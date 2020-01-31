 Прошли две недели, которые Зеленский дал правоохранителям на поиск причастных к записи Гончарука. Информации об установлении виновников нет

Как сообщает Цензор.НЕТ, две недели назад, 7 января, Зеленский заявил, что требует от правоохранительных органов за две недели установить причастных к записи разговоров с Гончаруком.

Соответствующую задачу Зеленский поставил в ходе встречи с руководителями Службы безопасности Украины, Офиса Генерального прокурора, Министерства внутренних дел, Национального антикоррупционного бюро, Государственного бюро расследований и Управления государственной охраны.

"Требую, чтобы за две недели, как можно скорее мы с вами получили информацию - кто вел запись... Найти, кто это сделал, и разобраться с этим", - подчеркнул президент.

Генпрокурор Руслан Рябошапка заявил в интервью "Интерфакс-Украина", обнародованном 30 января, что пока правоохранители не установили, кто стоит за прослушиванием Гончарука. "Пока результатов расследования нет", - сказал он.

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Напомним, 15 января появилась аудиозапись, на которой якобы премьер-министр Алексей Гончарук советуется на заседании, как объяснить президенту Владимиру Зеленскому экономическую ситуацию в Украине. Говорящий, в частности, указывает на свою экономическую неграмотность, а также "примитивное понимание экономических процессов" Зеленским.

В пресс-службе Кабмина заявили, что информации о подлинности записи у них нет, заявления об отставке премьер не писал.

Позже появились вторая и третья части записи.

Премьер-министр записал видеообращение, в котором заявил, что против него и правительства развернули массированные медиа атаки.

17 января Гончарук написал заявление об отставке, однако президент Владимир Зеленский отказался отправлять правительство Гончарука в отставку.

Позже Служба безопасности Украины зарегистрировала уголовное производство в связи с фактом "прослушки" в кабинете Гончарука.