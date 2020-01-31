 В январе на Донбассе уничтожены 27 террористов, еще 56 - ранены и травмированы, - разведка

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
По данным разведки, потери российско-оккупационных войск в течение января 2020 составили:
- необратимыми - 27 человек;
- ранеными и травмированными - 56 человек;
- вооружения и военной техники - 5 единиц (2 автомобиля "Урал", 2 БПЛА и один миномет).
"Объединенные силы продолжают выполнять боевые задачи по отражению и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации", - сказано в сообщении.
Читайте на Цензор.НЕТ: 619 оккупантов и 110 единиц вражеской техники уничтожено в 2019-м, - штаб ООС
ДЕРЖИТЕСЬ ТАМ!
И ХОРОШЕГО ВАМ НАСТРОЕНИЯ...
Люба, пробач, не подзвонив учора,
Ти не хвилюйся - зарядка підсіла знов.
Як там у вас? Мама і далі хвора?
В нас перемир'я, і трохи тихіш немов…
Тут терикони. Я скучив за нашим краєм.
Залпи розпорюють тишу, немов ножі.
Йдемо по воду - неначе в рулетку граєм.
Снайпер пострілює - ми ж бо для них чужі.
Бульбу копали уже на межі за садом?
Добре вродило чи так як минулий раз?
Тут час від часу нас накриває "градом",
Але стояти мусим - і це не просто наказ.
Нам би сюди хоч би одну гармату,
Ось вже по звуку знаєм - "гвоздика" б'є.
І передай, чуєш, вітання тату,
Хай не хвилюється, скажеш - у нас все є.
Дай трубку сину - хочу почути слово.
Чуєш, синочку? ...У трубці щасливий сміх…
Мила, пробач. Щось починають знову.
Але… раптом що… там обійми усіх…
Іван Гентош (АТО)
Слава Україні! Слава нації!
Об этом офицер ВСУ Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц") сообщает на своей странице в Facebook. По его словам, за месяц в подразделениях российско-оккупационных войск были ликвидированы порядка 75 боевиков и около 59 наемников получили ранения различной степени тяжести.".. https://www.segodnya.ua/ukraine/150-unichtozhennyh-i-ranenyh-oficer-vsu-nazval-poteri-boevikov-za-yanvar-2019-1215838.html