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Все про:сайт (253) увольнение (1809) Чехия (917)

 Министр транспорта Чехии Кремлик хотел потратить $17,5 млн на сайт, который волонтеры сделали за выходные. Его уволили

Министр транспорта Чехии Владимир Кремлик был уволен за завышение тендерной стоимости на создание новой онлайн-системы продажи автомобильных виньеток - платных разрешений на пользование междугородними дорогами в Чехии.

Об этом сообщает Radio CZ, передает Цензор.НЕТ.

Так, министр транспорта хотел заключить контракт на 400 млн крон (около 17,5 млн долларов США) с компанией Asseco Central Europe. Но премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что контракт был плохо подготовлен, и он лично его не согласовывал.

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За ситуацией следил Томаш Вондрачек, владелец IT-компании Actum Digital. Неделю назад он записал онлайн-обращение, в котором призвал IT-специалистов присоединиться к его инициативе по созданию онлайн-сервиса самостоятельно.

Вскоре откликнулось более 300 программистов, из которых выбрали 60 специалистов, реализовавших этот сервис в рамках двухдневного хакатона 25-26 января. В понедельник 27 января сайт заработал в тестовом режиме. А министра транспорта уволили.

В интервью "Радио Свобода" Вондрачек рассказывает, что стоимость государственного заказа была расточительством.

Источник: https://censor.net.ua/n3172995
 
   
 Топ комментарии
 
В Україні такого корєша вже б підвищили до рівня віце-премьєра.
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Всем спакойно, украинцы тупые, можем дальше пихать "диджетализацыию"
Министр транспорта Чехии Кремлик хотел потратить $17,5 млн на сайт, который волонтеры сделали за выходные. Его уволили - Цензор.НЕТ 5450
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Дубілєт повинен напружитись. Министр транспорта Чехии Кремлик хотел потратить $17,5 млн на сайт, который волонтеры сделали за выходные. Его уволили - Цензор.НЕТ 6179
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В Україні такого корєша вже б підвищили до рівня віце-премьєра.
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А волонтерів-розробників в тюрму посадили б.
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Не просто взломали, а украли личные данные всех, кто уже был внесен в базы.
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Министр транспорта Чехии Кремлик… Тобто Кремлік Министр транспорта Чехии Кремлик хотел потратить $17,5 млн на сайт, который волонтеры сделали за выходные. Его уволили - Цензор.НЕТ 4811
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Давайте к нам его. За 17 млн. сайт ему сделать не удалось. Наверняка получится за 170 млн.
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...у нас бы на них уже открыли пару уголовных дел...
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Ну вот, а у нас высшие чиновники по Оманам с женами ездят на государственные деньги
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Всем спакойно, украинцы тупые, можем дальше пихать "диджетализацыию"
Министр транспорта Чехии Кремлик хотел потратить $17,5 млн на сайт, который волонтеры сделали за выходные. Его уволили - Цензор.НЕТ 5450
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В интервью "Радио Свобода" Вондрачек рассказывает, что стоимость государственного заказа была расточительством. Источник: https://censor.net.ua/n3172995
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А в Україні є такі зарплати, які можна назвати "марнотратством"?
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Кацы все пишут, что это сделал один из кацапсих студентов.
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якщо твоє прізвище Кремлік - щастя в житті не бачити
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$17,5 млн сделали за выходные ! А у нас в Днепре 3 года асфальт кладут на мосту .
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Просто асфальт аналоговий, а треба класти цифровий.
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Ващето они за выходные сделали не портал с кучей сервисов, который был нужен, а просто сайт интернет-магазина.
Причина увольнения министра совсем другая - не объявил тендер.

Поделку волонтеров не приняли.
Сейчас объявляют тендер на полноценную систему.
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И украли личные данные всех, кто уже был зареган.
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Помнится потрох обещал создать украинскую социальную сеть. Деньги разворовали, сети нема.
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Покажіть, будь-ласка статтю бюджета, або дайте посилання...або не ліпіть горбатого.
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Ты сейчас общаешься с ботом, который тупо серит под заказ в любой теме.
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Я должен показывать или органы? Моё дело напомнить. Обещания были - пол года трубили, значит и деньги выделялись, но раз сети нет, то разокрались свинарчуками. Чи могло быть при мародёре как-то по другому? Как? Где украинская социальная сеть?
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Бльо!!!

Этому хейту уже неделя. До Цензора дошли побрехушки из соцсетей.

1. Портал, который необходим Минтранспорта Чехии, включал в себя кучу подсистем (логистика, идентификация машин, проверка состояний и пр). и регистрация и учет оплаты проезда по платным автомагистралям.
2. Министр не объявил тендер и намутил заказ какой-то наверное компании (наверное по договорняку), прокинув компании, которые могли это сделать лучше и дешевле.
3. Волонтеры сделали не заказ в том объеме, который был необходим, а только по сути интернет-магазин продажи тикетов на проезд. Т.е. не совсем то, что было нужно.
4. Премьер-министр уволил Министра за нарушение процедуры закупки (сума тут не причем вообще).
5. Сейчас объявляют тендер на реализацию этого проекта бо поделка волонтеров - ниочем.
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Насправді контракт з Asseco було підписано, а прем'єр-міністр тепер просто валить все на казла, хоча рішення про виділення 401 мільйона крон (16 мільйонів євро) на створення згнаданого програмного забеспечення було прийняте за його участю. Бабішу діватись нікуди - його і так звинувачують у розкраданні та фінансових махінаціїях. А ось навіщо така інфа нашим славним джорналістам?
Після зразкової акції чеських програмерів компанія Asseco і від контракту відмовилася і від передбачених ним штрафних санкцій.

Asseco Central Europe (Asseco) communicated its intent to the State Fund for Transport Infrastructure (SFDI) to terminate the Contract on the development of the "IS EDAZ - Information System for Registration of Vehicles in the Time-Based Charge System" and the provision of associated services (hereinafter referred to as the "Contract") in the Czech Republic without any claims resulting from the early termination of the contract. We have decided for this step because the reputation of our company has been seriously damaged. With this solution, we would like to help to solve the situation in the Czech Republic regarding the IS EDAZ.
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Каким журналистам? У нас их почти нет.

Тупо разносить слухи и перепечатывать друг у друга новости - это не журналистика.
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Владимир Кремлик, опять рука ........, ну все поняли о ком речь.
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Зато киевпастранс замутил новый веб-сайт, интересно сколько забашляли.
Старый был разработан отставшими от жизни ретроградами, потому хорошо работал и был удобен для посетителей.
Новый разработан продвинутыми красноглазиками, очень современен и, по этой причине - ни в кизду, ни в красною армию
Нет даже возможности указать даты изменения графика движения транспорта.
А транспорт - онлайн, это, вообще песня
Сначала собирается информация от абсолютно всех тс, оборудованных навигатором, потом этот хлам выводят на экран, а определить, где сейчас находится нужный тебе автобус - это явное излишество.
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"ценный кадр" ,надо брать министром транспорта в Украину
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