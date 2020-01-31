 У нас хорошие, теплые отношения с США. Не уверен, что на них как-то влияет ситуация с импичментом Трампа, - Зеленский

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с госсекретарем США Майком Помпео.

По его словам, между Украиной и США сохраняются хорошие отношения.

"У нас очень хорошие отношения. Между нашими странами. США нас поддерживают и защищают не только на словах. Любая поддержка должна быть, как и дружба между странами, должна быть выгодной. Сегодня мы говорим о многих контрактах в различных сферах, которые мы хотим заключить между нашими странами. Мне кажется у нас новый шаг в наших отношениях. Я не уверен, что на наши теплые и важные отношения как-то повлияла ситуация с импичментом Трампа. Мы делаем все, чтобы улучшить наши отношения. Мы делаем все, чтобы увеличились инвестирования в Украину", - подчеркнул Зеленский.

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Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

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3 декабря представители демократической партии США в Комитете по вопросам разведки Палаты представителей Конгресса обнародовали отчет о процедуре импичмента президента США Дональда Трампа.

По данным Bloomberg, чиновники Белого Дома распорядились задержать военную помощь Украине уже через час после телефонного разговора Зеленского и Трампа, состоявшегося 25 июля.

Ранее журналисты газеты New York Times написали, что госсекретарь США Майк Помпео и глава Пентагона Марк Эспер пытались повлиять на американского президента Дональда Трампа, чтобы тот не замораживал военную помощь Украине.