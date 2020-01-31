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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Зеленский (4436) инвестиции (947) Помпео (232)

 Зеленский - Помпео: "Мы приглашаем американских бизнесменов инвестировать в украинскую инфраструктуру. У нас большие планы в отношении дорог"

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Государственным секретарем США Майком Помпео.

"Хочу поблагодарить Соединенные Штаты Америки, администрацию Президента Трампа, вас лично и весь американский народ за постоянную поддержку Украины – нашего суверенитета и территориальной целостности. Для нас это очень важно", – сказал Глава государства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

Владимир Зеленский поблагодарил США за помощь Украине в расследовании катастрофы самолета компании "Международные авиалинии Украины" в Исламской Республике Иран.

Глава государства подчеркнул, что Украина заинтересована в активном сотрудничестве с Соединенными Штатами Америки в разных направлениях.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мы рассчитываем, что США снимут торговые ограничения для Украины, включая защитную пошлину на импорт стали, - Зеленский

Владимир Зеленский и Майк Помпео обсудили восстановление Донбасса и развитие инфраструктуры в Украине.

"У нас большие планы в отношении дорог. Наш первый шаг – 25 тысяч километров дорог. Мы приглашаем американских бизнесменов инвестировать в украинскую инфраструктуру", – отметил Президент.

Также стороны обсудили ход реформ в Украине и торговые отношения двух стран.

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Госсекретарь США выразил поддержку сотрудничеству Украины с Международным валютным фондом.

Источник: https://censor.net.ua/n3173027
 
 
 Топ комментарии
 
А для чого США буде це робити?
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У зели есть отличное качество : злить и веселить .
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Сказал Зе стоя на руинах законодательной судебной и правовой системы идите к нам мы Вам няней Вы нам деньги няней оставьте себе о деньгах забудьте вообще
Честно он как попугай инвестиции инвестиции он хоть слово это понимает правильно или только текст
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Кацапе, ти спалився однозначно й остаточно.
Жоден українець не напише "рф". Виключно "паРаша", козломордія тощо.
Тож сиди у спамі і піддрочуй на *****. Це слово на Цензорі вважається цензурним.
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Я не писал, а скопировал у собеседника, то есть али хасан кацап по вашему?
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однозначно й остаточно.

==
а де виключно, зухвало и абслолютно?
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Хотя бы потому что выгораживать Донольда надо именно Зеленскому сейчас
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Зеля сейчас на очень большом крючке у американцев. Он и так не знает как пропетлять.
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Я теж думаю, що у Шттатаз дороги прекрасні.
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есть штаты где качество дорог ужасное
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Звичайно ж є. Але виняток лише підкреслює тенденцію.
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У зели есть отличное качество : злить и веселить .
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А что еще остается лицидею из задрипаного шапито?
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Какой дурак поведет инвестиции в такую страну:

Зеленський - Помпео: "Ми запрошуємо американських бізнесменів інвестувати в українську інфраструктуру. У нас великі плани щодо доріг" - Цензор.НЕТ 500
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На дорогу на зустрич с Помпео...принял ДОРОГУ))))
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Но помните, что то же самое уже обещали вашему лучшему "другу" Китаю. Зеленский - Помпео: "Мы приглашаем американских бизнесменов инвестировать в украинскую инфраструктуру. У нас большие планы в отношении дорог" - Цензор.НЕТ 3734

Поездка Помпео в Украину - начало предвыборной компании Трампа после скандала с Украиной и ничего более. На этом месте вполне могла бы быть ваша реклама. Зеленский - Помпео: "Мы приглашаем американских бизнесменов инвестировать в украинскую инфраструктуру. У нас большие планы в отношении дорог" - Цензор.НЕТ 1970
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ЗЕ....???
у тебя в голове только ДОРОГИ ИЗ КОКСА!))))
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Он Ахметов інвестує в США, чомусь все навпаки, ніж каже Помпео.
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кто будет инвестировать в нищее население/? Кто будет покупать это всё? Кефирные пенсы?
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А воно не хоче спонукати вкладатися в дороги свого господаря.
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После продажы земли да...)))
Налог на перемещение крепосных таки будет!)))
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Уже слышно как двигатели самолётов запустили, инвесторы вылетают
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А нянь-то ще нема, тіко кабінет для них знайшли в колишній цирюльні
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Сказал Зе стоя на руинах законодательной судебной и правовой системы идите к нам мы Вам няней Вы нам деньги няней оставьте себе о деньгах забудьте вообще
Честно он как попугай инвестиции инвестиции он хоть слово это понимает правильно или только текст
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Зеля, дивися щоб з американцями не вийшло так як з німцями. Поясни своєму прем'єру, що підписання меморандуму про наміри (з Deutsche Bahn) - це поки що хєйня на постному маслі, яка не має ніякої юридичної сили.
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Оно вроде как бы и ничего, но как то унизительно для коллектива.
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Есть хоть 1 дело где Команда Зе не обосралась?
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tZE inform

@tZEinform

·4 мин
СМИ загадочно намекают на скорую отставку Богдана и потерю им влияния на Зеленского. Люди всегда путали местоположение с влиянием.На самом деле отход Богдана от дел ОПУ и переход в не публичную сферу - это решение Богдана. В новом проекте Зеленского "Дороги" Богдану отводитсяважнейшее место - поиск сговорчивых и понимающих инвесторов для теневых схем отката. Зеленский для этого избрал азербайджанские компании и именно Богдан возглавил прямую работу с ними. (...)
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Какой смысл инвестировать в дорги, которые никуда не ведут. Дальше же только пустоши и одичалые
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