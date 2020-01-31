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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:визит (2358) Зеленский (4436) США (16107) Помпео (215)

 Зеленский: Готов ехать в США с официальным визитом "завтра", если это позволит добиться чего-то конкретного для Украины

Президент Владимир Зеленский считает, что его возможный будущий официальный визит в США должен быть не просто ради разговоров, а принести конкретные результаты для Украины. Он отметил, что не хочет быть "политическим путешественником".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с госсекретарем США Майком Помпео.

"Если мы можем договориться о чем-то очень важном, что выгодно обеим странам, и, прежде всего, я думаю об Украине, при всем уважении к США, помимо стратегии и тактики, а очень важные вещи, о которых мы можем договориться, что мы можем подписать, взять, то я готов ехать завтра", - сказал он.

Зеленский отметил, что не хочет быть "политическим путешественником", как это происходило до него.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": У нас хорошие, теплые отношения с США. Не уверен, что на них как-то влияет ситуация с импичментом Трампа, - Зеленский

Источник: https://censor.net.ua/n3173008
 
 
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кто бы сомневался, ещё не на всех же водопадах погулял
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гастролі 95 кварталу в США? Зеленский: Готов ехать в США с официальным визитом "завтра", если это позволит добиться чего-то конкретного для Украины - Цензор.НЕТ 8703 це все, що ти можеш зробити, віслюче
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Моника, так Рыжий сейчас не в настроении тебя на коленки усаживать
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Не смеши людей : у них трамп , у нас зеля . Зеленский: Готов ехать в США с официальным визитом "завтра", если это позволит добиться чего-то конкретного для Украины - Цензор.НЕТ 9628
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Трампу ти вже влаштував імпічмент, почекай поки оберуть іншого.
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Ви що таке кажете?! Астрономією не цікавилися, чи що?
Сонячна Система - це механізм із складними гравітаційними взаємодіями!
Думаєте, руйнування Марса не вплине на нашу Землю?
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tZE inform

@tZEinform

"Президент Володимир Зеленський заявив, що готовий летіти у США хоч завтра..." Правда Помпео ни слова не сказал, что Зеленского кто то туда приглашал
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Щось я очкую.
Завтра Віслюк-Катаклізьма поїде до Ґамерики... а післязавтра...

Зеленский: Готов ехать в США с официальным визитом "завтра", если это позволит добиться чего-то конкретного для Украины - Цензор.НЕТ 3993
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А післязавтра буде стихійне лихо...
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Зеленский: Готов ехать в США с официальным визитом "завтра", если это позволит добиться чего-то конкретного для Украины

Та верим. Как в Оман? И не хочется, а надо?
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главное, шоб зажег там почище, чем в польше и давосе, может и няньку там себе найдет
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Ко мне как-то обратились с просьбой помочь выбрать кофейный аппарат. Но я не разбираюсь в этой технике и не могу не могу помочь разобраться с тем, что именно нужно покупателю.
Вот смотрите, когда нам нужно купить технику, автомобиль или что-то подобное, мы ищем сами того, кто повлияет на наш выбор. Хотя ошибка в выборе кофеварки, может стоить нам просто какой-то определённой суммы денег, которые мы потеряем в случае неудачного выбора. Никакого другого риска эта ошибка не несет. Ну не повезло, можно купить другую. Но есть выбор, который повлияет на вашу жизнь. Жизнь вашего окружения. Ваших близких. Детей. Родственников.
Этот выбор намного сложнее чем выбрать кофемашину. Это выбор президента своей страны. Человека, который будет у штурвала державы, и нужно быть в сотни раз более придирчивым, чем при выборе машинки, которая будет просто заваривать для вас кофе несколько раз в день. Но, к сожалению, к этому выбору люди относятся поверхностно.
Человек снова ищет специалиста, который сможет помочь ему сделать выбор. И вот тут начинается самый треш. Куча политологов, журналистов, депутатов или политиков, руководитель отдела на работе, продавец туалетной бумаги или шаурмы на рынке, или просто таксист моментально становится специалистом и пытается влиять на выбор несчастного человечка, который не всегда имеет представление о том, насколько важен его выбор. Человека, который не всегда понимает, что потери от ошибочного выбора будут стоить намного дороже, чем ошибка при покупке кофемашинки.
Но самое страшное в другом. У нас при всем при этом есть агрессивный сосед, который считает, что имеет право выбирать того, кто будет рулить нашим кораблем, вместо нас. Ему просто нужен свой рулевой. Он хочет диктовать ему маршрут, направление, скорость движения. И он вмешивается не только в наш выбор рулевого, а и в то, куда мы поедем в конечном итоге.
У него есть масса инструментов влияния на наш выбор. Самых лучших инструментов в отрасли, не имеющей аналогов. Он специально создавал эти инструменты не для того, чтобы они пылились в гараже, а именно для того, чтобы лишить Нас ВЫБОРА или навязать свой товар, который не работает. Не работает так, как нужно нам, но работает так, как хочется ему.
Вот такая у нас проблема. И дело тут не в народе. Народ всегда в большинстве своем будет ограничен в специфических знаниях, нужных для принятия решения и выбора. Будь то выбор кофемашины и автомобиля с компьютером или президента.
Вот с этой проблемой мы не боремся. Мы даже не ищем инструментов для борьбы с этой проблемой, а должны. Обязаны. У нас есть инструменты, которые не допустят пьяного водителя за руль автобуса, но нет инструментов, которые не допустят профана за руль державы.
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Какайа разніца, зате по приколу. Хуже нібудіт.
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Опять у порохоботов зрада и свинячий визг в коментариях. Ведь на его месте должен был быть великий предводитель Пеця. Пеця даже когда с ****** договаривается об отводе войск и когда снимает блокаду с окупированных территорий и санкции с росийских олигархов то все делает во благо Украины.
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Там, я думаю, навіть нема корпоративу відповідного рівню віслюка! Хіба би Брайтон, і то навряд чи...
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До Діснейленду, сподіваюсь? Може хоч там Україну не опозоре...
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Ага, зараз... Зхмиздить там маску Міккі-Мауса - і потім в ній штовхатиме спіч перед Конгрессом США.
"По приколу".
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А че.... Перед х-ом ты готов на коленях стоять..... А в США только ехать......
Че уж подниматься раз тебе эта поза нравиться!
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Зеленский: Готов ехать в США с официальным визитом "завтра", если позволят сыграть на пианино Украины членом
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