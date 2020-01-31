 У нас хорошие, теплые отношения с США. Не уверен, что на них как-то влияет ситуация с импичментом Трампа, - Зеленский

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с госсекретарем США Майком Помпео.
По его словам, между Украиной и США сохраняются хорошие отношения.
"У нас очень хорошие отношения. Между нашими странами. США нас поддерживают и защищают не только на словах. Любая поддержка должна быть, как и дружба между странами, должна быть выгодной. Сегодня мы говорим о многих контрактах в различных сферах, которые мы хотим заключить между нашими странами. Мне кажется у нас новый шаг в наших отношениях. Я не уверен, что на наши теплые и важные отношения как-то повлияла ситуация с импичментом Трампа. Мы делаем все, чтобы улучшить наши отношения. Мы делаем все, чтобы увеличились инвестирования в Украину", - подчеркнул Зеленский.
Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.
Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.
25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.
Также на Цензор.НЕТ: В экономике и геополитике у нас с США все нормально, - Зеленский
3 декабря представители демократической партии США в Комитете по вопросам разведки Палаты представителей Конгресса обнародовали отчет о процедуре импичмента президента США Дональда Трампа.
По данным Bloomberg, чиновники Белого Дома распорядились задержать военную помощь Украине уже через час после телефонного разговора Зеленского и Трампа, состоявшегося 25 июля.
Ранее журналисты газеты New York Times написали, что госсекретарь США Майк Помпео и глава Пентагона Марк Эспер пытались повлиять на американского президента Дональда Трампа, чтобы тот не замораживал военную помощь Украине.
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Теплі відносини коли говорять про стеження за Йованович, ведеться кримінальна справа Коломойського, говорять про закон, який порушує свободу слова...
tZE inform
@tZEinform
Трампу срочно нужно что то весомое и значущее, чтобы преодолеть сомнения собственной партии. увидевший что однозначная поддержка Трампа танет вниз всю республиканскую партию. (...) Помпео везет с собой материалы расследования министерства юстиции по фактам незаконного финансирования избирательной кампании Зеленского о котором мы рассказывали в материале от 2019-08-04 "Кто там? Министерство юстиции США ". Там хватит на всех... Кроме того, перед визитом заместитель госсекретаря США Эндрюс встретился с министром внутренних дел Украины и поинтересовался судьбой одного интересного документа о котором мы сообщали в материале от 2019-12-17 "Хронология одного письма" - официального письма-запрос в министерство внутренних дел Украины от министерства юстиции США от 16.12.2019 г. Данное письмо содержит запрос на представление результатов расследования по фактам сообщенным в письме Министерства юстиции США гражданину Украины Владимиру Зеленскому, о которых министерство внутренних дел Украины было уведомлено копией этого письма. Безусловно сам этот запрос штука чисто риторическая, ибо СШ прекрасно знают об колоссальных объемах зафиксированных МВД Украины фактах нарушений избирательного законодательства со стороны Зеленского. Авакова просто вежливо попросили поделиться этой информацией. И вот сразу за всем этим внезапно бесследно исчез главный распорядитель неофициальных фондов избирательной кампании Зеленского - вице-премьер-министр Украины Михаил Федоров. Мы не знаем, где он. Если информация Милованова о том, что Федоров в реанимации правдива, то мы очень рекомендуем выяснить с кем он в последний раз встречался в своем любимом ресторане и что ел
Место Зеленского в этой ситуации - как жаренного поросенка на праздничном столе. Внимания много, но все равно же съедят
-тепло, батюшка, тепло, трампушка