 Зеленский: Ожидаем участия американских компаний в конкурсах на разработку участков Черноморского шельфа

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил во время встречи с госсекретарем США Майком Помпео.
"Мы приглашаем крупный американский бизнес для добычи украинского природного газа и нефти. Ожидаем участия американских компаний в конкурсах на разработку участков Черноморского шельфа", - сообщил глава государства.
Кроме этого, Украина хочет построить очень эффективное сотрудничество с международной корпорацией финансирования и развития.
"Мы заинтересованы в реализации совместных кейсов в различных областях нашей страны", - отметил президент.
Напали на отпрыска! Какие-то жалкие 100 тыс долл в месяц...
а разве Зе его не посадил...?
а если бы американцы закрепились на этом месторождении, то захват Крыма просто не состоялся бы, а на территории Одесской области уже бы была построена и действовала американо-украинская военно-морская база..
Стоит вышка, вложены деньги, работают люди... Опа - не стоит вышка и деньги просраны.
Терводы вокруг Крыма - спорная территория.
1. До захвата Крыма, Юля продажная(за конверт и не преследование ее за ту же взятку русским генералам по уголовному делу) не подписывала договор о продлении базирования ЧМФ в Крыму, кстати она тогда ржала вместе с пуКиным на прес-конференции с М. Саашвилли и его галтука, а Вова в это время захватывал Грузию = Юля это чума для страны!
2. И в то же время Юля не похерила бы американские лицензии на добычу и разработку крымского / черноморского шельфа.
А для США вести бизнес в проблемных регионах, это их большой хлебушек:
Ирак - нефть качают американские компании. И да, до этого они военным путем становили там свое влияние. Сирия - американские компании и войска контролирую нефть и добывают ее. Они на военных конфликтах офигенно деньги поднимают, вот ВВХ к сожалению их и копирует в Сирии, Грузии, Молдове и Украине.