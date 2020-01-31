 Зеленский - Помпео: "Мы приглашаем американских бизнесменов инвестировать в украинскую инфраструктуру. У нас большие планы в отношении дорог"

"Хочу поблагодарить Соединенные Штаты Америки, администрацию Президента Трампа, вас лично и весь американский народ за постоянную поддержку Украины – нашего суверенитета и территориальной целостности. Для нас это очень важно", – сказал Глава государства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.
Владимир Зеленский поблагодарил США за помощь Украине в расследовании катастрофы самолета компании "Международные авиалинии Украины" в Исламской Республике Иран.
Глава государства подчеркнул, что Украина заинтересована в активном сотрудничестве с Соединенными Штатами Америки в разных направлениях.
Владимир Зеленский и Майк Помпео обсудили восстановление Донбасса и развитие инфраструктуры в Украине.
"У нас большие планы в отношении дорог. Наш первый шаг – 25 тысяч километров дорог. Мы приглашаем американских бизнесменов инвестировать в украинскую инфраструктуру", – отметил Президент.
Также стороны обсудили ход реформ в Украине и торговые отношения двух стран.
Госсекретарь США выразил поддержку сотрудничеству Украины с Международным валютным фондом.
Жоден українець не напише "рф". Виключно "паРаша", козломордія тощо.
Тож сиди у спамі і піддрочуй на *****. Це слово на Цензорі вважається цензурним.
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а де виключно, зухвало и абслолютно?
Поездка Помпео в Украину - начало предвыборной компании Трампа после скандала с Украиной и ничего более. На этом месте вполне могла бы быть ваша реклама.
у тебя в голове только ДОРОГИ ИЗ КОКСА!))))
Налог на перемещение крепосных таки будет!)))
Честно он как попугай инвестиции инвестиции он хоть слово это понимает правильно или только текст
tZE inform
@tZEinform
·4 мин
СМИ загадочно намекают на скорую отставку Богдана и потерю им влияния на Зеленского. Люди всегда путали местоположение с влиянием.На самом деле отход Богдана от дел ОПУ и переход в не публичную сферу - это решение Богдана. В новом проекте Зеленского "Дороги" Богдану отводитсяважнейшее место - поиск сговорчивых и понимающих инвесторов для теневых схем отката. Зеленский для этого избрал азербайджанские компании и именно Богдан возглавил прямую работу с ними. (...)