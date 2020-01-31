 Попытка ввести уголовную ответственность за распространение дезинформации может привести к преследованию журналистов просто за то, что они выполняют свою работу, - мониторинговая миссия ООН

Об этом миссия сообщила в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Там отметили, что разделяют возмущение медиа-сообщества и общества о том, что нынешний законопроект о дезинформации не соответствует международным стандартам, может подрывать свободу медиа и привести к самоцензуре.
"Попытка ввести уголовную ответственность за распространение дезинформации может привести к преследованию журналистов просто за то, что они выполняют свою работу. Более того, власти следует воздержаться от создания органов, ответственных за мониторинг и фильтрацию контента", — говорится в сообщении.
В миссии подчеркнули, что бороться с дезинформацией и фейками нужно, но не путем ограничения свободы СМИ. Министерство культуры, которое разработало законопроект, должно придерживаться международных стандартов, продолжить публичное обсуждение проекта и обеспечить его открытость.
"Я так думаю"...
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Что ?.
ПОВЫБИРАЛИ ??
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Как ПУКин приказал ?-- только не порошенко !!
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Выбрали себе ТРЕХ барыг..
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"слуг ",
Коломойсских и .
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КРЕМЛЕВССКИХ,
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И это ужэ НАДОООООООООООЛГО !
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Посмотрите , как коломойсск0-КРЕМЛЕВССКИЕ " закручивают " гайки !!!!!!!!!!!!!!!!!!
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СЛЕПЦЫ !!!!
телезрители , всемыпрэ3эдэнты и.....................
рагули-завистники.
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Не чипайте СВОБОДУ СЛОВА громадян!!
Це записано в Конституції України..
Але якщо ви всамовбивці...
Ну тоді ....Да.
-посажены в тюрьму по закону о дезинформации - распространяли дезинформацию что их хотят посадить.
Если я скажу, что ты некомпетентен и должен освободить своё место, т.к. не знаешь, не умеешь, не выполнил и т.д. - это критика и за это ко мне ни одна прокуратура не доклепается.
А если я начну рассказывать, что ты ******* и ******, и как я тебя буду пороть, если ты, *****, не будешь меня слушаться... если я буду обещать, что тебя на передовой пристрелят свои - это оскорбление и угроза, а никак не критика.
"Департаментом киберполиции Национальной полиции Украины был разработан программный скрипт, который позволит идентифицировать пользователей, которые пытаются анонизировать себя во время использования Всемирной сети Интернет", - говорится в обращении к руководству сайта.
При этом в слове "анонимизировать", то есть скрыть свои идентификационные данные при пользовании Интернета, была допущена курьезная опечатка.