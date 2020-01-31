 В Великобритании зафиксировали два случая заражения коронавирусом, а в Италии из-за вируса вводят режим чрезвычайного положения

Об этом сообщает ВВС, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что заболевшие - члены одной семьи. Других подробностей не сообщается.
Тем временем, правительство Италии в пятницу в связи с угрозой коронавируса приняло решение ввести режим чрезвычайного положения, пишет Интерфакс-Украина. Режим ЧС, наделяющий региональные власти в Италии расширенными полномочиями, должен продлиться шесть месяцев.
Ранее премьер Италии Джузеппе Конте объявил о приостановке авиасообщения с Китаем - после выявления в стране первых двух случаев заражения пришедшим из КНР коронавирусом. Речь идет о двух китайских туристах: они почувствовали себя плохо в Риме и были госпитализированы.
Новый вирус выявлен в 21 стране.
але з наступними 2-ма рейсами(2 і 4)-на 99,9 відсотків.
заразитись можуть навіть по дорозі з готелю в аеропорт..
-SARS (начало вспышки: 2002 год) - тяжелый острый респираторный синдром. 8 тысяч случаев, 800 смертей.
-Птичий грипп (начало вспышки: 2003 год) - 861 случай, 455 смертей.
-MERS (начало вспышки: 2012 год) - ближневосточный респираторный синдром, 2250 случаев, 850 смертей.
-Эбола (начало вспышки: 2014 год) - 26 593 случая, 11 005 смертей.
-2019-nCoV (начало вспышки: 2019 год) - 7921 случай, 170 смертей.
смертність до 14
r0-до 3-х.
щось між ****** і САРС..
АЛЕ САРС НЕ БУВ ШТУЧНО СТВОРЕНИМ..(
Ещё никогда китайцы не перекрывали города и не перекрывали дороги из них
И тем более не прекращали автоперевозки.
Все нормальные страны знают как и Китайцы, что в тысячи раз занижены оф данные.
Это же коммунистическая страна!
https://enovosty.com/news_abroad/full/3101-poyavilis-foto-so-stancii-metro-v-guanchzhou-lyudi-s-plastikovymi-butylkami-na-golove-foto