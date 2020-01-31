EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Коронавирус из Китая Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Рынок земли Обирай свідомо
 Политика Украины, Экономика
  1306  17
Все про:Зеленский (4436) металлургия (343) пошлина (297) США (16107) сталь (21) Помпео (232)

 Мы рассчитываем, что США снимут торговые ограничения для Украины, включая защитную пошлину на импорт стали, - Зеленский

Украина надеется, что США отменят пошлину на импорт стали, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

"Мы рассчитываем, что Соединенные Штаты Америки смогут устранить торговые ограничения, такие, как защитная пошлина на импорт стали в размере 25%. Это чувствительный вопрос для нашего металлургического экспорта", - сказал Зеленский во время совместного брифинга с госсекретарем США Майком Помпео в пятницу в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Надеемся на отмену этой пошлины для Украины", - добавил глава украинского государства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский: Ожидаем участия американских компаний в конкурсах на разработку участков Черноморского шельфа

Источник: https://censor.net.ua/n3173020
 
   
 Топ комментарии
 
по стали - на ахметова похоже. Именно экспорт стали - эта основная задача государства! как лес и полезные ископаемые! а все остальное - как то не особо интересует - постройка современных лечебных центров, развите производства из этой стали , создание рабочих мест...
 показать весь комментарий
 
И о действительно хорошем:
НБУ выиграл еще один суд по делу о национализации ПриватБанка.

Сегодня суд признал ЧАО "Гарант Метиз Инвест" связанным с ПАО КБ "ПриватБанк" лицом.


Коломойский и Ко конечно не прекратят свои попытки отмазаться от долгов Привата, но теперь им это будет сделать гораздо труднее.
 показать весь комментарий
 
ЗЕгенерат і його містечкова зграя мають розраховувати лише на те що встигнуть вчасно втекти на Ростов. А ми вже плануємо як будемо їх відловлювати...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
по стали - на ахметова похоже. Именно экспорт стали - эта основная задача государства! как лес и полезные ископаемые! а все остальное - как то не особо интересует - постройка современных лечебных центров, развите производства из этой стали , создание рабочих мест...
 показать весь комментарий
 
 
В любом случае,снять пошлины-для Украины хорошо. Но это мелочи в море хаоса,творящегося сейчас хаоса в экономике Украины.
 показать весь комментарий
 
херасе, запомнив і виговорив "торговые ограничения для Украины, включая защитную пошлину на импорт стали"
 показать весь комментарий
 
И о действительно хорошем:
НБУ выиграл еще один суд по делу о национализации ПриватБанка.

Сегодня суд признал ЧАО "Гарант Метиз Инвест" связанным с ПАО КБ "ПриватБанк" лицом.


Коломойский и Ко конечно не прекратят свои попытки отмазаться от долгов Привата, но теперь им это будет сделать гораздо труднее.
 показать весь комментарий
 
 
а хоч зрозумів що це не хтось кимось "стали", а що це про залізо?
 показать весь комментарий
 
ЗЕгенерат і його містечкова зграя мають розраховувати лише на те що встигнуть вчасно втекти на Ростов. А ми вже плануємо як будемо їх відловлювати...
 показать весь комментарий
 
 
Я ждала и верила, думала рожу, а пошла проверилась - тр....на хожу.
 показать весь комментарий
 
Угу, Трамп, який особисто кожним "тепловозом виробленим у США" переймається, візьме і нашкодить власному виробнику... Ти не у Кварталі, перестань дурниці "зі сцени читати"! Це не смішно!!!
 показать весь комментарий
 
А нафига амерам сталь?В них,що Железный век почався?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх