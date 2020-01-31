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 Политика Украины
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Все про:Газ (9264) Зеленский (4436) нефть (1475) США (16107) шельф (84)

 Зеленский: Ожидаем участия американских компаний в конкурсах на разработку участков Черноморского шельфа

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил американские компании участвовать в конкурсах на разработку участков Черноморского шельфа.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил во время встречи с госсекретарем США Майком Помпео.

"Мы приглашаем крупный американский бизнес для добычи украинского природного газа и нефти. Ожидаем участия американских компаний в конкурсах на разработку участков Черноморского шельфа", - сообщил глава государства.

Кроме этого, Украина хочет построить очень эффективное сотрудничество с международной корпорацией финансирования и развития.

"Мы заинтересованы в реализации совместных кейсов в различных областях нашей страны", - отметил президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский: Готов ехать в США с официальным визитом "завтра", если это позволит добиться чего-то конкретного для Украины

Источник: https://censor.net.ua/n3173010
 
 
 Топ комментарии
 
вообще-то это разумное решение!.. при Юще, американцы получили лицензию на разработку газового месторождения, но кацапы дали бабе Йуле взятку и КабМин Тимошенко отобрал лицензию у амеров..
а если бы американцы закрепились на этом месторождении, то захват Крыма просто не состоялся бы, а на территории Одесской области уже бы была построена и действовала американо-украинская военно-морская база..
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Ахметов?
а разве Зе его не посадил...?

Зеленский: Ожидаем участия американских компаний в конкурсах на разработку участков Черноморского шельфа - Цензор.НЕТ 6991
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Вот в этом- то и весь цимус!
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Всё продаёт . Он сознался в своей обрезанности . Зеленский: Ожидаем участия американских компаний в конкурсах на разработку участков Черноморского шельфа - Цензор.НЕТ 1432
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Ето зрада однозначно. Продавать нужно только росийским олигархам и Ахметову и за бесценок, а еще доплатить дотациями из бюджета как Косюку и Ахметову при Пете Великом.
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Казковий бовдур! Йому не доповіли, що на, омноморськиз родовищах хазяйнують кацапи, які вишкчми Бойка качають корисні копалини? А ті вишки охороняє половина кацапського ЧФ?
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по-перше не все захопили по друге це геніальний хід і тільки казкові бовдури які 4 рази голосували за порошенка цього не розуміють Зеленський: Очікуємо участі американських компаній у конкурсах на розробку ділянок Чорноморського шельфу - Цензор.НЕТ 7755
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Казкові бовдури таки не розуміють, що серйозні компанії не заходять у небезпечні місця, а тим паче не заводять обладнання, ресурси і кошти, бо не мають гарантій їхнього збереження. Ои якщо кацапам захо, еться забрати скажімо вишки Шелл, чи висадитися на острові Зміїний, хто їм завадить? Сивохо? Зеленський, чи армія цензорівських зєлєботів?
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Не буде вишок Шелл, поки там не буде американського флоту. Тут все чітко - спочатку гарантії безпеки - потім заходить бізнес. Ці люди не авантюрист, а бізнесмени, завдання яких не втрачати, а здобувати. А штатівські військові кораблі не знайдуть через договір Монтре. Ось так.
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Ведигий гениальный пгокугог Йуга Луценко заявил что господин БОйко не причастен к вышкам Бойка. Или вы забыли? Зеленський: Очікуємо участі американських компаній у конкурсах на розробку ділянок Чорноморського шельфу - Цензор.НЕТ 1252
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Навпаки, я Луценка навіть не слухав, як і будь-кого. 😁 Бо маю свою думку. А що сказати цим хотів? Як маячня Луценка стосується окупації Чорноморського українського шельву кацапами?
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зеля це инвестиционный гений, осталось сдать в конессию офис президента и украина будет окончательно и бесповоротно незалэжна ото всего
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Американским коррупционерам тоже нужно где-то питаться, а Украина как раз корыто изобилия для таких.
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Сын Байдена подтверждает инвестиционную привлекательность Украины.
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Сын Байдена подтверждает инвестиционную привлекательность Украины.

Напали на отпрыска! Какие-то жалкие 100 тыс долл в месяц...
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*******, как вы там уже отметили новоселье своего принца Рината Ахметова в его новом королевском замке на Лазурном берегу? Как вам ваш кормилец всея Украины о котором вы там молились и переживали чтобы он не обеднел на зеленых и простых тарифах, дал вам миски пооблизывать со своего стола?
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Ахметов?
а разве Зе его не посадил...?

Зеленский: Ожидаем участия американских компаний в конкурсах на разработку участков Черноморского шельфа - Цензор.НЕТ 6991
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вообще-то это разумное решение!.. при Юще, американцы получили лицензию на разработку газового месторождения, но кацапы дали бабе Йуле взятку и КабМин Тимошенко отобрал лицензию у амеров..
а если бы американцы закрепились на этом месторождении, то захват Крыма просто не состоялся бы, а на территории Одесской области уже бы была построена и действовала американо-украинская военно-морская база..
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А почему бы Зеленскому не сдать американцам под базу в аренду Севастополь ? Кацы ведь уже шестой год за нее не платят ))
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Мне нравится твое направление мысли.
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Можно было. Только нужно было раньше чесаться. Сейчас бы хоть остальное не потерять. Если наши предприятия и земли не скупят амеры то тогда ето сделают кацапы со всеми вытекающими последствиями. Поетому у рыгов и Жульки сейчас такая истерика.
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ЗЄ! Вивчи НОРМАЛЬНО державну мову і нею розмовляй, бо твої факапи, треки, діджіталізації та інші цікаві слова, значення яких ти не розумієш, вже дістали. А краще - йди геть з поста, як ти і обіцяв навесні 2019-го
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Некоторые не понимают что чем больше в Украину зайдет американских компаний тем ето безопаснее для Украины. Потому что американцы будут защищать свою недвижимость, в отличии от наших олигофренов. К тому же тогда и базы НАТО подтянутся в Украину по просьбам американских бизнесменов.
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некоторые не понимают что американские компании не зайдут на украинский шельф пока Раша не уйдет с Крыма. И никаких баз НАТО в Украине зеленая власть не допустит.
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О да!!! Американские компании просто обожают проекты в зонах военного конфликта.

Стоит вышка, вложены деньги, работают люди... Опа - не стоит вышка и деньги просраны.
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Сирия, Ирак - амеры добывают нефть, ЧВК охраняют нефтяные комплексы, и все довольны, кроме кацапов..
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Сирия и Ирак - на сегодня практически ничья земля. Крым оккупирован Роисей.
Терводы вокруг Крыма - спорная территория.
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Ирак - нефть качают американские компании. И да, до этого они военным путем становили там свое влияние. Сирия - американские компании и войска контролирую нефть и добывают ее. Они на военных конфликтах офигенно деньги поднимают, вот ВВХ к сожалению их и копирует в Сирии, Грузии, Молдове и Украине. И да если бы до захвата Крыма, Юля продажная(за конверт и не преследование ее за ту ж взятку русским генералам по уголовному делу) не подписывала договор о продлении базирования ЧМФ в Крыму и там же не похерила бы американские лицензии на добычу и разработку шельфа = был бы целая Украина !
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Была бы целая Украина, если:
1. До захвата Крыма, Юля продажная(за конверт и не преследование ее за ту же взятку русским генералам по уголовному делу) не подписывала договор о продлении базирования ЧМФ в Крыму, кстати она тогда ржала вместе с пуКиным на прес-конференции с М. Саашвилли и его галтука, а Вова в это время захватывал Грузию = Юля это чума для страны!
2. И в то же время Юля не похерила бы американские лицензии на добычу и разработку крымского / черноморского шельфа.

А для США вести бизнес в проблемных регионах, это их большой хлебушек:
Ирак - нефть качают американские компании. И да, до этого они военным путем становили там свое влияние. Сирия - американские компании и войска контролирую нефть и добывают ее. Они на военных конфликтах офигенно деньги поднимают, вот ВВХ к сожалению их и копирует в Сирии, Грузии, Молдове и Украине.
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