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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (4436) Крым (22315) оккупация (6901) США (16107) аннексия (99) Помпео (232)

 США никогда не признают законной оккупацию Крыма Россией, - Помпео

Соединенные Штаты Америки никогда не признают оккупацию Крыма Россией и поддерживают усилия Украины относительно присоединения к НАТО.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил Государственный секретарь США Майк Помпео на совместной пресс-конференции с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

"Мы с Президентом (Зеленским. - Ред.) обсудили вопросы отношений Украины и России. Соединенные Штаты привержены идее защиты суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы продолжаем поддерживать Украину в присоединении к НАТО и сближении с Евросоюзом", - сказал Помпео.

В этом контексте он напомнил, что в ноябре 2018 была возобновлена работа комиссии по вопросам стратегического партнерства США-Украина, а в июле прошлого года Соединенные Штаты приняли Крымскую декларацию, где четко указано, что Крым - это часть Украины.

"США никогда не признают незаконную аннексию Крыма Россией", - заверил Помпео.

Он также подчеркнул, что в марте прошлого года США скоординировали с Канадой и европейскими партнерами санкции после нападения России на украинские суда в Керченском проливе, в декабре расширили санкции по "Северному потоку-2.

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Источник: https://censor.net.ua/n3173030
 
 
 Топ комментарии
 
Для страны гарантировавшей территориальную целостность в замен отказа от ЯО - этого недостаточно.
Болтовня и слишком слабое давление на Мордор.
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Это серьезное заявление от США. Это сигнал для рахи. В котором у нее нет будущего с Крымом.
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США никогда не признают законной оккупацию Крыма Россией, - Помпео - Цензор.НЕТ 1329
Виконуй Будапештський меморандум!
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В рамках Будапештского формата могли б ещё бесплатно выпустить 1000 глобусов,где Крым принадлежит Украине.Если накладно,то там ещё есть Великобритания,Франция,Китай.
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Та все рівно Апачі не продадуть.Будуть пресувати мокшів суворими попередженнями.
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Без наличия ОМП любая армия неполноценная.Это какие то отдельные виды и рода войск но не армия.Она не сможет выполнить свою функцию -защитить суверинитет.Она даже просто ограничена противником в своих действиях одной лишь угрозой применения ОМП...Мы разоружились под обязательства этих г.ндонов(что левых что правых)И что,одно ***** забрало земли,другие козлы ему дули показывают.А Крым наш только ротом.
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никогда не говори никогда.шо то папаша майк стал злоупотреблять цим словом и ничем хорошим цие не закончится ни для кого
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Это серьезное заявление от США. Это сигнал для рахи. В котором у нее нет будущего с Крымом.
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А незаконною визнають? Як факт? Хоча про що це я. Тут в Україні навіть дехто не може конкретно відповісти, чий Крим, вигадуючи поняття "фактично" і "законно".
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Причём тут US , если ее признает сама Украина с таким президентом как Моника Зеленски
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А что дают такие заявления? Авторитет США сильно пошатнулся из-за их отношения к захвату засрашкой украинского Крыма.
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Можешь обьяснить это аргументировано ?
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США никогда не признают законной оккупацию Крыма Россией, - Помпео - Цензор.НЕТ 1329
Виконуй Будапештський меморандум!
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Добра,Али.Даже пустые санкции,что вчера лаптям ввинтили по Крыму-это чисто юрид.напоминание ,что Крым-Украина.И лаптям булки расслаблять не стоит.Давно и этого не было.А про Будапешьский напомнить надо было Зеле Трампу при встрече напомнить,когда он его к куйлО разбираться посылал,а не обиженку строить.Случайный человек.
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Для страны гарантировавшей территориальную целостность в замен отказа от ЯО - этого недостаточно.
Болтовня и слишком слабое давление на Мордор.
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Если бы не лохи , то Украина бы получила не только Крым обратно , но и украинский Кубань
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China.com (Китай): нас запугивают! Если начнется война, будет ли Россия разгромлена за три часа

https://inosmi.ru/inoblog/20200128/246705669.html
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...анаконда взяла уже в обьятья петуха залесского и сжимать будет по тихому пока говно из него не полезет США ніколи не визнають законною окупацію Криму Росією, - Помпео - Цензор.НЕТ 6598 ......она так работает, дело времени...
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так, США, лідер цивілізованного світу, Гарант територіальної цілісності України, це все бла, бла... Ну не признавайте, скаже вам азіопська паРаша... Далі що?

В нормандском форматі участь ви не берете, там кремлівські повії та консерви сидять, в тому числі і шмаркля. Які, конкретно, ваші дії, як Гаранта, по азіопський паРаші, а не бла, бла? Де блокування активів кацапо-ординських олігархів та посіпак пуйла? Все ж заглохло...
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