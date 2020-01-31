 Налоговая возместила почти 100% НДС от заявленных 152,8 млрд грн в 2019 году

Так, по результатам 2019 налогоплательщикам возместили 151,9 млрд грн НДС. Это на 15,4%, или на 20,2 млрд грн больше, чем в 2018 году.



Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу ГНС.



В Государственной налоговой службе также подчеркнули, что если в 2018 году было возмещено лишь 89,9% от заявленных 146,4 млрд грн, то в 2019 году - до 99,4% от 152,8 млрд грн.

"Мы не стоим на месте, постоянно улучшаем качество администрирования и аналитической работы. Благодаря этому с каждым днем ​​возможностей для манипуляций с НДС становится все меньше, а значит - предприятия реального сектора начинают получать возмещение ритмично и в полном объеме ", - заявил председатель ГНС Сергей Верланов.



"Для нас изрядно важно, что инвесторы испытывают положительные изменения", - отметил глава налоговой.



Добавим, на днях в американской Cargill, одном из крупнейших инвесторов в аграрный сектор Украины, высоко оценили автоматизацию возмещения НДС предприятиям-инвесторам в Украине. Так, всего за 2019 компании возместили около 3 млрд грн НДС.



Ранее, в ассоциации "Укролияпром", членами которой являются крупнейшие масложировые предприятия Украины, также отметили скорость и ритмичность возмещения НДС экспортерам продукции с высокой добавленной стоимостью.