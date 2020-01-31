 Brexit для Великобритании - это не конец, а начало, - Джонсон

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила британская телерадиокорпорация ВВС.
"Самое главное, что следует сказать сегодня: это не конец, а начало. Это момент, когда начнется рассвет, когда поднимется занавес, и начнется новое действие, это момент истинного национального обновления и изменения", - приводит Би-би-си выдержки из речи Джонсона, записанной на Даунинг-стрит.
Великобритания перестанет быть членом ЕС сразу после 23:00 31 января по лондонскому времени.
Им было сказано - нафиг с пляжа, умерла так умерла и раз вы инициаторы этого бракоразводного процесса, то вы и платите.
Время покажит - стоила овчинка денег или нет.
но так то да - время покажет.
потому что как и в Украине, в ЮК люмпены ведут страну в жо..
(но не "таежный союз" однозначно! ))))