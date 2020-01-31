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 В Великобритании зафиксировали два случая заражения коронавирусом, а в Италии из-за вируса вводят режим чрезвычайного положения

Министерство здравоохранения Великобритании зафиксировало два случая заражения новым типом коронавируса 2019-nCoV.

 Об этом сообщает ВВС, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что заболевшие - члены одной семьи. Других подробностей не сообщается.

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Тем временем, правительство Италии в пятницу в связи с угрозой коронавируса приняло решение ввести режим чрезвычайного положения, пишет Интерфакс-Украина. Режим ЧС, наделяющий региональные власти в Италии расширенными полномочиями, должен продлиться шесть месяцев.

Ранее премьер Италии Джузеппе Конте объявил о приостановке авиасообщения с Китаем - после выявления в стране первых двух случаев заражения пришедшим из КНР коронавирусом. Речь идет о двух китайских туристах: они почувствовали себя плохо в Риме и были госпитализированы.

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Новый вирус выявлен в 21 стране.

В Великобритании зафиксировали два случая заражения коронавирусом, а в Италии из-за вируса вводят режим чрезвычайного положения 01

Источник: https://censor.net.ua/n3173029
 
 
 Топ комментарии
 
думаю есть уже и в Украине, просто не достаточно квалификации в провинции для идентификации.
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А смысл? Вирус в Германии, Британии, Италии, это фигня на постном масле. Знай, что на днях коронавирус обнаружили В ИНДИИ. И вот это - ******. Стоит им побежать, вирус будет ВЕЗДЕ, в Антарктиде и в Арктике, на дне океана и в космосе. Абсолютно везде.
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думаю есть уже и в Украине, просто не достаточно квалификации в провинции для идентификации.
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Через недельку будут больные и у нас.Сегодня второй самолет инфицированных привезли и в народ выпустили.
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скоріше всього ні...
але з наступними 2-ма рейсами(2 і 4)-на 99,9 відсотків.
заразитись можуть навіть по дорозі з готелю в аеропорт..
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Эбола, птичий грипп или китайский коронавирус: что опаснее?
-SARS (начало вспышки: 2002 год) - тяжелый острый респираторный синдром. 8 тысяч случаев, 800 смертей.
-Птичий грипп (начало вспышки: 2003 год) - 861 случай, 455 смертей.
-MERS (начало вспышки: 2012 год) - ближневосточный респираторный синдром, 2250 случаев, 850 смертей.
-Эбола (начало вспышки: 2014 год) - 26 593 случая, 11 005 смертей.
-2019-nCoV (начало вспышки: 2019 год) - 7921 случай, 170 смертей.В Великобритании зафиксировали два случая заражения коронавирусом, а в Италии из-за вируса вводят режим чрезвычайного положения - Цензор.НЕТ 8101
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у мене інші дані.
смертність до 14
r0-до 3-х.
щось між ****** і САРС..

АЛЕ САРС НЕ БУВ ШТУЧНО СТВОРЕНИМ..(
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Не будь наивен.
Ещё никогда китайцы не перекрывали города и не перекрывали дороги из них

И тем более не прекращали автоперевозки.
Все нормальные страны знают как и Китайцы, что в тысячи раз занижены оф данные.
Это же коммунистическая страна!
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Не верю, что в России граничащем с Китаем нет! Да и у нас нет тестов!
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Жители Китая готовы делать все что угодно, чтобы уберечь себя и близких от распространения вируса.У Великій Британії зафіксували два випадки зараження коронавірусом, а в Італії через вірус вводять режим надзвичайного стану - Цензор.НЕТ 7818У Великій Британії зафіксували два випадки зараження коронавірусом, а в Італії через вірус вводять режим надзвичайного стану - Цензор.НЕТ 3511
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