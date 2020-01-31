 Прошли две недели, которые Зеленский дал правоохранителям на поиск причастных к записи Гончарука. Информации об установлении виновников нет

Как сообщает Цензор.НЕТ, две недели назад, 7 января, Зеленский заявил, что требует от правоохранительных органов за две недели установить причастных к записи разговоров с Гончаруком.
Соответствующую задачу Зеленский поставил в ходе встречи с руководителями Службы безопасности Украины, Офиса Генерального прокурора, Министерства внутренних дел, Национального антикоррупционного бюро, Государственного бюро расследований и Управления государственной охраны.
"Требую, чтобы за две недели, как можно скорее мы с вами получили информацию - кто вел запись... Найти, кто это сделал, и разобраться с этим", - подчеркнул президент.
Генпрокурор Руслан Рябошапка заявил в интервью "Интерфакс-Украина", обнародованном 30 января, что пока правоохранители не установили, кто стоит за прослушиванием Гончарука. "Пока результатов расследования нет", - сказал он.
Напомним, 15 января появилась аудиозапись, на которой якобы премьер-министр Алексей Гончарук советуется на заседании, как объяснить президенту Владимиру Зеленскому экономическую ситуацию в Украине. Говорящий, в частности, указывает на свою экономическую неграмотность, а также "примитивное понимание экономических процессов" Зеленским.
В пресс-службе Кабмина заявили, что информации о подлинности записи у них нет, заявления об отставке премьер не писал.
Позже появились вторая и третья части записи.
Премьер-министр записал видеообращение, в котором заявил, что против него и правительства развернули массированные медиа атаки.
17 января Гончарук написал заявление об отставке, однако президент Владимир Зеленский отказался отправлять правительство Гончарука в отставку.
Позже Служба безопасности Украины зарегистрировала уголовное производство в связи с фактом "прослушки" в кабинете Гончарука.
Вот шесть лет назад на Майдане, банда расстреляла сотню людей в центре Киева... а виновных до сих пор нет и не уже будет.
Это знал Порошенко и всё равно работал на банду януковича, укрепляя в то время его власть...
Деньги не пахнут для Пети.
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Так знімай відповідальних і не рюмсай.
свобода - це коли тебе посилають на хер, а ти йдеш, куди хочеш
Зе, ставь Юльку премьером.
Трамп не даст добро.
Ещё не время, но я доведу до медведчука.
только Цензор еще помнит....
Мало ли что Зелька поручил кому то там .....
По ходу с Зе ржут даже в его команде...
1. ПАРЄ офіційно визнала Росію стороною "мінських домовленостей".
NB - Свої грошенята Росія вже заплатила, а тому євродепутати згадали про моральні принципи. І попри те, що Ерефії ці "визнання" - до одного місця, не можна не визнати, що не все ще куплено Москвою. Льоша Гончаренко, пали їм дупи!
2. Помпео прибув до Києва, а Білий дім заявив, що не скорочуватиме військову допомогу Україні у 2021 році.
NB - Для того, щоб зберегти прихильність Вашингтону на фініші передвиборчої компанії, українському істеблішменту цього року треба пробігти серед крапельок дощу. Але коли цей істеблішмент символізують Юзік та Сивоха, сумніваюсь, що Києву вдасться вийти сухим з води.
3. Бородянський: законопроект про дезінформацію відправлений на доопрацювання. А ще цей міністр заявив, що у буцегарню за брехню не саджатимуть - обмежаться виправними роботами.
NB - Хай приймають цей закон! Дуже хочу подивитись, як через рік-другий Мосійчук замішуватиме бетонний розчин, а Мендель кидатиме його лопатою на візок Дубінському. Чи вони думають, що брехатимуть вічно?
4. Гримчака звільнено з-під варти.
NB - Так й кортить сказати: "Прийде весна, саджати будемо." - тих, хто сфабрикував справу Шеремета; тих, хто без доказів кидає людей у буцегарню; тих, хто виконує забаганки Портнова; тих, хто повертає до влади чиновників Януковича. Закон бумерангу, зелені, ніхто не скасовував.
