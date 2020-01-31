 Медицину в Украине нельзя назвать слабой, она сможет справиться с коронавирусом, - ВОЗ

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Главком", об этом он сказал сегодня в Киеве во время брифинга.

"Медицинскую систему в Украине нельзя назвать слабой, ведь было много вызовов, немало эпидемий, с которыми ваша страна справилась", - отметил он.

Хабихт напомнил, что китайский коронавирус в первую очередь угрожает странам со слабой медицинской системой - там он имеет все шансы на быстрое распространение. Представитель ВОЗ также подчеркнул важность общеизвестных средств защиты, рекомендованных Организацией.

Представитель ВОЗ также выразил уверенность, что если китайский коронавирус и попадет в Украине, то наше государство с ним справится.

Напомним, за истекшие сутки в китайской провинции Хубэй от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, скончались 42 человека, зарегистрировано 1 тыс. 220 новых подтвержденных случаев заболевания.

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