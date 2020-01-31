 В Украине четыре аэропорта, восемь вокзалов и несколько дорог отдадут в концессию, - Криклий

Об этом во время презентации победителей концессионных конкурсов в портах "Херсон" и "Ольвия" заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Униан".



"Мы с нашими международными партнерами готовим другие концессионные проекты. А именно - концессию аэропортов. Рассматриваем сейчас, в каком формате до конца года мы движемся: Львов, Черновцы, Херсон, Запорожье. Кроме того, рассматриваем восемь железнодорожных вокзалов, потому что мы хотим, чтобы они превратились в интермодальные транспортные хабы, где будут предоставляться удобные услуги пассажирам. И, конечно, концессионные дороги, о которых мы долго говорим", - сказал он.

По словам министра, сегодня есть политическая поддержка всех ветвей власти для реализации данных проектов и "полная решимость" это сделать.

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