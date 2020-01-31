 США никогда не признают законной оккупацию Крыма Россией, - Помпео

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил Государственный секретарь США Майк Помпео на совместной пресс-конференции с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.
"Мы с Президентом (Зеленским. - Ред.) обсудили вопросы отношений Украины и России. Соединенные Штаты привержены идее защиты суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы продолжаем поддерживать Украину в присоединении к НАТО и сближении с Евросоюзом", - сказал Помпео.
В этом контексте он напомнил, что в ноябре 2018 была возобновлена работа комиссии по вопросам стратегического партнерства США-Украина, а в июле прошлого года Соединенные Штаты приняли Крымскую декларацию, где четко указано, что Крым - это часть Украины.
"США никогда не признают незаконную аннексию Крыма Россией", - заверил Помпео.
Он также подчеркнул, что в марте прошлого года США скоординировали с Канадой и европейскими партнерами санкции после нападения России на украинские суда в Керченском проливе, в декабре расширили санкции по "Северному потоку-2.
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