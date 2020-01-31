 Зеленский назвал санкции США действенными и эффективными

Об этом глава государства заявил во время пресс-конференции с госсекретарем США Майком Помпео, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Я поблагодарил за эффективную и действенную санкционную политику США. Она помогает нам противостоять существующим вызовам, в частности в энергетической безопасности и вопросах "Северного потока-2", - сказал Зеленский.

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