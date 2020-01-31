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 В "Борисполь" сегодня прибудет второй самолет с эвакуированными украинцами из Китая

В аэропорт "Борисполь" сегодня, 31 января, прибудет специальный рейс из Китая с 254 эвакуированными украинцами на борту.

Об этом во время брифинга сообщил и. о. генерального директора Центра общественного здоровья Украины Игорь Кузин, передает Цензор.НЕТ.

Кроме пассажиров на борту также находятся 15 членов экипажа. По словам Кузина, ситуация в самолете спокойная и никаких жалоб на здоровье не зафиксировано.

Он также сообщил, что, по состоянию на утро 31 января, ни одного подтвержденного заражения коронавирусом в Украине не было зарегистрировано.

"Но мы отслеживаем любые сообщения из областных лабораторных центров и больничной сети, которые могут быть связаны с подобными случаями", - сообщил Кузин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Минздрав готовит проект решений правительства в случае появления китайского коронавируса в Украине

Источник: https://censor.net.ua/n3172993
 
 
 Топ комментарии
 
Самолет сразу в бассейн и два раза прокипятить. В "Борисполь" сегодня прибудет второй самолет с эвакуированными украинцами из Китая - Цензор.НЕТ 6321
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Обязательный карантин !!! Наши власти играют с огнем У "Бориспіль" сьогодні прибуде другий літак з евакуйованими українцями з Китаю - Цензор.НЕТ 4064
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І прибувших помістять в карантин на дві неділі, як і порередніх. Правда ж?
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Пора купить маски в аптеке и о завещании подумать .
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"Завещаю маску тому, кто найдет мой труп." В "Борисполь" сегодня прибудет второй самолет с эвакуированными украинцами из Китая - Цензор.НЕТ 7912
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Масок уже нет несколько дней, а завещание до прибытия самолёта написать успеете 😕
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Обязательный карантин !!! Наши власти играют с огнем
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Самолет сразу в бассейн и два раза прокипятить. В "Борисполь" сегодня прибудет второй самолет с эвакуированными украинцами из Китая - Цензор.НЕТ 6321
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Тот китаец, что готовил летучую мышь, тоже так думал...
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що значить готував? вони їх на льоту жруть з голодухи
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Главное:

Денюшки для Бенюшки

А Украина - побоку
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А може попросить об чем-то Лугандон и передать им Бук-1М?
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ура...свеженький (не дай Бог) вирусик....
(не может быть...чтоб все были как огурчики...все равно на одежде-обуви..чьи-то сопли прилипли)
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І прибувших помістять в карантин на дві неділі, як і порередніх. Правда ж?
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Попдники бы по быстрому договорились бы об откате с ********** и всех бы из Китая перенаправляли на юх от Хургады на двухнедельное сафари по Сахаре в бедуинском шатре за счет украинского лохтората! И это более правильное решение!
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И если что - "Винаваты папередники!" (с)
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После прибытия первого самолета из Китая продажи масок в Украине превысили все умозрительные пределы! Продавцы в шоке от прибылей...
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Блин, когда об этом узнал Марк Помпео то он заметно поторопился с отбытием...
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Зебилойды, карантин сколько недель будет?
Где открыт изолятор?
Какие привентивные меры планируются?
Когда закроем авиасообщение?
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"Когда ситуация станет более критической" цитирую даунов из МОЗ
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"превентивные меры" для этих гениев мысли, наверное слишком сложное понятие
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Они так работают просто потому-что у них маленькая зарплата
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Как в том анекдоте:
- Больной, та собака, что вас укусила - бешеная. Так что.. Что вы кинулись писать, завещание?!
- Нет, список тех, кого мне надо срочно покусать!
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Писец..ВОЗ говорит об усилении мер безопасности, а наши "гении от медицины" типа "а нафига? И так сойдёт!". Поразительный пофигизм..😞
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Этот дебилизм ничего общего с пофигизмом не имеет! Пофигист понимает осознает опасность и сознательно ее игнорирует - дебилы же не понимают что происходит и не ведают, что творят...
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Тести для визначення коронавірусу прибудуть в Україну через 2-3 тижні, - Центр громадської охорони здоров'я

хоча раніше обіцяли
Есть предварительная договоренность, что тесты будут поставлены в конце этой или в начале следующей недели"
По словам Кузина, в целом планируется закупить четыре комплекса, которые позволят провести исследования до 120 человек.



