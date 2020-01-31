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Все про:Зеленский (4436) санкции (7589) США (16107) Помпео (232)

 Зеленский назвал санкции США действенными и эффективными

Президент Владимир Зеленский назвал санкционную политику Соединенных Штатов действенной и эффективной.

Об этом глава государства заявил во время пресс-конференции с госсекретарем США Майком Помпео, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Я поблагодарил за эффективную и действенную санкционную политику США. Она помогает нам противостоять существующим вызовам, в частности в энергетической безопасности и вопросах "Северного потока-2", - сказал Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский - Помпео: "Мы приглашаем американских бизнесменов инвестировать в украинскую инфраструктуру. У нас большие планы в отношении дорог"

Источник: https://censor.net.ua/n3173028
 
 
 Топ комментарии
 
Нібито він має якесь відношення до цих санкцій... Зеленский назвал санкции США действенными и эффективными - Цензор.НЕТ 8783
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кумедне фото - солідний дядько і якийсь недорозвинутий недомірок Зеленский назвал санкции США действенными и эффективными - Цензор.НЕТ 1956
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Треба ж було щось говорити - не мовчати ж. І так "здрасті" забув сказати.
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Нібито він має якесь відношення до цих санкцій... Зеленский назвал санкции США действенными и эффективными - Цензор.НЕТ 8783
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кумедне фото - солідний дядько і якийсь недорозвинутий недомірок
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Пару дней назад цензор писал, что в Киеве накрыли ботоферму. Так реально, петярастов поубавилось, но лахтоольгинские ********** из паРаши увы никуда не делись.
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Треба ж було щось говорити - не мовчати ж. І так "здрасті" забув сказати.
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Зеленский назвал санкции США действенными и эффективными - Цензор.НЕТ 3162Российскому певцу Сюткину запретили въезд в Украину.
Он высказывался о «целесобразности оккупации Крыма».



Служба безопасности Украины запретила въезд в страну российскому певцу Валерию Сюткину, который поддерживал аннексию Крыма, сообщает "Украинская правда".
СБУ запретила въезд российскому певцу Валерию Сюткину за его высказывания о "целесообразности" аннексии Крыма в эфире одного из телеканалов РФ.
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Соя, вы бы хоть что умное писали!
Поблагодарил ведь по делу - санкции против СП2 позволили заключить Украине выгодный газовый контракт и принудили РФ выплатить деньги по арбитражу.
Ну нельзя же быть такими дебилами...
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То ,что Зеленский ладит с США,многое ему прощается. От США худа не будет. И они плохому не научат. - Это главное,к чему должна стремиться Украина.
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На фотке клоун что то смешное видать сказал
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зеля знатный канатоходец, который хочет проехать по канату над пропастью на самокате
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или бежать впереди гыперлупа со шкурой неубитого медведя
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Санкційна політика США стосовного кого? Зєлєнскій знає про існування таких слів, як россія, путтін...?
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