов является то, что я нахожусь хотя бы под домашним арестом", - добавил Гримчак.

"Фактически сегодня я веду борьбу сам. У меня нет искренне человеческой поддержки. Не знаю, на сколько меня хватит, но я хочу полностью очистить свое имя. Мы собираемся признать мое задержание незаконным, пребывание под стражей тоже. А дальше... Я хочу хоть раз пообщаться с моими адвокатами так, чтобы у меня не было сомнений, что нас не подслушивают. Потому что когда общаешься с защитниками в СИЗО, а затем происходят какие-то события - это наводит на размышления. Главное сегодня - это добиться оправдания, а все остальное - посмотрим", - резюмировал он.

Напомним, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Юрий Гримчак и его помощник были задержаны за вымогательство взятки $1,1 млн за "содействие в решении вопросов".

Занимавший в то время пост Генпрокурора Юрий Луценко на своей странице в Фейсбук сообщил, что Гримчак и его помощники "требовали деньги за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений".

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16 августа 2019 г. ГПУ направила в Деснянский райсуд Чернигова ходатайство об избрании заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Гримчаку и его "помощнику" Игорю Овдиенко мер в виде ареста с возможностью внесения залога - обоим в размере $510 тыс.

В итоге, Гримчака отправили под арест с правом выйти под залог в 6 млн грн. Однако оказалось суд арестовал не того Гримчака, допустив 5 ошибок в постановлении о взятии под стражу Гримчака. В итоге суд исправил в постановлении одни ошибки.

Гримчака поместили в Черниговское СИЗО. 24 декабря Антикоррупционный суд продлил срок ареста бывшему замглавы МинВОТ Гримчаку до 14 февраля. 30 января 2019 года экс-замглавы МинВОТ Гримчак был освобожден из-под стражи.