 Епифаний обсудил с Помпео преследование ПЦУ на территориях временно оккупированных Крыма и Донбасса

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей станице в Facebook.
"Приятно встретиться снова с Государственным секретарем США Майклом Р. Помпео уже в Украине, в сердце нашей столицы и административном центре Православной Церкви Украины - Свято-Михайловском Златоверхом монастыре.
В нашем общении с Госсекретарем акцентировал внимание на становлении и развитии Православной Церкви Украины, взаимодействи с обществом, государством и расширении наших международных связей, а также особо отметил вопрос преследования и систематического ограничения прав духовенства и общин Православной Церкви Украины на территориях временно оккупированного Крыма и Донбасса", - написал он.
Кроме того, Епифаний выразил благодарность американской стороне за твердую и надежную поддержку Украины как в контексте противодействия внешним вызовам, с которыми продолжает сталкиваться Украина, так и на пути государства и демократических реформ.
Это их главное пастбище... Во все времена и в любой стране.
Але для вас, зебілів - "какаяразница".
Блн, який би дідько забрав би вас...
4 хв ·
У Києві є дві головні мечеті. Одна, промосковська, на Татарці. Друга, проукраїнська (і промекканська) на Дехтярівській.
Перша в чудових стосунках з СБУ, колишнім і нинішнім і з керівництвом держави.
Друга, куди вчащають зокрема й північнокавказці, які воюють добровольцями на сході України, періодично піддається репресіям, обшукам, тиску.
В цю хвилину там триває черговий обшук. Шукають колишніх бійців північнокавказького спротиву, щоб видати їх московії.
Не верю я в патриотизм людей из чужих стран.Даже своим нет веры...
Которые так полезны козломордым и их домашним животным малоросам))))
Дабы разнообразить половую жизнь АЛЕНЯМ...