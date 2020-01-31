 Боремся с коррупцией, многие нас за это не любят, будем работать дальше, - Гончарук о Кабмине

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом премьер-министр Алексей Гончарук заявил во время общения с журналистами в Житомире после осмотра термомодернизованого дома.

"Мы не обращаем внимания на манипуляции. Мы боремся с коррупцией, пытаемся прекратить обворовывание и развал нашего государства, и многие нас за это не любят. Группы влияния будут делать все для того, чтобы мешать нам работать. Мы этого не боимся и намерены работать дальше", - сказал Гончарук.

По его словам, в Житомире он ознакомился с тем, как жители ОСМД "Киевская 52" организовались и приняли решение термомодернизуваты свой дом. Как результат, теперь они почти вдвое меньше платят за коммунальные услуги, чем их соседи.

Напомним, 15 января появилась аудиозапись, на которой якобы премьер-министр Алексей Гончарук советуется на заседании, как объяснить президенту Владимиру Зеленскому экономическую ситуацию в Украине. Говорящий, в частности, указывает на свою экономическую неграмотность, а также "примитивное понимание экономических процессов" Зеленским.

В пресс-службе Кабмина заявили, что информации о подлинности записи у них нет, заявления об отставке премьер не писал.

Позже появились вторая и третья части записи.

Премьер-министр записал видеообращение, в котором заявил, что против него и правительства развернули массированные медиа атаки.

17 января Гончарук написал заявление об отставке, однако президент Владимир Зеленский отказался отправлять правительство Гончарука в отставку.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Продажа лицензий на добычу недр будет происходить исключительно через е-аукционы Prozorrо, - Гончарук