5. В Україні вимкнули низку супутникових комерційних каналів.
NB - Хто ж так діє під час війни - адже святе місце порожнім не буває, і вже завтра «русскій мір» через безкоштовне телебачення навідається не тільки в анексований Крим та окупований Донбас, а й на материкову Україну. Вибачте, але все в них робиться через ж...
6. Захарова у черговий раз закликала дати в Україні рівні можливості для української та російської мов.
NB - Відповім не своїми словами, і якщо знаєте автора - підкажіть: "Я за рівність стартових можливостей для російської та української мов. Але для цього доведеться заборонити російську на 300 років, її носіїв морити голодом, а популяризаторів ізолювати в концтаборах." Нічого й додати.
7. У НБУ очікують, що економіка України у 2021 році зросте на 4%, а у 2020 році - на 3,5%. Інфляція цього року не перевищить 5%.
NB - От слова не скажу, якщо вдасться досягнути таких показників. Але візьміть до уваги, що економіка має інерційний характер розвитку і наразі лише "знімає пінку" з тієї основи (14 кварталів неухильного зростання), яка була закладена "барижною" владою.
8. Грета Тунберг вирішила зробити своє ім'я товарним знаком.
NB - Хто б сумнівався. Грета - це типовий комерційний "антиглобалістський" проект, фішками якого стали пубертатний вік головного протагоніста та його "важкі психічні травми" у дитинстві.
Ох, люди, чому ви такі наївні?
9. Вчені анонсують рекордно спекотне п'ятиріччя з багатьма природними аномаліями.
NB - Роки "правління" Зеленського? Ні-ні, то випадковий збіг!)
10. На закінчення перші рядки вірша поетеси Анастасії Дмитрук, у якої сьогодні День народження:
Никогда мы не будем братьями
ни по родине, ни по матери.
Духа нет у вас быть свободными -
нам не стать с вами даже сводными...
Золоті слова.
Вдалої п`ятниці, бандерівці - все буде добре!
Helgi Sharp
"Пане президент!
Ви стрімко рухаєтеся до того, що після вашої каденції половина українців, побачивши вас на вулиці, наплювавши на всі заходи пристойності, від душі щиро будуть тикати на вас пальцем і сміючись кричати:
"АААААА, НУ ТИ ЛОШАРА! НАВІТЬ МОЯ ДИТИНА ВПОРАЛАСЯ Б З УПРАВЛІННЯМ КРАЇНОЮ КРАЩЕ!"
Думаю саме це, насправді вас чекає після вашого президентства. У мене немає до вас ніякої емоції крім огиди і презирства: ви зголосилися управляти країною в такий критичний для неї час і провалилися.
Я дійсно вважаю вас бездарним керівником. Ви нездара. Вже очевидно, що у вас не вийшло. І не могло вийти. Не могло, тому що не можна ні з чого зробити щось.
Ви все ще граєте для нас усіх роль в якій ви все розумієте і знаєте, що ви тримаєте все під контролем і що у вас все обов'язково вийде, але ми вже не віримо. "За Станіславським" і по житейськи - НЕ ВІРИМО! У нас є очі і мізки, щоб зрозуміти, що все це великий фарс або, по криворізькі - понти. За маскою президента Зеленського - порожнеча.
Зеленський, йди у відставку, не опускай за собою слідом ще і країн. Зупинись! У тебе не вийшло. Ще не пізно, віддавши штурвал іншому, посміхнувшись сказати: "Ну не вийшло" і спокійно повернутися на сцену. ВОВА - ЙДИ! НАМ ВЖЕ З ТОБОЮ ВСЕ ЗРОЗУМІЛО!" https://inforesist.org/ua/ty-lshara-dytyna-vporalasya-b-krashhe-shho-pysav-pro-zelenspkogo-oficzer-zsu-yakyj-otrymav-doganu/?fbclid=IwAR04g3UNkduw2F8HlcmSc44TUTKyTUrR8IoulWLYqAEfWzZSbbfNwFfKONE
Я всех приветствую. Я - Ковальов Роман Анатольевич, именно я тот самый майор, который критикует Зеленского и о котором сейчас не говорит только ленивый. Ну что ж, напишу немного и я.
