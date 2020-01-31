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 Brexit для Великобритании - это не конец, а начало, - Джонсон

Глава британского правительства Борис Джонсон в речи, с которой он выступит позже в пятницу, сделает упор на новых возможностях страны после Brexit.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила британская телерадиокорпорация ВВС.

"Самое главное, что следует сказать сегодня: это не конец, а начало. Это момент, когда начнется рассвет, когда поднимется занавес, и начнется новое действие, это момент истинного национального обновления и изменения", - приводит Би-би-си выдержки из речи Джонсона, записанной на Даунинг-стрит.

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Великобритания перестанет быть членом ЕС сразу после 23:00 31 января по лондонскому времени.

Источник: https://censor.net.ua/n3173034
 
 
 Топ комментарии
 
ты бы лучше поинтересовался вопросом а почему Теттчер в свое время усиленно запихивала Британию в ЕС!!
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брексит - это не конец, а начало конца ЮК. совсем скоро королевство будет просто англия. а независимые шотландия, сев ирландия станут членами ЕС.
потому что как и в Украине, в ЮК люмпены ведут страну в жо..
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Та так, начало. Далі буде. Поїдеш на 9 мая до автора брекзіту. З поклоном. М-к...
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Ну судя по тому какие проститутки Германия, Франция, Италия и т.п. которые не выполняют даже свои законы, если они не выгодны (тот же Сименс и т.п. которые на Крыме заработали) то таки да..... Великобритания вовремя смылась. Хотя идея была хорошая.
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Brity toze ucastvujet SP2,da i gaz pokupajet s rosiji teper s novoteka naciali zakupat
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И сегодня,стоя у этой последней черты ,мы говорим-встречай нас вальгалла и Один,потому что мы -долбоё...бы!!
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Brexit для Великобритании - это не "конец". Это куй.
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А Шотландию слабо спросить, что она думает про этот не конец! и что вы будите делать если Шотландия реально проголосует про выход из империи!!
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Та так, начало. Далі буде. Поїдеш на 9 мая до автора брекзіту. З поклоном. М-к...
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А напророчу я бритам непоганую жопу, бо по моим скромным подсчётам добрая половина англичан против Брексит, а значит на берегах Темзы-Дона сработает принцип разделяй и властвум, и главным рупором там окажется кремлёвская пропаганда ***** с прятанная под местных. Думаю через годит, а может и раньше труханёт.
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как ни старались макрель с герантофилом удержать бритов в ЕС, ничего у них не вышло. теперь кормить греков и принимать беженцев придется еще более усиленными темпами, разделив долю Британии между собой.
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ты бы лучше поинтересовался вопросом а почему Теттчер в свое время усиленно запихивала Британию в ЕС!!
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с той поры положение дел, в Европе в частности и в мире в целом, сильно изменилось. ты бы еще вспомнил Британию и Первую Мировую
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да положение поменялось но причины остались те же и они не исчезли а как по мне наоборот даже усилились!! (причины по которым Теттчер впихивала Британию в ЕС)
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причины всегда были одни - экономическая выгода. и в 60-х Британию не взяли в ЕЭС по одной причине - французик де Голль слишком боялся усиления и без того неслабого экономического влияния США, ближайшим союзником которых была Британия. назвать это "впихнула" - слишком громко, после отставки де Голля, после его громкого поражения в 69-м и полного провала его экономического и политического курса, Британию фактически уговаривали присоединиться. а сейчас положение не просто поменялось, сейчас ситуация кардинально противоположна.
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про уговаривали ты загнул, это было взаимовыгодное соглашение так что еще не известно кто кого уговаривал!!
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все прекрасно известно, а если ты чего-то не знаешь, не поленись ознакомиться. все есть в открытом доступе. после кризиса во Франции в 69-м ЕЭС нуждалась в Британии гораздо больше, чем Британия в ЕЭС, потому Британия и вступила на таких эксклюзивных правах. она приняла, фактически, только экономическое сотрудничество, при этом политическую составляющую полностью исключив.
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А можна поцікавитись відповіддю, будь-ласка!
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В Британии были проблемы с экономикой а если точнее падал ВВП и доход на душу начеления 3й год подряд! после входа Британии в ЕС ее ВВП и доход вырос в 5-7 раз!! Чисто экономика!! А Теттчер считать умела в отличии от Джонсона!!
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Вот не надо перекручивать. Бриты хотели хитро выйти - типа все плюсы от ЕС оставить, а минусы не платить.
Им было сказано - нафиг с пляжа, умерла так умерла и раз вы инициаторы этого бракоразводного процесса, то вы и платите.
Время покажит - стоила овчинка денег или нет.
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макрель точно так же хотела выпнуть Британию из ЕС с пользой для себя, или, под конец, хотя-бы без сильного ущерба, если не получается с пользой. каждый беспокоиться о своем, а потом уже об общем.
но так то да - время покажет.
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Brity do brexit uze otkazalis prinimat bezencev im zdelali iskliucenyja.Tut mozet problema dlia nix byla 5mln ES grazdan kotoryje imeli prava kak i oni.Im nuzny byli raby bez prav.
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Чувак, наконец-то появилась возможность наложить санкции на рашку, в т.ч. и за Скрипалей! Или кишка тонка? Brexit для Великобритании - это не конец, а начало, - Джонсон - Цензор.НЕТ 5276
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Ну почему же, посмотри на этого толстячка. Представь, какая у него ТОЛСТАЯ кишка. Огого! Путин бриттам другого не выбрал бы. Но санкции - нет. Джонсон для санкций не предназначается.
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Кінець дійсно можна назвати "началом". Аби справно кінчало. Добра міна при поганій грі. Дуркуваті прихильники брекзіту просто не вірили, що це може вдатися. А тепер чешуть ріпу, яка з цього користь. БрекЗе ))) 73%? )))
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Слава богу, теперь великобритания снова станет великобританией.
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а ведь вашим козломордным будет труднее, хотя да, никто так не радуеться ушемлению руцкого, как другой ватн козломордии, он рад тому, что не только он в говне живёт.
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брексит - это не конец, а начало конца ЮК. совсем скоро королевство будет просто англия. а независимые шотландия, сев ирландия станут членами ЕС.
потому что как и в Украине, в ЮК люмпены ведут страну в жо..
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У королеви заокеанські володіння розміром з Канаду та Австралію. Їй однією Шотландією більше, однією менше...
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"Самое главное, что следует сказать сегодня: это не конец, а начало. Это момент, когда начнется рассвет, когда поднимется занавес, и начнется новое действие, это момент истинного национального обновления и изменения",сказали в Северной Ирландии и Шотландии словами англицкого брехитного клована
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глядя на его оптимизм... начинаешь задумываться )))
(но не "таежный союз" однозначно! ))))
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