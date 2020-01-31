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 Политика Украины
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Все про:Госдепартамент США (1006) МВФ (2788) США (16107) членство в НАТО (364) членство в ЕС (202) Помпео (232)

 США защищают суверенитет и территориальную целостность Украины, а также поддерживают ее в стремлении стать членом НАТО и ЕС, - Помпео

Соединенные Штаты Америки защищают суверенитет и территориальную целостность Украины, а также поддерживают Украинское государство в его усилиях стать членом НАТО и Евросоюза, заявил государственный секретарь США Майк Помпео.

"США защищают суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы продолжаем поддерживать Украину в присоединении к НАТО и приближении к Евросоюзу", - сказал он на совместном с президентом Украины Владимиром Зеленским брифинге в Киеве в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Помпео подчеркнул, что США работают над тем, чтобы Украина развила верховенство права, улучшила инвестиционный климат, реформировала оборонный сектор и укрепила энергонезависимость.

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"У нас есть четкий посыл: США видят Украину, как страну, которая борется за свободу, демократию и благополучие. Как я уже сказал президенту Зеленскому сегодня, мы продолжаем поддерживать Украину и поддерживать сильные антикоррупционные усилия. Безусловно, сейчас США работают над тем, чтобы Украина развила верховенство права, инвестиционный климат, реформировала оборонный сектор и энергонезависимость, и будем продолжать это делать", - подчеркнул госсекретарь США.

Он вновь подчеркнул, что США никогда не признают попытки России легализовать аннексию Крыма.

Помпео добавил, что с января 2017 года США предоставили более $1 млрд помощи Украине в сфере безопасности.

"Это будет продолжаться. Мы будем искать дипломатические решения, а также обеспечивать безопасность Украины. Мы никогда не поддержим ничего, кроме того, чтобы был полный контроль суверенной территории Украины. Мы будем продолжать (искать. - Ред.) дипломатическое решение вопросов, что касается России", - подчеркнул он.

По словам американского дипломата, США также будут поддерживать инвестиции в украинский бизнес.

"Я знаю, что инвестиции будут продолжать развиваться, и вы будете продолжать поддерживать требования МВФ", - сказал Помпео.

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Он также обратил внимание на то, что Греческая и Александрийская православная церкви признали Православную церковь Украины, как автокефальную церковь. Кроме того, Помпео высказал соболезнования в связи гибелью граждан Украины в авиакатастрофе самолета "МАУ" в Тегеране.

На вопрос журналистов о том, когда будет назначен новый посол США в Украине и когда может состояться визит Зеленского в Вашингтон, Помпео ответил, что дипломатические вопросы будут решены "со временем", и в соответствующее время будут назначены встречи "на наивысшем уровне".

"Начиная с января 2017 года, мы должны знать, что смотреть надо только на факты. Наша администрация показала, как она поддерживает Украину. Это очень важно и очень полезно для украинского народа и США. Важна та политически-дипломатическая и торгово-экономическая ситуация, которая сейчас развивается между нашими двумя странами. Мы дипломатические вопросы решим, и все будет на месте со временем. Президенты Зеленский и Трамп имели очень хорошую встречу в сентябре прошлого года в Нью-Йорке. И я также уверен, что в соответствующее время будут назначены соответствующие встречи на наивысшем уровне", - подчеркнул Помпео.

Источник: https://censor.net.ua/n3173019
 
 
 Топ комментарии
 
Русская свинская душа , чем ты не довольная ?
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Президенты Зеленский и Трамп имели очень хорошую встречу в сентябре прошлого года в Нью-Йорке. Источник: https://censor.net.ua/n3173019
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І що було після цієї зустрічі?
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добрый и покладистый старина майк, который так любит поддерживать и защищать демократию во всем мире, настоящий палермский душка
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Русская свинская душа , чем ты не довольная ?
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Пусть так думают , если им это надо .
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Это правда , только в Украине народец лох и голосует не за лоха .
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Багато хто каже,що ЄС Україні не потрібен,а лише НАТО.
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Лео Кот А Україна сама відмовилась від московських товарів,чи грошей?
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ПАСЕ должна быть примером соблюдения права и образцом морали для всех стран..., - включая и Украину...
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Лео Кот А Україна не повинна вимагати від когось того,чого сама не дитримується.
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Вас зебилов ещё много ? Почему не надо в ЕС ? Можешь обьяснить аргументами ?
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Danis Nielsen Це ж не я казав.Це казали різні.Як бобіки,так і їхні опоненти.Тому що там геї і тд.Сам я за ЄС і НАТО.
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Президенты Зеленский и Трамп имели очень хорошую встречу в сентябре прошлого года в Нью-Йорке. Источник: https://censor.net.ua/n3173019
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І що було після цієї зустрічі?
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Что Моника Зеленски хорошо ..... .

то Барыге плохо...
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сша защищает свои интересы, вытягивая деньги из бютжета рф, но делается это как благородная помощь Украине.
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за членство в НАТО Помпео повинен розмовляти з Порошенком. Бо клован тут - тугий....
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Всё, что говорят американцы относительно поддержки Украины нужно делить на пять...
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