Успел увидеть небольшой кусочек эфира на ТК "Прямий", где ничего обо мне не знающий Микола Вересень, рассуждал о том, кто там пошел под Круты воевать, а кто остался в Киеве ненавязчиво намекая аудитории, что именно те, кто критиковал власть и остались в Киеве.
Так вот, весной 2014 года я из Севастополя, будучи гражданским, добровольцем поехал в АТО и сейчас в ЗСУ, а вы, Микола?
Теперь по сути. Я за то, чтобы все мы стремились к одному - к законности и процедуре. Действительно, 14 января 2020 года я, находясь в отпуске, написал пост в котором высказал свое суждение о действиях выбранного президента и призвал его уйти. Ни один Закон Украины не запрещает мне этого делать. Вариации Миколи Вересня и иже с ним о том "как нам кажется это должно быть" или "есть такая практика в других странах" - оставьте для кухонь и фб. Еще раз призываю к законам и процедуре.
Не хотите критики президента? Не проблема -- принимайте Закон и вперед. Пока же в Украине обстоят дела так, что все, чем я отличаюсь в своих правах и свободах от гражданских - это я, как военный, не могу входить в политические партии. Все. Все остальное мне гарантировано Конституцией и международными договорами Украины.
Что касается приказа о моем наказании, то я считаю его незаконным и нарушающим мои права и свободы и посему я оставляю за собой право обратиться в суд.
Отныне все вопросы и заявления буду делать лично или через лицо, которому я, в установленном порядке, это доверю.
Честь имею.
Роман Ковальов
А теперь если серьёзно.
Несколько месяцев назад я писал, что не считаю Зеленского хтоническим порождением ада. Я считаю, что он искренне хочет добра и мира, и свято верит в то, что можно просто сесть, разобраться, договориться и найти компромисс.
А мне в комментариях писали: "нееееет, это марсиане его заслали из России нам на погиииииибееееель, это конеееец, нас всех сливааааают".
Да, нас конечно сливают. Но случайно, и из лучших побуждений. Потому что Зеленский ни хрена не понимает в том, как быть президентом, а его советники заняты возвращением "Приватбанка" Коломойскому. Но он не пытается угробить страну намеренно. Он хочет как лучше. Просто получается как обычно.
И Зеленскому, и его избирателям ещё предстоит убедиться на практике, что кухарка не может управлять государством, что бы там ни писал Владимир Ильич Ульянов, также известный под партийной кличкой "Отец".
Проблема, собственно, в том, что пока они будут убеждаться, может не остаться страны.
И вот смотрите, что сейчас происходит.
Зеленский произносит в Польше речь и чуть ли не прямым текстом обвиняет СССР в развязывании Второй мировой войны и Холокосте. Зеленский несёт цветы к памятнику Героев Крут. И уже пошли разговоры, что развод войск займёт годы.
А россияне с печалью констатируют, что Минские переговоры 29-го января не принесли результатов, но обязательно принесут до конца марта.
И всё это вместе означает одно.
ДОГОВОРИТЬСЯ ПОСЕРЕДИНЕ НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ.
И как-то так само выходит, что медленно, но неуклонно Зеленский вынужден делать всё то же, что и прошлый президент. И такими темпами рано или поздно начнёт разрабатывать новые модели вооружения, строить гуртожитки и прилагать разные дипломатические усилия.
И тогда мы все придём и скажем:
ДА МЫ Ж ТЕБЕ ГОВОРИЛИ! НА....Й ВОТ ЭТО ВСЁ БЫЛО, НА.....Й СДАВАЛИ ТЕРРИТОРИИ, НА.....Й ЛИШНИЕ СМЕРТИ?
И нам ответят:
А что, ваш Порошенко лучше был, да?
Vladimir Zavgorodny
ну, не в первый раз