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 Украина ожидает поставки тест-систем для диагностики нового коронавируса, - Центр общественного здоровья

Украина ожидает поставки тест-систем для диагностики нового типа коронавируса #nCoV2019, сообщил исполняющий обязанности генерального директора Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Игорь Кузин на пресс-конференции в Киеве в пятницу.

"Мы ожидаем поставки тест-систем. Получили подтверждение у компании-производителя, что системы находятся на финальном этапе тестирования. Первая поставка будет состоять из одного комплекта на 100 исследований. В целом мы сделали заказ четырех таких комплектов тест-систем",- сказал он, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам Кузина, тест-системы будут находиться в центральной референс-лаборатории, в случае необходимости они будут распределяться в регионы.

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Кузин отметил, что в настоящее время количество лабораторно подтвержденных случаев достигло 9,776 тыс., из них 213 – летальных. В 20 странах кроме Китая подтверждено 99 случаев заболеваемости новым коронавирусом, в трех странах зафиксировано передачу вируса от человека к человеку.

Он также подчеркнул, что "у 254 пассажиров и 15 членов экипажа рейса, который прибудет в пятницу в Киев из Китая, жалобы на состояние здоровья отсутствуют".

Источник: https://censor.net.ua/n3172983
 
 
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Держу в курсе.

1. тесты одноразовые
2. Китай производит по 2000 таких тестов в день и не справляется по кол-ву требуемых тестов
3. к настоящему времени известно о 9692 подтвержденном случае заражения вирусом 2019-nCoV, количество умерших выросло до 213.
4. это цифры только пневмонии, количество зараженных на порядок больше и китайцы всё честно об этом говорят!
5. пневмония развивается в менее 10% случаев
6. критические состояния в менее 20% развившихся пневмоний
7. о показателе смертности пока говорить рано, но критические состояния развиваются всего в <5% случаев заражений
8. но коронавирус очень заразен
9. женщины намного более заразны коронавирус
10. мужчины намного более подвержены заражению коронавирус
11. ко всему получается, что у черных и белых коронавирус менее активен

Україна очікує постачання тест-систем для діагностики нового коронавірусу, - Центр громадського здоров'я - Цензор.НЕТ 1563
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А также есть момент, о котором не догадываются в квартальном МОЗе: упомянутый короновирус имеет уже по меньшей мере 3 мутации...
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1.Виявилось, тести не дають 100- ї гарантії.. і навіть 50 відсоткової теж..Потрібна перевірка у лабораторії.
2.Система захисту від епідеміологічних загроз в Україні за 2 десятиліття угроблена.Вже не можемо самі виробити.
побираємось по світу,а тести у всіх-дефіцит..
7. смертність орієнтовно 14 відсотків.На жаль.(цифри різні)
9,10,11-туфта.
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США закрыли Китай для американцев

Госдепартамент США внес Китай в «краснный список», куда входят страны, которые категорически не рекомендуются к посещению. Такое решение было принято из-за вспышки нового коронавируса.

Опубликованное заявление Госдепа относит Китай к странам высшей категории опасности для путешественников.
Тем американцам, которые находятся в КНР в данный момент, настоятельно рекомендовано покинуть страну.


Напомним, ранее Госдеп принял решение о частичной эвакуации сотрудников посольства в Пекине и консульствах в КНР из-за эпидемии короновируса.
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далі ПОВЕРНЕННЯ ДОДОМУ-лише через карантин.
МИ Ж ПОПЕРЕДИЛИ\ДЕРЖДЕП
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