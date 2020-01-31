 Зеленский - Помпео: "Мы приглашаем американских бизнесменов инвестировать в украинскую инфраструктуру. У нас большие планы в отношении дорог"

"Хочу поблагодарить Соединенные Штаты Америки, администрацию Президента Трампа, вас лично и весь американский народ за постоянную поддержку Украины – нашего суверенитета и территориальной целостности. Для нас это очень важно", – сказал Глава государства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

Владимир Зеленский поблагодарил США за помощь Украине в расследовании катастрофы самолета компании "Международные авиалинии Украины" в Исламской Республике Иран.

Глава государства подчеркнул, что Украина заинтересована в активном сотрудничестве с Соединенными Штатами Америки в разных направлениях.

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Владимир Зеленский и Майк Помпео обсудили восстановление Донбасса и развитие инфраструктуры в Украине.

"У нас большие планы в отношении дорог. Наш первый шаг – 25 тысяч километров дорог. Мы приглашаем американских бизнесменов инвестировать в украинскую инфраструктуру", – отметил Президент.

Также стороны обсудили ход реформ в Украине и торговые отношения двух стран.

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Госсекретарь США выразил поддержку сотрудничеству Украины с Международным валютным фондом.