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Все про:избиение (9367) прокурор (956) ГФС (3497) ГБР (907)

 Чиновника ГФС Херсонщины будут судить за избиение прокурора

В суд передан обвинительный акт в отношении должностного лица Главного управления ГФС в Херсонской области за умышленное причинение работнику правоохранительного органа легких телесных повреждений (ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины).

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает Цензор.НЕТ.

Следствием установлено, что 31 мая 2019 года заместитель начальника одного из отделов оперативного управления ГУ ГФС в Херсонской области выдал себя за брата-близнеца и получил от заместителя прокурора отдела прокуратуры Херсонской области копию обвинительного акта. После подписания налоговиком полученных процессуальных документов, он сообщил прокурору, что обвинительный акт адресован не ему и отказался его возвращать. Затем налоговик ударил прокурора в лицо.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи территориального управления ГБР, расположенного в городе Мелитополе.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Херсонской области.

В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.

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Источник: https://censor.net.ua/n3173009
 
 
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Тот случай, когда ворон ворону глаз выклевал Чиновника ДФС Херсонщини судитимуть за побиття прокурора - Цензор.НЕТ 6703
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У нас в Украине есть хоть кто-то кто прокуроров уважает? Вот в чём вопрос.
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Чиновника ГФС Херсонщины будут судить за избиение прокурора - Цензор.НЕТ 2437 А може прокурор "заслужив" ?
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У нас в Украине есть хоть кто-то кто прокуроров уважает? Вот в чём вопрос.
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А за что их уважать? Такой профессии в принципе не должно быть. Но она есть, по сему на такие должности попадают люди черствые и холодные.
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с пгогугоками надо пить, а тут какой-то изверг попался
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Не уважаю ни тех, ни других, но в данной ситуации на стороне прокурора!
В налоговой конченные мрази, поголовно!
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А вот луганская переселенка из одесской налоговой общий язык с прокурором по-другому искала.
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Там одна хотела дать бабло, а тут оба привыкли только брать.....
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Тот случай, когда ворон ворону глаз выклевал Чиновника ДФС Херсонщини судитимуть за побиття прокурора - Цензор.НЕТ 6703
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Я б краще порівняв з класичними жабою та гадючиною.
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скорее всего дело біло так - кто-то кому-то понравился а кто-то нет - короче ляпасу словили и бегом заяву катать!
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