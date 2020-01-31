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 Политика Украины
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Все про:вирус (184) свобода слова (1035) Шустер (526) Трудовой кодекс (137)

 В студии "Свободы слова Савика Шустера" обсудят коронавирус, новый Трудовой кодекс и результаты электронной переписи населения

Сегодня, 31 января, в 21:00, в социально-политическом ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире канала "Украина", будут выяснять, действительно ли, новый Трудовой кодекс Украины станет стимулом лучше работать, а также чем грозит коронавирус украинцам, и как от него уберечься.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Также в студии программы, кроме вопросов о нововведениях в Трудовом кодексе и смертельном коронавирусе, будут говорить об электронной переписи населения, и можно ли ему доверять.

Гостями выпуска станут Дмитрий Дубилет, Министр Кабинета Министров Украины, Тимофей Милованов, Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, Алексей Данилов, секретарь СНБО Украины, Юлия Тимошенко, лидер партии ВО "Батьківщина", Наталия Королевская, народный депутат, "Оппозиционная Платформа - За Жизнь", заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам социальной политики, Юлия Клименко, народный депутат "Голос", Анна Деревянко, исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации, Евгений Головаха, заместитель директора Института социологии НАН Украины, Елена Дума, председатель Всеукраинского профсоюза "Родная Земля", Павел Прудников, заместитель председателя Атомпрофсоюза, Александр Коляда, биолог-генетик.

Источник: https://censor.net.ua/n3173035
 
 
 Топ комментарии
 
Ни одного представителя из медицины, какой вирус они собрались обсуждать, а ну да, там Юля будет зажигать своими красивыми призывами... А людям нужны от медиков ответы, если вдруг вспыхнет, потом будет паника, потому что в стране нет бесплатной медицины и к врачам обращаются только те у кого есть за что.
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а про дело шеремета, закон о цензуре, пленки трубы и две платежки за газ, старая проститутка поговорить не хочет?
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И обязательно голосовать всей студией...и что бы как минимум 90% было "за"...как обычно...
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на очередном шоу для дебилов - эти самые "приглашенные" будут по заранее согласованному сценарию зачитывать тексты с бАмажек...
а "зрители" - делать вид что голо-суют... У студії "Свободи слова Савіка Шустера" обговорять коронавірус, новий Трудовий кодекс і результати електронного перепису населення - Цензор.НЕТ 8511
всё равно количество поддержки регулируется каким-нить Ванькой на компе))
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Ну при Порохе даже и такой видимости не было. Тко то что он сказал из новостей нам вещали. И его мнение и взгляд на вещи было единственно правильным.
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Это какие же страшные люди тебя держали в закрытой комнате с телевизором без пульта, включенным на 5 канал ?
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Там не было передачи такого формата как у Шустера. А шустера закрыл Порошенко.
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И вообще все эти кацапоподобные политшоу для дебилизации населения
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Завтра ж будете запекло обговорювати що там було.
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Я не дивлюсь Шустика и Ко років так пять-шість. Психічне здоров'я важливіше.
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Це Ваша особиста справа. Ніхто не примушує. А у людей знову зʼявилася можливисть дивитися. Хто хоче - дивиться, хто хоче - ні. Але можливість вже знову є.
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прагаласавалі жи па пріколу, щас можна і пасміяцца
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Особливо коли слуги щось белькочуть виправдовуючи себе. Жаль не мона задати їм запитання через Тирнет, що робила Моніка в Оманії.
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прагаласавали нє папріколу - проголосовали против того кто уже до печенок большинства достал
но впринципе Вам этого не понять...
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проголосовали против


дебилы так и не поняли, что в бюллетене не было графы "Против" ))))))))))))))))))))))))))))
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Ваша беда в том что Вы народ считаете дебилами. Вся предвыборная компания Порошенко и была настроена на то чтобы во второй тур вышел он и клоун. Только опять не учли менталитет украинцев. Графы против не было - поэтому и проголосовали ЗА Зеленского. В противном случае, если бы была такая графа то Зеленский врядли получил бы такой процент ИМХО.
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Ну так нахрена ты ищешь виновного в своей победе ?
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А кто Вам сказал что это МОЯ победа? И я виновных ни в чем не ищу.
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Победили дебилы,

значит это твоя победа.

