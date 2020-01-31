 В Украине четыре аэропорта, восемь вокзалов и несколько дорог отдадут в концессию, - Криклий

Об этом во время презентации победителей концессионных конкурсов в портах "Херсон" и "Ольвия" заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Униан".
"Мы с нашими международными партнерами готовим другие концессионные проекты. А именно - концессию аэропортов. Рассматриваем сейчас, в каком формате до конца года мы движемся: Львов, Черновцы, Херсон, Запорожье. Кроме того, рассматриваем восемь железнодорожных вокзалов, потому что мы хотим, чтобы они превратились в интермодальные транспортные хабы, где будут предоставляться удобные услуги пассажирам. И, конечно, концессионные дороги, о которых мы долго говорим", - сказал он.
По словам министра, сегодня есть политическая поддержка всех ветвей власти для реализации данных проектов и "полная решимость" это сделать.
Часом не дедушка ИВ?))))
Зеленые Пи как символ развала страны
Напоминает приключения Остапа Бендера- шансы увеличиваются,а денег нет...
Чи з молотка підуть аеропорти Бориспіль, Жуляни, Львів, Одеса... Ну і траси Київ - Ковель, Київ-Одеса?)
платим должна остаться бесплатной,но в очень хорошем состоянии.
Об этом стало известно сегодня, 29 января, на заседании городского совета, передает 061.
На сессии избранники приняли обращение к президенту Владимиру Зеленскому и премьеру Гончаруку с просьбой содействовать развитию этого объекта коммунальной собственности, и недопущения его передачи в концессию, а также недопустимости оказывать «давление на хозяйственную деятельность коммунальных предприятий за рычаги правоохранительных органов».
Также депутаты заявили, что в строительство нового терминала в КП «Международный аэропорт Запорожье» вложили 1,1 миллиарда гривен (деньги бюджета и кредитные средства). В качестве залога город отдал банку стадион «Славутич Арена».В связи с этим избранники заявляют, что нельзя передавать аэропорт в концессию, хотя сам министр инфраструктуры Владислав Криклий ранее публично сообщал, что никакая концессия запорожскому аэропорту не грозит, если этого не захотят органы местного самоуправления.
Мэр города Владимир Буряк пожаловался на народных избранников Запорожья из ВРУ, которые не сделали никаких заявлений касательно аэропорта и «не оказали поддержку» после обысков и информации о якобы блокировании пусконаладочных работ в терминале в связи со следственными действиями СБУ.
Зелені шмарклі відчепіться від Львова.