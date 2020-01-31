 Мы рассчитываем, что США снимут торговые ограничения для Украины, включая защитную пошлину на импорт стали, - Зеленский

"Мы рассчитываем, что Соединенные Штаты Америки смогут устранить торговые ограничения, такие, как защитная пошлина на импорт стали в размере 25%. Это чувствительный вопрос для нашего металлургического экспорта", - сказал Зеленский во время совместного брифинга с госсекретарем США Майком Помпео в пятницу в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Надеемся на отмену этой пошлины для Украины", - добавил глава украинского государства.
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