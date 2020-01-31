 В Международный уголовный суд передали новые свидетельства о преступлениях России в Крыму, - прокуратура

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт прокуратуры.

"Представленная информация содержит обоснование ответственности России за генерацию потоков внутренне перемещенных лиц и изменение демографической ситуации в Крыму", - говорится в сообщении.

Отмечается, что авторы обосновывают ответственность РФ за реализацию политики "интеграции" и создание атмосферы страха, которая заставляет проукраинское населения покидать полуостров и пополнять категорию внутренне перемещенных лиц Украины. Во время работы над сообщением прокуратура проанализировала более тысячи протоколов допросов ВПЛ, которые фиксировали правоохранители в течение последних трех лет.

Отмечается, что такие действия оккупанта могут нарушать статьи 7(1)(d), 8(2)(a)(vii)/8(2)(b)(viii) Римского статута Международного уголовного суда.

"В сообщении также добавлен перечень должностных лиц РФ, в большей или меньшей степени ответственных за нарушения прав человека в Крыму. К рассмотрению офиса прокурора Международного уголовного суда мы предоставили перечень из 14 представителей высшего государственного руководства Российской Федерации, которые должны отвечать за совершенные преступления", - сообщил прокурор АР Крым Игорь Поночовный.

По его словам, уже в 2020 году следует ожидать начала расследования прокурором Международного уголовного суда ситуации по Украине.

"По состоянию на конец 2019 года количество официально зарегистрированных внутренне перемещенных лиц из Крыма уже превысило 42 895 человек. Но по неофициальным данным правозащитных организаций количество таких людей может составлять 100 000", - отметил юрист "Регионального центра прав человека" Виталий Набухотный.

По словам правозащитника, только при "активной" фазе оккупации можно выделить с десяток причин, которые толкали людей к перемещению. Среди них: пытки и похищения активистов и организаторов мирных собраний, незаконные обыски и задержания, а также допросы, которые оккупационная власть называет "профилактическими беседами".

"В целом авторы сообщения выделили около 30 основных факторов в 6 сферах общественной жизни, которые были следствием политики "интеграции" оккупационной власти полуострова и создавали общую атмосферу страха и давления в Крыму", - рассказали в прокуратуре.

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