 Зеленский: Ожидаем участия американских компаний в конкурсах на разработку участков Черноморского шельфа

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил во время встречи с госсекретарем США Майком Помпео.

"Мы приглашаем крупный американский бизнес для добычи украинского природного газа и нефти. Ожидаем участия американских компаний в конкурсах на разработку участков Черноморского шельфа", - сообщил глава государства.

Кроме этого, Украина хочет построить очень эффективное сотрудничество с международной корпорацией финансирования и развития.

"Мы заинтересованы в реализации совместных кейсов в различных областях нашей страны", - отметил президент.

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