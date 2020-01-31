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 Политика Украины
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Все про:визит (2356) Зеленский (4436) США (16107) Помпео (215)

 Нет и не было никаких условий для визита Зеленского в Вашингтон, - Помпео

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что никаких условий для официального визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон не было.

Об этом Помпео сказал на брифинге с президентом Украины в Киеве в пятницу, передает Цензор.НЕТ.

"Нет. Не было никаких условий того, о чем вы говорили – что были какие-то условия для того, чтобы президент Зеленский мог приехать в Вашингтон", - заявил Помпео.

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"Просто нам необходимо найти соответствующее время и соответствующие возможности для этой встречи. Мы хотим убедиться, что это произойдет в то время, когда будет показан значительный прогресс. Между нашими странами есть много работы. Наши команды обсуждают все эти возможности. Мы видим экономические возможности для американских предприятий. мы говорили об этом", - добавил Помпео.

"Мы всегда будем привествовать президента Зеленского в Вашингтоне и мы уверены, что такая встреча состоиться", - резюмировал Госсекретарь.

Источник: https://censor.net.ua/n3173000
 
 
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Он приехал спасать шефа от "все пропало". У него сейчас жалкая роль.
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Возможно и так, но в рожу плюнул со смаком Нелоху.
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на фига?
тут по телефону покалякали - импичмент замаячил
а кабы приехал.?..))))
боюсь даже представлять )))
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Только после длительного карантина, может быть...
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Землетрясение в Калифорнии тоже отменяется.
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та ну нафиг - подумали американцы - пусть Спилберг сам сюжеты для фильмов-катастроф придумывает
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И если обязуется после визита отремонтировать все шо посещал - Белый дом и Капитолий...
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Тут большая разница!
Помпео заявил, что никаких условий для официального визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон

"Нет. Не было никаких условий того, о чем вы говорили - что были какие-то условия для того, чтобы президент Зеленский мог приехать в Вашингтон", - заявил Помпео.

Типа может приехать, сходит в макдональдс, синагогу, пожрать шаурму.
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К сожалению Зеленский просто зеро полный ноль и провалил полностью внешнею политику а внутри полный хаос и колапс и полное мародерство страны,мир увидел его и понял о чем говорит с туристом который ездит но ничего не решает и не понимает
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Та ладно, шо прям низя Моники Зеленски встретиться и покалякать на бабские темы с Моникой Левински?
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