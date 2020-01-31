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 Общество
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Все про:дороги (1891) экология (1210)

 Необходимо эффективное стимулирование использования шлаковых отходов в дорожном строительстве, - эксперт

Государству необходимо создать эффективное стимулирование использования шлаковых отходов в дорожном строительстве и производстве стройматериалов, что позволит решить Украине и проблему шлаковых отвалов, и улучшить качество объекта строительства, при этом сделает его более экономичным и экологичным, заявила президент ВОО "Живая планета" Светлана Берзина.

 По ее словам, в развитых странах шлаковые материалы повсеместно используются в строительстве различных объектов и дорог, что позволяет, прежде всего, улучшить их характеристики и надежность. В дорожном строительстве они обеспечивают лучшую надежность покрытия. "В европейском законодательстве шлаковые материалы, как продукты металлургической, энергетической промышленности, не относятся к категории отходов вообще. По сути, это побочный продукт, который на 100% может быть использован в строительстве. Доменные шлаки также успешно находят свое применение в сельском хозяйстве в качестве минерального удобрения", – сказала Берзина.

Как передает УНИАН, она отметила, что шлаки не оказывают существенного негативного влияния на окружающую среду и здоровье человека, поскольку не содержат токсических веществ. По уровню радиоактивности они более безопасны, чем, например, гранит, щебень или гравий. Берзина сообщила, что на сегодня нет технологий обработки железной руды для получения металла без образования шлаков. Шлаки не могут быть утилизированы в металлургическом производстве. "В Украине законом принята стратегия экологической политики до 2030 года, где четко прописано, что шлаки должны быть использованы в качестве материалов.

Еще один документ – указ президента Владимира Зеленского о Целях устойчивого развития Украины на период до 2030 года. В указе речь идет и о такой цели, как обеспечение перехода к рациональной модели потребления и производства", - отметила она. Нерешенная проблема вызывает негативную реакцию жителей промышленных городов, создает конфликтные ситуации и нередко становится предметом манипуляций. Например, на днях исполняющий обязанности председателя Госэкоинспекции Егор Фирсов на своей личной странице в Facebook опубликовал обращение по якобы факту недопуска внеплановой проверки на "ММК им. Ильича". Поводом для проверки была жалоба о нарушениях правил обращения с промышленными отходами, то есть шлаковыми материалами.

По словам эксперта, и органы государственного контроля, и предприятия должны работать по закону. Предприятие имеет право не допустить любую проверку, если проверяющий орган не соблюдает установленных правил и процедур. Причины могут быть разные - отсутствие необходимых оснований, документов, нарушение сроков и др. По словам Берзиной, нарушения этих принципов со стороны контролирующих органов могут быть связаны либо с некомпетентностью, или умышленным и предвзятым отношением к объекту проверки. "Честно говоря, мне не понятна логика обращения руководителя госоргана к представителю бизнеса. Если есть уверенность в своей правоте, надо действовать по Закону, а не угрожать публично или приглашать к сотрудничеству. Какое может быть между ними "сотрудничество", когда инспекция выполняет функции исключительно контролирующие?" - отметила эксперт.


Источник: https://censor.net.ua/n3173012
 
 
 Топ комментарии
 
ежели всем шлаком из рады и прочих богаделен замостить дороги можно существенно сэкономить стоимость строительства
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Теперь за бюджетные средства будут у олигархов покупать отходы!


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...дороги - это не главное, а вот если весь шлак из ВР и ОПы закатать в асфальт, польза будет стопудово Необходимо эффективное стимулирование использования шлаковых отходов в дорожном строительстве, - эксперт - Цензор.НЕТ 855
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ежели всем шлаком из рады и прочих богаделен замостить дороги можно существенно сэкономить стоимость строительства
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та какие проблемы - возмещение ндс поставщикам шлака по цене Индонезия+++, не платить прибыль лет двадцать - и алчущие закатать шлак подтянутся...
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Теперь за бюджетные средства будут у олигархов покупать отходы!