Тобто Україну поки що послали на..уй-
САМИМ ПОТРІБНІ.
ХТО ВАМ ВИНЕН,ДОВБО..ОБИ,ЩО ЗНИЩИЛИ ВЛАСНУ ВІРУСОЛОГІЮ?


а поки що:
КИТАЙСЬКІ ТЕРМОМЕТРИ ПО 10 БАКСІВ І 6 ЛІКАРІВ(ДЛЯ ПОКАЗУХИ) У Борисполі.
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Собственно вопрос нахрена? Я понимаю если бы у нас были хотя бы тесты что бы их проверить, но я уверен что вы их даже сейчас в карантин не посадите
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Как работает в России карантин?

Свежая история:

27 января В Россию из Китая в Казань прилетела семья. У 4-летнего ребенка выявлена температура 37,2 градуса.
Медики предложили госпитализировать ребенка для наблюдения и проведения обследования. Родители отказались, заявив, что им срочно нужно домой.

То есть любой может сказать, что он здоров и по желанию проследовать домой или журналисты несколько приврали?

https://coronavirus.d3.ru/kak-rabotaet-v-rossii-karantin-1919647/?sorting=rating
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В нормальных странах людей размещают на 2-недельный карантин, а наши "рехворматоры" пускают в "свободное плавание" по стране распространять вирус.
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Украина -- открытая дружелюбная страна. Это -- 1.
А 2 -- а вдруг эти туристы везут нам инвестиции? ПреЗЕдент ведь так просит всех об этом!
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Проблема Украины в том что 35 милионов для для страны еще слышком много,вот и решили доставить в Украину вирус.Нормальные страны изолируют потенциальный вирус а не завозять его в страну.Лучше украинцам создать в Китае королевские условия потративши несколько десятков милионов баксов в Китае чем миллиарды в Украине.
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Я вас 'порадую'.
до кінця року заразяться ВСІ. У "Бориспіль" сьогодні прибуде другий літак з евакуйованими українцями з Китаю - Цензор.НЕТ 6902
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до марта уже во всем мире будет многовато
У "Бориспіль" сьогодні прибуде другий літак з евакуйованими українцями з Китаю - Цензор.НЕТ 1559
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От чому не привезти до аеропорту біля найменш заселеного міста і не арендувати якусь базу відпочинку на місяць для карантину.
Навіщо ризикувати заразити місто заразою з досить великим відсотком смертності?
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Коронавирус и Грузия

В Озургети живет семья китайцев. Они приехали полгода назад и живут себе, работают.
Вчера к ним пришли грузинские медики и начали мерять им температуру. При том, что у этих китайцев даже не было призраков простуды.
via telegram
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С учётом того, что смерть от этого вируса настигает ,в основном, пожилых людей, вполне понятно почему никого ни из этого самолёта, ни из предыдущего не изолируют...меньше пенсионеров - ....ну вы поняли...
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интересно, уже додумались, термометры протирать, и повторно использовать, для экономии.
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Опять температуру померяют и домой отпустят. Все Западные страны и США сразу на две недели на карантин своих приезжих из Китая ложат, а у нас термометр в задницу, пять минут нагрева и до свидания.
Одна прилетевшая от куда-то из Азии хвасталась, что перед вылетом в Украину у нее была температура и сопли, так она таблеток нажралась и спокойно в украинском аэропорту прошла "медосмотр" на вирус. Еще и смеется, что всех *******. И смех и грех.
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