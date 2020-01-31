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 Германия подтверждает пятый случай коронавируса. ИНФОГРАФИКА

Германия подтвердила пятый случай заболевания новым коронавирусом на юге страны, в Баварии.

Об этом говорится в заявлении министерства здравоохранения Баварии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

Отмечается, что заразившийся мужчина работает там же, где и остальные четыре человека, которые контактировали с коллегой, приехавшей из Китая.

Также говорится, что тесты других сотрудников данной компании не дали положительный результат на вирус.

Около 110 человек, которые были в тесном контакте со всеми инфицированными пациентами, все еще проходят проверку на новый коронавирус.

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По состоянию на утро 31 января, ситуация с распространением коронавируса выглядит таким образом (отчет не учитывает 5-й случай заболевания в Германии).

Германия подтверждает пятый случай коронавируса 01

Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

Источник: https://censor.net.ua/n3172988
 
 
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Интересная публикация в NEJM, которая еще раз подтверждает что у некоторых пациентов мы имеем дело с бессимптомным !!! носительством и распространением вируса. Идет описание случая распространения инфекции в Германии.

Transmission of 2019-nCoV Infection from an Asymptomatic Contact in Germany

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Только сегодня от ОБЫЧНОГО грипа в мире умерло порядка 130-160 человек. Хайп такой хайп.
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Что интересно, параша скрывает случаи заболевания. Ждем уменьшение поголовья скота))
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