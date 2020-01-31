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 Политика Украины
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Все про:дезинформация (131) журналистика (2569) ООН (2913) СМИ (3308)

 Попытка ввести уголовную ответственность за распространение дезинформации может привести к преследованию журналистов просто за то, что они выполняют свою работу, - мониторинговая миссия ООН

Мониторинговая миссия ООН по правам человека призвала украинскую власть не ограничивать работу медиа законом о дезинформации, который не соответствует международным стандартам прав человека.

Об этом миссия сообщила в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Там отметили, что разделяют возмущение медиа-сообщества и общества о том, что нынешний законопроект о дезинформации не соответствует международным стандартам, может подрывать свободу медиа и привести к самоцензуре.

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"Попытка ввести уголовную ответственность за распространение дезинформации может привести к преследованию журналистов просто за то, что они выполняют свою работу. Более того, власти следует воздержаться от создания органов, ответственных за мониторинг и фильтрацию контента", — говорится в сообщении.

В миссии подчеркнули, что бороться с дезинформацией и фейками нужно, но не путем ограничения свободы СМИ. Министерство культуры, которое разработало законопроект, должно придерживаться международных стандартов, продолжить публичное обсуждение проекта и обеспечить его открытость.

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Попытка ввести уголовную ответственность за распространение дезинформации может привести к преследованию журналистов просто за то, что они выполняют свою работу, - мониторинговая миссия ООН 01

Источник: https://censor.net.ua/n3172990
 
   
 Топ комментарии
 
Некогда им на такую фигню заморачиваться: Правда для зелёной шоблы - угроза экзистенциальная есть. Соббссно враньё и вынесло эти фекалии на поверхность. Попытка ввести уголовную ответственность за распространение дезинформации может привести к преследованию журналистов просто за то, что они выполняют свою работу, - мониторинговая миссия ООН - Цензор.НЕТ 3899
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Попытка ввести уголовную ответственность за распространение дезинформации может привести к преследованию журналистов просто за то, что они выполняют свою работу, - мониторинговая миссия ООН - Цензор.НЕТ 348 Поясніть це Бородянському
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Краще Янукович це пояснить йому в Ростові.
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#акакаяразница, если они сами этого хотели и топили 5 лет подряд?
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Некогда им на такую фигню заморачиваться: Правда для зелёной шоблы - угроза экзистенциальная есть. Соббссно враньё и вынесло эти фекалии на поверхность. Попытка ввести уголовную ответственность за распространение дезинформации может привести к преследованию журналистов просто за то, что они выполняют свою работу, - мониторинговая миссия ООН - Цензор.НЕТ 3899
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Конечно дезинформация - мозг он и у курицы есть. Другое дело, что чувак разговаривающий с Теслой, имеет явные признаки помешательства.
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а чего боятся? Ведь все только правду пишут!
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НУ ?!!
.
Что ?.
ПОВЫБИРАЛИ ??
.
Как ПУКин приказал ?-- только не порошенко !!
.
Выбрали себе ТРЕХ барыг..
.
"слуг ",
Коломойсских и .
.
КРЕМЛЕВССКИХ,
,.
.
И это ужэ НАДОООООООООООЛГО !
,
,
!!!!!!!!!!!!!!!!!1
.
Посмотрите , как коломойсск0-КРЕМЛЕВССКИЕ " закручивают " гайки !!!!!!!!!!!!!!!!!!
.
СЛЕПЦЫ !!!!
телезрители , всемыпрэ3эдэнты и.....................
рагули-завистники.
.
.
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ЗЕбіли вас попереджують...
Не чипайте СВОБОДУ СЛОВА громадян!!
Це записано в Конституції України..
Але якщо ви всамовбивці...
Ну тоді ....Да.
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Этим мутакам народ с одной стороны подсказывает, а ООН с другой стороны, а они настаивают на своём.
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-а где делись все журналисты?
-посажены в тюрьму по закону о дезинформации - распространяли дезинформацию что их хотят посадить.
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Эта шобла у власти антинародная и пора эту шоблу народу Украины прогнать!
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Лучше бы ввели статью за клевету . Развелось всяких .авнометателей
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Канал 1+1 перед выборами много чего рассказывал про Порошенко, в частности, что тот убил своего брата. Эта как называется: дезинформация? Зато в отношении Зеленского никто ничего плохого не может сказать, а иначе - уголовная ответственность (Поярков, Федина и др. в качестве примера). Зеленский годами смеялся над властью, иногда невпопад, но в отношении себя он не терпит никакой критики. Это в психологии как-то по-умному называется
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Сравнил *** с пальцем.
Если я скажу, что ты некомпетентен и должен освободить своё место, т.к. не знаешь, не умеешь, не выполнил и т.д. - это критика и за это ко мне ни одна прокуратура не доклепается.

А если я начну рассказывать, что ты ******* и ******, и как я тебя буду пороть, если ты, *****, не будешь меня слушаться... если я буду обещать, что тебя на передовой пристрелят свои - это оскорбление и угроза, а никак не критика.
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Я тільки ЗА журналістів, але я проти журнашлюх які за бабло нагло брешуть та поливають брудом.
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Основу будь - якої моралі складають заборони і табу. В умовах інформаційної війни українці повинні мати захист від журнохлюх, які за кремлівські подачки розмивають національні ідеали, цінності, героїв, історію, мову. Без цього "клею суспільства" ми усі розсипимось, як наша армія в Криму. Має бути певний мейнстрим, в якому працюють журналісти. А той, хто ставить під сумнів територіальну цілісність країни має бути підвішеним за яйці на першому ж ліхтарному стовпі. Держава має виставити ці маячки дозволеного.
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Скорее все будет ровно наоборот. В стране правят портновы
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А Шарий журналист? А Гужва? А "Страна" это что? СМИ или сливной бачок кремля?
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ээээээ... т.е., с точки зрения мониторинговойя миссии ООН работа журналиста это распространение дезинформации?
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Полиция будет ВЫСЛЕЖИВАТЬ ТЕХ, КТО ПЫТАЕТСЯ У СЕБЯ ДОМА «АНОНіЗУВАТИ

"Департаментом киберполиции Национальной полиции Украины был разработан программный скрипт, который позволит идентифицировать пользователей, которые пытаются анонизировать себя во время использования Всемирной сети Интернет", - говорится в обращении к руководству сайта.
При этом в слове "анонимизировать", то есть скрыть свои идентификационные данные при пользовании Интернета, была допущена курьезная опечатка.
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