 Brexit для Великобритании - это не конец, а начало, - Джонсон

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила британская телерадиокорпорация ВВС.

"Самое главное, что следует сказать сегодня: это не конец, а начало. Это момент, когда начнется рассвет, когда поднимется занавес, и начнется новое действие, это момент истинного национального обновления и изменения", - приводит Би-би-си выдержки из речи Джонсона, записанной на Даунинг-стрит.

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Великобритания перестанет быть членом ЕС сразу после 23:00 31 января по лондонскому времени.