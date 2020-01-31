 Минздрав готовит проект решений правительства в случае появления китайского коронавируса в Украине

Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения Дмитрий Коваль на брифинге 31 января, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"С сегодняшнего дня в Министерстве здравоохранения готовится проект отдельных решений правительства в случае, если ситуация станет более критической и в Украине появятся случаи инфицирования коронавирусом китайского происхождения", - сказал Коваль.
Он добавил, что на сегодняшний день не выявлено ни одного случая инфицирования коронавирусом китайского происхождения в Украине. В то же время в стране налажена система эпидемических оповещений.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Петр Порошенко.
«Нам были доставлены антибиотики, лекарственные препараты, дезинфицирующие средства, средства индивидуальной защиты. Начала доставляться противогриппозная вакцина и прибыли с этим гуманитарным грузом специалисты», - рассказал Порошенко.
По его словам, «в министерстве четко выработали перечень лекарств, которые являются сертифицированными, которые безопасны и проверены, которые сразу можно использовать на территории Украины», сообщает пресс-служба «Нашей Украины».
Отвечая на вопрос, является ли закупка препарата «Тамифлю» личной договоренностью Порошенко с производителем, министр сказал: «Это правда. Мы это сделали по решению СНБО».Министр иностранных дел Украины Петр Порошенко провел переговоры со швейцарской фармацевтической компанией F.Hoffmann-La Roche, по итогам которых достигнута договоренность о поставке в Украину еще 200 тыс. доз препарата "Тамифлю" в течение недели.
Сидит Айболит под деревом, пришивает зайцу ногу и приговаривает ласково:
- …вот пришью тебе новую ножку,
и ты опять побежишь по дорожке…
Несчастный заяц просит его умоляющим голосом:
- Доктор, а может не надо? У меня их и так уже сорок…
Он под деревом сидит
Весь в побелке до ушей
Видно он с весны сидит
У вас же нет реактивов для определения! Значит и коронавируса нет?
Блин, похоже все министерсвто нужно отправлять в морг - мойщиками трупов! На большее они в отрасли здравоохранения не способны!
----черный украинский юмор----
Закончив Медицинский
1. Я постоянно мою руки!
2. Я знаю, что умру и понимаю, что этого не изменить.
3. Я знаю, откуда на самом деле берутся дети!
4. Практически нет вещей, способных лишить меня аппетита!
5. Я очень боюсь врачей, особенно однокурсников.
А это уже вопрос не к МОЗу, а к МОНу.
они уже сказали, что будут им названивать время от времени,
интересно, скоко стоит защита диплома/сдачасессии
в украинсом медвузе ?
добровольные пожертвования, нехер волноваться, всё ок
"Від сьогодні в Міністерстві охорони здоров'я готується проєкт окремих рішень уряду в разі, якщо ситуація стане більш критичною і в Україні з'являться випадки інфікування коронавірусом китайського походження", - сказав Коваль.
Він додав, що на сьогодні не виявлено жодного випадку інфікування коронавірусом китайського походження в Україні. Водночас у країні налагоджена система епідемічних сповіщень