 Наемники РФ обстреляли позиции украинских воинов вблизи Луганского и Широкино, потерь нет, - Минобороны

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
"Ночью, почти одновременно, враг нарушил режим тишины на разных участках", - сказано в сообщении.
Так, около 2:40 от н.п. Логвиновое оккупанты применили гранатометы и стрелковое вооружение по защитникам Луганского, а с 2:50 от н.п. Саханка противник начал обстрел из этих же образцов оружия по защитникам Широкино. Однако здесь противник применял еще и минометы. В течение 20 минут оккупанты выпустили 13 мин калибра 82 мм.
Отмечается, что подразделения Объединенных сил вели адекватный огонь, применяя дежурные огневые средства и подавляли вражескую вооруженную активность.
"По имеющейся информации боевых потерь среди наших героев вследствие прицельных вражеских обстрелов с начала текущих суток нет", - сообщили в Минобороны.
отвечали дежурными средствами - бальзам на душу
(спасибо, что живые! спасибо, что огрызаетесь! спасибо, что ...там!! берегите себя...)
В Сирии были ликвидированы военные наемники России и солдаты президента Башара Асада.
Об этом сообщает на Twitter-странице журналист-блогер Фарук Шами, который освещает преступления в Сирии армии Асада и Путина.
"Хорошая новость из Сирии. Бойцы сирийского сопротивления наказали горе вояк, которые решили, что после массированных авиаударов повстанцы ушли и пошли занимать село, а тут их встретили. Итог: не менее десяти убитых наёмников Путина и столько же Асада, плюс трофей - БМП", - написал он.