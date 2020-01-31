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 Политика Украины, Общество
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Все про:Зеленский (4436) США (16107) Укрзализныця (1802) Мининфраструктуры (667) Помпео (215) локомотивы (10)

 Мининфраструктуры и "Укрзализныця" ведут переговоры о закупке партии американских локомотивов, - Зеленский

Украина заинтересована в усилении развития железнодорожной отрасли страны совместно с Америкой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с госсекретарем США Майком Помпео.

"Уверен, что 2020 станет годом, в котором мы увеличим инвестиционное сотрудничество между Украиной и США. Мы заинтересованы вместе с американской стороной усилить развитие железнодорожной отрасли в Украине", - отметил Зеленский.

По его словам, Министерство инфраструктуры Украины и "Укрзализныця" уже ведут переговоры о закупке новой партии локомотивов американского производства. 

"Также рассчитываем, что США смогут устранить торговые ограничения, а именно: защитные пошлины на импорт стали в размере 25%", - добавил глава государства.

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Источник: https://censor.net.ua/n3172999
 
 
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Та ти шо! Невже з самим General Motors домовляються? Оце так прорив діджіталізації, оуе так ЗЄперемога. А два роки тому ніхто про це й не знав.
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Локомотивы можно и американские, а вагоны у нас прекрасные строят. Дайте своим людям заказы и работу.
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Было путешествие из Днепра в Одессу на второй полке в купе . Иногда , на "прямой" думал , что меня выкинет центробежная сила из окна .
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Ничего, новые локомотивы по старым рельсам будут ездить намного быстрее и центробежная сила тогда уж наверняка возьмёт верх.
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В переводе означает: американцы наладят сбыт локомотивов, а мы останемся должны...
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А як щодо інфраструктури електрозабезпечення? Внаслідок негоди по Сумській області пошкоджено 95 ЛЕП високої напруги (10-110 кВ). Якось воно дивно. Щоб така масовість... А коли подивишся на гілля, якими позаростали ці ЛЕП, всі питання відпадають. Про розподільчі ЛЕП 380 В, годі говорити. Чи не хоче Мінінфраструктури зобов'язати власників земельних ділянок видалити дерева з охоронних зон комунікацій інфраструктури?
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А робити свої локомотиви у Оманського не вистачає розуму? Нахвалявся ж створювати робочі місця щоб заробітчани повертались до України. Тріпло зелене.
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Я вот одного не понимаю. Укрзализныцю готовятся продать в частные руки или уже продали. Так зачем же за государственный счет локомотивы для нее закупать? Или ето делается чтобы Ахметов или другая тварь которая за бесценок купит укрзализныцю, чтобы не тратились и дальше покупали королевские замки за бугром.
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