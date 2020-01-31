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Все про:Минобороны (6256) обстрел (8651) Широкино (474)

 Наемники РФ обстреляли позиции украинских воинов вблизи Луганского и Широкино, потерь нет, - Минобороны

С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, российско-оккупационные войска осуществили 2 прицельных обстрела позиций защитников Украины, при этом продолжая нарушать минские соглашения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"Ночью, почти одновременно, враг нарушил режим тишины на разных участках",  - сказано в сообщении.

Так, около 2:40 от н.п. Логвиновое оккупанты применили гранатометы и стрелковое вооружение по защитникам Луганского, а с 2:50 от н.п. Саханка противник начал обстрел из этих же образцов оружия по защитникам Широкино. Однако здесь противник применял еще и минометы. В течение 20 минут оккупанты выпустили 13 мин калибра 82 мм.

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Отмечается, что подразделения Объединенных сил вели адекватный огонь, применяя дежурные огневые средства и подавляли вражескую вооруженную активность.

"По имеющейся информации боевых потерь среди наших героев вследствие прицельных вражеских обстрелов с начала текущих суток нет", - сообщили в Минобороны.

Источник: https://censor.net.ua/n3173017
 
 
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Новости о том, что хоронят кого-то из тех, кого по версии Минобороны "потерь нет", появятся позже.
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потерь нет - бальзам на сердце
отвечали дежурными средствами - бальзам на душу
(спасибо, что живые! спасибо, что огрызаетесь! спасибо, что ...там!! берегите себя...)
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Членомкомандуючий нахвалявся припинити війну. І шо?
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опять наемники шкодють, пока оккупанты дрыхнуть
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В Сирии были ликвидированы военные наемники России и солдаты президента Башара Асада.
Об этом сообщает на Twitter-странице журналист-блогер Фарук Шами, который освещает преступления в Сирии армии Асада и Путина.
"Хорошая новость из Сирии. Бойцы сирийского сопротивления наказали горе вояк, которые решили, что после массированных авиаударов повстанцы ушли и пошли занимать село, а тут их встретили. Итог: не менее десяти убитых наёмников Путина и столько же Асада, плюс трофей - БМП", - написал он.
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