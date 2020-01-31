 Мининфраструктуры и "Укрзализныця" ведут переговоры о закупке партии американских локомотивов, - Зеленский

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с госсекретарем США Майком Помпео.

"Уверен, что 2020 станет годом, в котором мы увеличим инвестиционное сотрудничество между Украиной и США. Мы заинтересованы вместе с американской стороной усилить развитие железнодорожной отрасли в Украине", - отметил Зеленский.

По его словам, Министерство инфраструктуры Украины и "Укрзализныця" уже ведут переговоры о закупке новой партии локомотивов американского производства.

"Также рассчитываем, что США смогут устранить торговые ограничения, а именно: защитные пошлины на импорт стали в размере 25%", - добавил глава государства.

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