 В "Борисполь" сегодня прибудет второй самолет с эвакуированными украинцами из Китая

Об этом во время брифинга сообщил и. о. генерального директора Центра общественного здоровья Украины Игорь Кузин, передает Цензор.НЕТ.
Кроме пассажиров на борту также находятся 15 членов экипажа. По словам Кузина, ситуация в самолете спокойная и никаких жалоб на здоровье не зафиксировано.
Он также сообщил, что, по состоянию на утро 31 января, ни одного подтвержденного заражения коронавирусом в Украине не было зарегистрировано.
"Но мы отслеживаем любые сообщения из областных лабораторных центров и больничной сети, которые могут быть связаны с подобными случаями", - сообщил Кузин.
Денюшки для Бенюшки
А Украина - побоку
(не может быть...чтоб все были как огурчики...все равно на одежде-обуви..чьи-то сопли прилипли)
Где открыт изолятор?
Какие привентивные меры планируются?
Когда закроем авиасообщение?
- Больной, та собака, что вас укусила - бешеная. Так что.. Что вы кинулись писать, завещание?!
- Нет, список тех, кого мне надо срочно покусать!
хоча раніше обіцяли
Есть предварительная договоренность, что тесты будут поставлены в конце этой или в начале следующей недели"
По словам Кузина, в целом планируется закупить четыре комплекса, которые позволят провести исследования до 120 человек.
Тобто Україну поки що послали на..уй-
САМИМ ПОТРІБНІ.
ХТО ВАМ ВИНЕН,ДОВБО..ОБИ,ЩО ЗНИЩИЛИ ВЛАСНУ ВІРУСОЛОГІЮ?
а поки що:
КИТАЙСЬКІ ТЕРМОМЕТРИ ПО 10 БАКСІВ І 6 ЛІКАРІВ(ДЛЯ ПОКАЗУХИ) У Борисполі.
Свежая история:
27 января В Россию из Китая в Казань прилетела семья. У 4-летнего ребенка выявлена температура 37,2 градуса.
Медики предложили госпитализировать ребенка для наблюдения и проведения обследования. Родители отказались, заявив, что им срочно нужно домой.
То есть любой может сказать, что он здоров и по желанию проследовать домой или журналисты несколько приврали?
https://coronavirus.d3.ru/kak-rabotaet-v-rossii-karantin-1919647/?sorting=rating
А 2 -- а вдруг эти туристы везут нам инвестиции? ПреЗЕдент ведь так просит всех об этом!
до кінця року заразяться ВСІ.
Навіщо ризикувати заразити місто заразою з досить великим відсотком смертності?
В Озургети живет семья китайцев. Они приехали полгода назад и живут себе, работают.
Вчера к ним пришли грузинские медики и начали мерять им температуру. При том, что у этих китайцев даже не было призраков простуды.
via telegram
Одна прилетевшая от куда-то из Азии хвасталась, что перед вылетом в Украину у нее была температура и сопли, так она таблеток нажралась и спокойно в украинском аэропорту прошла "медосмотр" на вирус. Еще и смеется, что всех *******. И смех и грех.