А виновного ты не просто ищешь, ты его уже назначил - Порошенко.
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посмеяться всегда нужно.. Но ржака в том, что зебилы будут на полном серьезе обсуждать как вислюк оманський грудью своей защишает Украину от шоколада Корона и какого-то там вируса в нём))
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Я не заметил этого в теме ток-шоу.
Там будет обсуждаться: "...коронавирус, новый Трудовой кодекс и результаты электронной переписи населения..." О шоколаде абсолютно ничего.
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Чомусь Савік не хоче проводити ток шоу в Ізраїлі.А може хоче,але там він не потрібен.
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Ни одного представителя из медицины, какой вирус они собрались обсуждать, а ну да, там Юля будет зажигать своими красивыми призывами... А людям нужны от медиков ответы, если вдруг вспыхнет, потом будет паника, потому что в стране нет бесплатной медицины и к врачам обращаются только те у кого есть за что.
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Не тот случай. В случае, не приведи Господь, эпидемии деньги не сыграют никакой роли. Есть они у тебя или нет - риску подвержен каждый.
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Не ко мне вопрос, а к организаторам ток-шоу. А мнения различные по данным вопросам все равно хорошо услышать от представителей различных политических течений. И вероятнее всего подбный Вашему вопрос там задан будет Шустеру.
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Ни одного представителя из медицины

офіційний змовчить..

а ПРОСТО не брехло ЗАТЬМАРИТЬ ВСЮ ЦЮ 'ПОЛІТТУСОВКУ' НЕЕКСПЕРТІВ.І сАВІКА.
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Олександр Коляда ?

ТИПОВА ПОЛІТИКА НЕУКРАЇНСЬКОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ-ЗАПРОШУВАТИ ЕКСПЕРТОМ РОСІЙСЬКОМОВНОГО.


ТОМУ ПІШЛИ НА..УЙ аХМЄТОВ,ТРК УКРАЇНА ,шустер,коляда,соросята в уряді і вся студія"Свободи' разом!
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а про дело шеремета, закон о цензуре, пленки трубы и две платежки за газ, старая проститутка поговорить не хочет?
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А трудовой кодекс что собираются принять тебе не интересен? Он коснется каждого.
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с такой властью у нас скоро треть населения будет работать в ап, треть в сфере услуг, а остальные свалят.
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Покуда Ваше скоро еще не настало и закон затронет все сферы услуг.
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а, кацап...в бан чухай. думай на чем спалился.
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Аааааа. Та ти тролльча нерозумне. Господи, а я з ним ще намагаюся дискутувати. Все зрозуміло. Дискус закінчено. У студії "Свободи слова Савіка Шустера" обговорять коронавірус, новий Трудовий кодекс і результати електронного перепису населення - Цензор.НЕТ 2492
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писать украинскими словами еще не значит писать на украинском, олень!
кстати у тебя еще и прокси флипаетУ студії "Свободи слова Савіка Шустера" обговорять коронавірус, новий Трудовий кодекс і результати електронного перепису населення - Цензор.НЕТ 837 У студії "Свободи слова Савіка Шустера" обговорять коронавірус, новий Трудовий кодекс і результати електронного перепису населення - Цензор.НЕТ 837 У студії "Свободи слова Савіка Шустера" обговорять коронавірус, новий Трудовий кодекс і результати електронного перепису населення - Цензор.НЕТ 837
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На лавці біля будинку бабусі обсудили короновірус,нелоха оманського і трудове законодавство.Одноголосно вирішили,що все то зараза,і не відомо ще,яка з них страшніша і як вплине на демографічну ситуацію.
Чим бабці на лавці гірші Савіка?Чому його рекламують,а їх ні?
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А запросити знову, тих хто робив заяву про «раскритіє дєла убійц Шеремета»?
Когда ?
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Если кратко
1. Перепись показала, что людей очень мало
2. Придет коронавирус станет еще меньше
3. Работать станет некому и Трудовой кодекс ф топку.
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ПОЛІТИКИ про вірус?
ні.. на таке не підписуюсь..

і взагалі маніпулятора Шустера дивитись-себе не поважати..(
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Сравните как в нормальных странах с короновирусом и у нас




Гурьянов Сергей

@Segozavr

Италия объявляет чрезвычайное положение в стране в связи с эпидемией вируса 2019-nCoV сроком на 180 дней. Введение режима ЧП необходимо, чтобы принудительно изолировать на время карантина граждан Италии, которых правительство хочет вывезти из Китая.




Гурьянов Сергей

@Segozavr

·1 ч
На основании примечания к статье 83.2 Закона о силах самообороны Японии, армия выделяет судно HAKUOU( IMO 9116266) для временной изоляции подозреваемых в заражении вирусом 2019-nCoV, на нем будет оборудован плавучий госпиталь.У студії "Свободи слова Савіка Шустера" обговорять коронавірус, новий Трудовий кодекс і результати електронного перепису населення - Цензор.НЕТ 7401
Гурьянов Сергей

@Segozavr

· 1 ч

Из 17 случаев заражения вирусом 2019-nCoV в Японии, 1 человек полностью выздоровел, у 3 легкие симптомы, у 5 симптомы средней степени, 4 человека находятся на интенсивном лечении, 4 человека госпитализированы без симптомов.
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"славик шустрый " получил вводную -"заниматся дымовыми завесами в Украине",для отвода внимания украинского народаот деятельности рашистского кровавого оккупационного вируса в Украине...
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