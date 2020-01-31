 Зеленский назвал санкции США действенными и эффективными

Об этом глава государства заявил во время пресс-конференции с госсекретарем США Майком Помпео, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Я поблагодарил за эффективную и действенную санкционную политику США. Она помогает нам противостоять существующим вызовам, в частности в энергетической безопасности и вопросах "Северного потока-2", - сказал Зеленский.
Зуб даю, вєк волі не відать!
Он высказывался о «целесобразности оккупации Крыма».
Служба безопасности Украины запретила въезд в страну российскому певцу Валерию Сюткину, который поддерживал аннексию Крыма, сообщает "Украинская правда".
СБУ запретила въезд российскому певцу Валерию Сюткину за его высказывания о "целесообразности" аннексии Крыма в эфире одного из телеканалов РФ.
Поблагодарил ведь по делу - санкции против СП2 позволили заключить Украине выгодный газовый контракт и принудили РФ выплатить деньги по арбитражу.
Ну нельзя же быть такими дебилами...