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Ну так раньше олигархи платили за утилизацию отходов, а сейчас наоборот еще и поимеют с бюджета бабок... Необхідне ефективне стимулювання використання шлакових відходів у дорожньому будівництві, - експерт - Цензор.НЕТ 8663 А потом придет другая власть и скажет, что шлаками нельзя было мостить дороги потому Шо они не крепкие и теми вагонами, что будут ездить по этим дорогоам быстренько их разобьют...
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А раньше дороги бесплатно строили. И куда его этот шлак утилизировать тогда, ты об этом думал? Странные вы ребята: то утилизируйте шлак, то как придумали куда - не хотим, не будем. В Париже метро с использованием шлака строили, и только у нас какая-то попоболь по этому поводу.
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шлаком можно разве что гололёд посыпать, какая дорога?
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...дороги - это не главное, а вот если весь шлак из ВР и ОПы закатать в асфальт, польза будет стопудово Необходимо эффективное стимулирование использования шлаковых отходов в дорожном строительстве, - эксперт - Цензор.НЕТ 855
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Из шлака можно созать цемент марки 1400 Сейчас портландцемент максимальной марки600.Цемент из шлака может твердеть по разному,в зависимости от вида.От 15 минут идо нескольких часов.Во многих случаях не требует прогрева.Морозостойкость и коррозионная стойкость в десятки раз выше ,чем у обычного.Разработаны эти цементы в КИСИ в далёких 70х годах.По науке они дешевле обычных цементов намного.
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Складові при виробництві цементу: клінкер, граншлак, гіпс.
А в статті мова йде про щлак металургійного виробництва.
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Ще одно "фахове" виповзло.
Шлак можна використовувати лише як тимчасове покриття, але заборонено використовувати як основу будь-яких споруд, у тому числі й доріг.
Тому що в товщі шлаку з часом внаслідок хімічних процесів при взаємодії з вологою створюються пустоти (лінзи), які неминуче призведуть до провалів та руйнуванню дорожнього покриття.
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Ну да, а асфальт-то вечный. Каждую весну смотрю как вечный асфальт уплывает в неизвестном направлении. Тем более, что шлак для строительства дорог используют и в других странах, м тут велосипед не изобретаем.
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Ленкин папка в этом спец)

Сейчас отец Елены Зеленской работает над темой очистки Украины от промышленных отходов, которые образуются в результате добычи руды в шахтах, а также шламовых отвалов на Криворожстали, Запорожстали и других промышленных предприятиях. В частности, изучает их возможную переработку в дорожное покрытие
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Дно ,это когда дороги в Кропивницком отсыпали отходами добычи урановой руды.
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https://www.youtube.com/watch?v=2ajn7zvtoFo
Шлаком дело не поправить .

Автобаны - гордость Германии
Вчера и сегодня немецких автобанов Елизавета Балк, Михаил Леменёв (Дюссельдорф).
https://www.partner-inform.de/partner/detail/2016/6/158/8031/vchera-i-segodnja-nemeckih-avtobanov?lang=ruАвтобаны с закладкой по 1.5 метров бетона успешно пережили Вторую Мировую войну и без капитальных ремонтов действуют уже почти 80 лет .
Рационализаторы - гешефтники м.... ля ..
Необхідне ефективне стимулювання використання шлакових відходів у дорожньому будівництві, - експерт - Цензор.НЕТ 9424
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Металургійний шлак використовували при будівництві доріг ще при совку. Відкрив Гамерику.
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Прекрасная мысль!Теперь меняем слово "шлак" на слово "лопата",затем поменяем на слово "тачка",затем поменяем на слово "веник",все это тоже при меняется при строительстве дорог.Это я об указах дорогого ВладимВладимыча,ой извиняюсь,ВладимАлександрыча,хотя какаразница - результат будет один.
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Мабуть якщо б шлаки були корисні, то їх би вже купили німці, япойці чи китайці, і вже б вивели. Скоріше, щоб їх утилізувати, чи використати у якомусь виробництві правильно - потрібна їх переробка. Навіть з такої позиції - у статті явна дезінформація.
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И вам советую набрать Шлакощелочной цемент.Ооочень позновательно для скептиков.
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ти думаєш, Україні цементу не вистачає?
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Зачем? Шлака для строительства нужно много, при его перевозке значительно повысится стоимость, какой в этом толк? А у нас шлак есть, перевозить на огромные расстояния его не нужно.
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Во многих странах строят дороги из шлака - они дешёвые, долговечные и помогают в вопросе утилизации отходов. И только у нас это до сих пор дискуссионный вопрос.
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