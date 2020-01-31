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 В январе на Донбассе уничтожены 27 террористов, еще 56 - ранены и травмированы, - разведка

В случае угрозы жизни и здоровья, захвата территорий, прорыва вражеских разведывательно-диверсионных групп военнослужащие Объединенных сил дают адекватный ответ, открывая огонь по противнику.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным разведки, потери российско-оккупационных войск в течение января 2020 составили:

- необратимыми - 27 человек;

- ранеными и травмированными - 56 человек;

- вооружения и военной техники - 5 единиц (2 автомобиля "Урал", 2 БПЛА и один миномет).

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"Объединенные силы продолжают выполнять боевые задачи по отражению и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации", - сказано в сообщении.

Читайте на Цензор.НЕТ: 619 оккупантов и 110 единиц вражеской техники уничтожено в 2019-м, - штаб ООС

В январе на Донбассе уничтожены 27 террористов, еще 56 - ранены и травмированы, - разведка 01

Источник: https://censor.net.ua/n3173026
 
 
 Топ комментарии
 
Искренне желаю крепкого здоровья всем погибшим за ОбоСросию!)))
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Бойцам ВСУ - благодарность Украинского народа. Зашквареным рашистам - жирных и соковитых опарышей! В январе на Донбассе уничтожены 27 террористов, еще 56 - ранены и травмированы, - разведка - Цензор.НЕТ 6102
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А их семьям...ну это...
ДЕРЖИТЕСЬ ТАМ!
И ХОРОШЕГО ВАМ НАСТРОЕНИЯ...
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Искренне желаю крепкого здоровья всем погибшим за ОбоСросию!)))
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А их семьям...ну это...
ДЕРЖИТЕСЬ ТАМ!
И ХОРОШЕГО ВАМ НАСТРОЕНИЯ...
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Раніше нібито були втрати -один наш за 5 колаборастів, тепер зєльоная пішла статистика -один наш за 3 мокшанців.
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Блін, отримають хлопці на горіхи. 😔 Це ж виходить, порушили накази командування про заборону стріляти. Чи може накази вже відмінили, а я про це не знаю?
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Та во всех 27 случаях откида копыт...был САМОСТРЕЛ!)))
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Слава Богу! Так хоч нашим хлопцям прочуханки не буде. 😏
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так ето же масовойє убійство мірних граждан - на той сторона вєдь армії нєт
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Ну, там доя когось "наші люді", для когось "апалчєнци", лише для хлопців, які в окопах- вороги, які несуть смерть.
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бо наших все стараюця на небойові списати, а травмованих ващє не учітивают. Раяний - це коли ногу відірвало
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Ну, насправді в основному молодші командири на свій страх і ризик БЕЗ Команди бемуть на себе відповідальність і таки відстрілюються. За що інколи отримують наганяї. Хоча це так, для проіорми. Всі, хто там, розуміють, що це війна. Вб'єш або ти, або тебе. Тому втрати в орків є. І тут справжні під верджені факти. Тому велика дяка бойовим командира, які не забувають, де вони і що повинні робити для збереження життя підлеглих і нанесення втрат ворогові.
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Бойцам ВСУ - благодарность Украинского народа. Зашквареным рашистам - жирных и соковитых опарышей! В январе на Донбассе уничтожены 27 террористов, еще 56 - ранены и травмированы, - разведка - Цензор.НЕТ 6102
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Фото відео підтвердження, чи просто взяти та повірити?
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Просто взять и подписать контракт В январе на Донбассе уничтожены 27 террористов, еще 56 - ранены и травмированы, - разведка - Цензор.НЕТ 1570
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За такие потери ***** и наградить может, ему такие потери тьфу.
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***
Люба, пробач, не подзвонив учора,
Ти не хвилюйся - зарядка підсіла знов.
Як там у вас? Мама і далі хвора?
В нас перемир'я, і трохи тихіш немов…

Тут терикони. Я скучив за нашим краєм.
Залпи розпорюють тишу, немов ножі.
Йдемо по воду - неначе в рулетку граєм.
Снайпер пострілює - ми ж бо для них чужі.

Бульбу копали уже на межі за садом?
Добре вродило чи так як минулий раз?
Тут час від часу нас накриває "градом",
Але стояти мусим - і це не просто наказ.

Нам би сюди хоч би одну гармату,
Ось вже по звуку знаєм - "гвоздика" б'є.
І передай, чуєш, вітання тату,
Хай не хвилюється, скажеш - у нас все є.

Дай трубку сину - хочу почути слово.
Чуєш, синочку? ...У трубці щасливий сміх…
Мила, пробач. Щось починають знову.
Але… раптом що… там обійми усіх…

Іван Гентош (АТО)
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Респект Ивану Гентошу.! Тронуло. Храни, Господи, наших бойцов!
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"І лежать кацапи край дороги - видно рила, видно роги." - майже по класику.
Слава Україні! Слава нації!
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Сравните с тем, что было год назад. Что надо делать с "миролюбивым" оманским ишаком?"В январе 2019 года украинские военные из состава частей операции Объединенных сил нанесли оккупантам на Донбассе значительный урон.
Об этом офицер ВСУ Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц") сообщает на своей странице в Facebook. По его словам, за месяц в подразделениях российско-оккупационных войск были ликвидированы порядка 75 боевиков и около 59 наемников получили ранения различной степени тяжести.".. https://www.segodnya.ua/ukraine/150-unichtozhennyh-i-ranenyh-oficer-vsu-nazval-poteri-boevikov-za-yanvar-2019-1215838.html
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Сказки для лохтората. Называли б уже 300, 500,,,..
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