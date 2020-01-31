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 Минздрав готовит проект решений правительства в случае появления китайского коронавируса в Украине

Министерство здравоохранения готовит проект отдельных решений правительства в случае появления китайского коронавируса в Украине.

Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения Дмитрий Коваль на брифинге 31 января, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"С сегодняшнего дня в Министерстве здравоохранения готовится проект отдельных решений правительства в случае, если ситуация станет более критической и в Украине появятся случаи инфицирования коронавирусом китайского происхождения", - сказал Коваль.

Он добавил, что на сегодняшний день не выявлено ни одного случая инфицирования коронавирусом китайского происхождения в Украине. В то же время в стране налажена система эпидемических оповещений.

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Источник: https://censor.net.ua/n3172987
 
 
 Топ комментарии
 
Да хули думать--сразу публиковать повышение рейтинга зе отсоц.контор
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Я может быть скажу умную вещь, которая недоступна глупому правительству, но применять меры нужно уже сейчас - до появления коронавируса, то есть профилактически.
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Лучше бы Минздрав больницу для инфицированных готовил с боксами. Минздрав готовит проект решений правительства в случае появления китайского коронавируса в Украине - Цензор.НЕТ 5023
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Да **** думать--сразу публиковать повышение рейтинга зе отсоц.контор
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Я может быть скажу умную вещь, которая недоступна глупому правительству, но применять меры нужно уже сейчас - до появления коронавируса, то есть профилактически.
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Зебуины успокоили,что полностью готовы.При этом тестеры вируса появятся в Украине через 2 недели,при хорошем раскладе,который я исключаю,при таких д******** у власти
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Эпидемия гриппа была проверкой для МИД Украины относительно способности обеспечить новые механизмы координации действий, как в привлечении международной помощи, так и в противодействии чрезвычайным обстоятельствам, которые могут возникнуть в будущем
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Петр Порошенко.
«Нам были доставлены антибиотики, лекарственные препараты, дезинфицирующие средства, средства индивидуальной защиты. Начала доставляться противогриппозная вакцина и прибыли с этим гуманитарным грузом специалисты», - рассказал Порошенко.
По его словам, «в министерстве четко выработали перечень лекарств, которые являются сертифицированными, которые безопасны и проверены, которые сразу можно использовать на территории Украины», сообщает пресс-служба «Нашей Украины».
Отвечая на вопрос, является ли закупка препарата «Тамифлю» личной договоренностью Порошенко с производителем, министр сказал: «Это правда. Мы это сделали по решению СНБО».Министр иностранных дел Украины Петр Порошенко провел переговоры со швейцарской фармацевтической компанией F.Hoffmann-La Roche, по итогам которых достигнута договоренность о поставке в Украину еще 200 тыс. доз препарата "Тамифлю" в течение недели.
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Что сделала власть,за которую ты тут тошнить?
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неужели за неделю больниц настроят? Жаль только, шо денёг нет... ни на шо нет... А так - да! Проект решений - это весомая идея. Если здесь начнется эпидемия, то надо будет проект расширения кладбищ готовить, ибо медиков нет, лекарств нет, больниц нет, ничё нет, короче МОЗ готує проєкт рішень уряду в разі появи китайського коронавірусу в Україні - Цензор.НЕТ 2151
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Зато ритуальные услуги подзаработают хорошо. Денег на народ никогда у власти нет, сколько себя помню не было денег на людей, потому что люди молчат, рты позатыкали. А для власти денег немеряно, каждый месяц повышают зарплаты, премии, какие-то надбавки, пенсии у них высокие - все есть, все ОК.
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Лучше бы Минздрав больницу для инфицированных готовил с боксами.
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Лучше бы Минздрав всех доставленных из Китая на две недели на карантин поместил, как это сделали многие страны.
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Ну вот пожалуйста, дебилы же! Супрун видно своим соком все кабинеты в министерстве опрыскала.
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а надо было твоим...может хоть тараканы поразбежались бы
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Противотуберкулезные диспансеры закрывают , семейный врач будет лечить туберкулез , коронавирус , детей и взрослых . Читала вам мама сказку "Айболит" ?
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Да, и будет как в анекдоте:
Сидит Айболит под деревом, пришивает зайцу ногу и приговаривает ласково:
- …вот пришью тебе новую ножку,
и ты опять побежишь по дорожке…
Несчастный заяц просит его умоляющим голосом:
- Доктор, а может не надо? У меня их и так уже сорок…
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Добрый доктор Айболит
Он под деревом сидит
Весь в побелке до ушей
Видно он с весны сидит
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минздрав за неделю не осилил бумажку изваять. в китае за неделю больницу построили.
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Семиволос: «Если хочу усидеть в кресле, то нужно выполнять, здесь можно хорошо прибарахлиться, внукам хватит, но по паре его моментов положил в ящик, сказал типа отдал в департамент)) он мне за них наяривает, говорю делаю))» (с)
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"работяга". слуги нам вороватые попались.
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Дебилы! Бактерий тоже не было, пока в стране не появился микроскоп?
У вас же нет реактивов для определения! Значит и коронавируса нет?
Блин, похоже все министерсвто нужно отправлять в морг - мойщиками трупов! На большее они в отрасли здравоохранения не способны!
----черный украинский юмор----

Закончив Медицинский
1. Я постоянно мою руки!
2. Я знаю, что умру и понимаю, что этого не изменить.
3. Я знаю, откуда на самом деле берутся дети!
4. Практически нет вещей, способных лишить меня аппетита!
5. Я очень боюсь врачей, особенно однокурсников.
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Я очень боюсь врачей, особенно однокурсников.

А это уже вопрос не к МОЗу, а к МОНу.
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Людей прибуваючих з Китаю помістили в карантин на дві неділі? Ніколи. Потрібно видимість бурхливої діяльності імітувати
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а какая разница ?
они уже сказали, что будут им названивать время от времени,
интересно, скоко стоит защита диплома/сдачасессии
в украинсом медвузе ?
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Коронавірус кажете? У нас рік лютує вазЕлінвірус, який проникає через дупу, і там же вражає мізкі. Було інфіковано 73% населення.
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мы знаем, если заболел, то надо идти в поликлинику, сидеть в очереди и платить
добровольные пожертвования, нехер волноваться, всё ок
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Міністерство охорони здоров'я готує проєкт окремих рішень уряду в разі появи китайського коронавірусу в Україні.МОЗ готує проєкт рішень уряду в разі появи китайського коронавірусу в Україні - Цензор.НЕТ 243


"Від сьогодні в Міністерстві охорони здоров'я готується проєкт окремих рішень уряду в разі, якщо ситуація стане більш критичною і в Україні з'являться випадки інфікування коронавірусом китайського походження", - сказав Коваль.МОЗ готує проєкт рішень уряду в разі появи китайського коронавірусу в Україні - Цензор.НЕТ 9638
Він додав, що на сьогодні не виявлено жодного випадку інфікування коронавірусом китайського походження в Україні. Водночас у країні налагоджена система епідемічних сповіщеньМОЗ готує проєкт рішень уряду в разі появи китайського коронавірусу в Україні - Цензор.НЕТ 5665
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