EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Коронавирус из Китая Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Рынок земли Обирай свідомо
 Политика Украины, Общество
  796  17
Материалы по теме:
Все про:Помпео (232) Епифаний (235) ПЦУ (537)

 Епифаний обсудил с Помпео преследование ПЦУ на территориях временно оккупированных Крыма и Донбасса

Предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всей Украины Епифаний и госсекретарь США Майклом Помпео обсудили преследование и систематическое ограничение прав духовенства и общин ПЦУ на территориях временно оккупированного Крыма и Донбасса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей станице в Facebook

"Приятно встретиться снова с Государственным секретарем США Майклом Р. Помпео уже в Украине, в сердце нашей столицы и административном центре Православной Церкви Украины - Свято-Михайловском Златоверхом монастыре.

В нашем общении с Госсекретарем акцентировал внимание на становлении и развитии Православной Церкви Украины, взаимодействи с обществом, государством и расширении наших международных связей, а также особо отметил вопрос преследования и систематического ограничения прав духовенства и общин Православной Церкви Украины на территориях временно оккупированного Крыма и Донбасса", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Помпео и Пристайко обсудили развитие военного и экономического сотрудничества между Украиной и США, - МИД

Кроме того, Епифаний выразил благодарность американской стороне за твердую и надежную поддержку Украины как в контексте противодействия внешним вызовам, с которыми продолжает сталкиваться Украина, так и на пути государства и демократических реформ.

Епифаний обсудил с Помпео преследование ПЦУ на территориях временно оккупированных Крыма и Донбасса 01

Источник: https://censor.net.ua/n3173013
 
 
 Топ комментарии
 
Свідетель секти гундяєва першим смердючу купку наклав. МАлАдец, Встиг
 показать весь комментарий
 
Схоже на те, що дав підсрачника. Було за що.
 показать весь комментарий
 
Скорее всего он посочувствует новыми санкциями!)))
Которые так полезны козломордым и их домашним животным малоросам))))
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
и петя такой маладой, и томас святой впереди
 показать весь комментарий
 
 
Свідетель секти гундяєва першим смердючу купку наклав. МАлАдец, Встиг
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
маладэц миллионер - горячее любишь Епифаний обсудил с Помпео преследование ПЦУ на территориях временно оккупированных Крыма и Донбасса - Цензор.НЕТ 9788
 показать весь комментарий
 
когда попы лезут в политику - это последнее дело
 показать весь комментарий
 
когда попы лезут в политику - это последнее дело

Это их главное пастбище... Во все времена и в любой стране.
 показать весь комментарий
 
тут - не політика. Тут - війна за Незалежність.
Але для вас, зебілів - "какаяразница".
Блн, який би дідько забрав би вас...
 показать весь комментарий
 
Когда церковь и политика , то это политика .
 показать весь комментарий
 
Зустріч Єпіфанія і Помпео зрозуміла, як і тема їхньої розмови. А от про що Помпео говорив із Зе незрозуміло.
 показать весь комментарий
 
 
Схоже на те, що дав підсрачника. Було за що.
 показать весь комментарий
 
 
Епифаний обсудил с Помпео преследование ПЦУ на территориях временно оккупированных Крыма и Донбасса - Цензор.НЕТ 7624Дмитро Корчинський
4 хв ·

У Києві є дві головні мечеті. Одна, промосковська, на Татарці. Друга, проукраїнська (і промекканська) на Дехтярівській.

Перша в чудових стосунках з СБУ, колишнім і нинішнім і з керівництвом держави.
Друга, куди вчащають зокрема й північнокавказці, які воюють добровольцями на сході України, періодично піддається репресіям, обшукам, тиску.

В цю хвилину там триває черговий обшук. Шукають колишніх бійців північнокавказького спротиву, щоб видати їх московії.
 показать весь комментарий
 
 
. Шукають колишніх бійців північнокавказького спротиву, щоб видати їх московії.

Не верю я в патриотизм людей из чужих стран.Даже своим нет веры...
 показать весь комментарий
 
ну...Помпео тут ваще не при чем... может только посочувствовать
 показать весь комментарий
 
 
Скорее всего он посочувствует новыми санкциями!)))
Которые так полезны козломордым и их домашним животным малоросам))))
 показать весь комментарий
 
 
было бы отлично... (по-больше всяких и для всяких)
 показать весь комментарий
 
 
Побольше разнообразных санкций...длинных и толстых...))))
Дабы разнообразить половую жизнь АЛЕНЯМ...
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх