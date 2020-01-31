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Все про:Житомир (487) Кабмин (11558) Гончарук_Алексей (614)

 Боремся с коррупцией, многие нас за это не любят, будем работать дальше, - Гончарук о Кабмине

Правительство пытается прекратить разворовывание государства и работать над удешевлением коммунальных услуг.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом премьер-министр Алексей Гончарук заявил во время общения с журналистами в Житомире после осмотра термомодернизованого дома.

"Мы не обращаем внимания на манипуляции. Мы боремся с коррупцией, пытаемся прекратить обворовывание и развал нашего государства, и многие нас за это не любят. Группы влияния будут делать все для того, чтобы мешать нам работать. Мы этого не боимся и намерены работать дальше", - сказал Гончарук.

По его словам, в Житомире он ознакомился с тем, как жители ОСМД "Киевская 52" организовались и приняли решение термомодернизуваты свой дом. Как результат, теперь они почти вдвое меньше платят за коммунальные услуги, чем их соседи.

Напомним, 15 января появилась аудиозапись, на которой якобы премьер-министр Алексей Гончарук советуется на заседании, как объяснить президенту Владимиру Зеленскому экономическую ситуацию в Украине. Говорящий, в частности, указывает на свою экономическую неграмотность, а также "примитивное понимание экономических процессов" Зеленским.

В пресс-службе Кабмина заявили, что информации о подлинности записи у них нет, заявления об отставке премьер не писал.

Позже появились вторая и третья части записи.

Премьер-министр записал видеообращение, в котором заявил, что против него и правительства развернули массированные медиа атаки.

17 января Гончарук написал заявление об отставке, однако президент Владимир Зеленский отказался отправлять правительство Гончарука в отставку.

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Источник: https://censor.net.ua/n3173004
 
 
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Дайте мне увеличительное стекло, чтобы я узрела эту борьбу Гончарука с коррупцией.
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Гроші які перестав красти потрох відобразились на зміцненні гривні - це якщо ті сліпий.
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Да, и че ж гривна сейчас снова обваливается?)) Зебил, мне всегда было интнресно, как ты живешь без мозга?
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Ну і дєбіл. Воно бореться із корупцією? Наведи приклади посаджених? А на нет і суда нет.
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Патологічні брехуни. Ключове слово «не *******» і не ******* за корупцію, брехню і некомпетентність.
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K0५EGAR

@EgarK0

Тем временем, в Житомирской области в знак протеста люди жгут платежки зеленского за газ и его транспортировку по трубе. Ротердам+ порошенка нервно курит в сторонке на фоне ZeРотердама++ при плюсовой зиме и стоимости газа в Нидерландах около 120$.https://twitter.com/i/status/1223183979383312384
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с такими зарплатами вы ее уже победили
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Не знаю, не знаю. Завтра уже первое, а 4 - вторник.А дальше вторника заглядывать смысла нет.
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класну він відмазку придумав для своєї успішності!
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Гончарук в тебе під боком Аваков який головний корупціонер. Якій МВС довів до цюгундера і перетворив в свою власну ОПГ.
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С коррупцией надо бороться , но пока её возглавляют .
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Населения за идиотов держат! Можно посмотреть где-то список топ-коррупционеров которых уже посадили за решетку? Клоун!
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Назначение самим себе необоснованно гиганских зарплат в самой бедно стране Европы и во время войны это и есть самая неприкрытая коррупция - самая циничная, наглая и ублюдочная. Но не спешите их тратить - скоро Майдан, а значит вернёте всё до копейки с процентами и посадками за коррупцию.
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Прочитал и пошел лапшу с ушей снимать
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