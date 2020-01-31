 В студии "Свободы слова Савика Шустера" обсудят коронавирус, новый Трудовой кодекс и результаты электронной переписи населения

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Также в студии программы, кроме вопросов о нововведениях в Трудовом кодексе и смертельном коронавирусе, будут говорить об электронной переписи населения, и можно ли ему доверять.
Гостями выпуска станут Дмитрий Дубилет, Министр Кабинета Министров Украины, Тимофей Милованов, Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, Алексей Данилов, секретарь СНБО Украины, Юлия Тимошенко, лидер партии ВО "Батьківщина", Наталия Королевская, народный депутат, "Оппозиционная Платформа - За Жизнь", заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам социальной политики, Юлия Клименко, народный депутат "Голос", Анна Деревянко, исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации, Евгений Головаха, заместитель директора Института социологии НАН Украины, Елена Дума, председатель Всеукраинского профсоюза "Родная Земля", Павел Прудников, заместитель председателя Атомпрофсоюза, Александр Коляда, биолог-генетик.
а "зрители" - делать вид что голо-суют...
всё равно количество поддержки регулируется каким-нить Ванькой на компе))
но впринципе Вам этого не понять...
дебилы так и не поняли, что в бюллетене не было графы "Против" ))))))))))))))))))))))))))))
значит это твоя победа.
А виновного ты не просто ищешь, ты его уже назначил - Порошенко.
Там будет обсуждаться: "...коронавирус, новый Трудовой кодекс и результаты электронной переписи населения..." О шоколаде абсолютно ничего.
офіційний змовчить..
а ПРОСТО не брехло ЗАТЬМАРИТЬ ВСЮ ЦЮ 'ПОЛІТТУСОВКУ' НЕЕКСПЕРТІВ.І сАВІКА.
ТИПОВА ПОЛІТИКА НЕУКРАЇНСЬКОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ-ЗАПРОШУВАТИ ЕКСПЕРТОМ РОСІЙСЬКОМОВНОГО.
ТОМУ ПІШЛИ НА..УЙ аХМЄТОВ,ТРК УКРАЇНА ,шустер,коляда,соросята в уряді і вся студія"Свободи' разом!
кстати у тебя еще и прокси флипает
Чим бабці на лавці гірші Савіка?Чому його рекламують,а їх ні?
Когда ?
1. Перепись показала, что людей очень мало
2. Придет коронавирус станет еще меньше
3. Работать станет некому и Трудовой кодекс ф топку.
ні.. на таке не підписуюсь..
і взагалі маніпулятора Шустера дивитись-себе не поважати..(
Гурьянов Сергей
@Segozavr
Италия объявляет чрезвычайное положение в стране в связи с эпидемией вируса 2019-nCoV сроком на 180 дней. Введение режима ЧП необходимо, чтобы принудительно изолировать на время карантина граждан Италии, которых правительство хочет вывезти из Китая.
Гурьянов Сергей
@Segozavr
·1 ч
На основании примечания к статье 83.2 Закона о силах самообороны Японии, армия выделяет судно HAKUOU( IMO 9116266) для временной изоляции подозреваемых в заражении вирусом 2019-nCoV, на нем будет оборудован плавучий госпиталь.
Гурьянов Сергей
@Segozavr
· 1 ч
Из 17 случаев заражения вирусом 2019-nCoV в Японии, 1 человек полностью выздоровел, у 3 легкие симптомы, у 5 симптомы средней степени, 4 человека находятся на интенсивном лечении, 4 человека госпитализированы без симптомов.