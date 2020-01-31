 Министр транспорта Чехии Кремлик хотел потратить $17,5 млн на сайт, который волонтеры сделали за выходные. Его уволили

Об этом сообщает Radio CZ, передает Цензор.НЕТ.

Так, министр транспорта хотел заключить контракт на 400 млн крон (около 17,5 млн долларов США) с компанией Asseco Central Europe. Но премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что контракт был плохо подготовлен, и он лично его не согласовывал.

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За ситуацией следил Томаш Вондрачек, владелец IT-компании Actum Digital. Неделю назад он записал онлайн-обращение, в котором призвал IT-специалистов присоединиться к его инициативе по созданию онлайн-сервиса самостоятельно.

Вскоре откликнулось более 300 программистов, из которых выбрали 60 специалистов, реализовавших этот сервис в рамках двухдневного хакатона 25-26 января. В понедельник 27 января сайт заработал в тестовом режиме. А министра транспорта уволили.

В интервью "Радио Свобода" Вондрачек рассказывает, что стоимость государственного заказа была расточительством.