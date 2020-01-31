 Медицину в Украине нельзя назвать слабой, она сможет справиться с коронавирусом, - ВОЗ

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Главком", об этом он сказал сегодня в Киеве во время брифинга.
"Медицинскую систему в Украине нельзя назвать слабой, ведь было много вызовов, немало эпидемий, с которыми ваша страна справилась", - отметил он.
Хабихт напомнил, что китайский коронавирус в первую очередь угрожает странам со слабой медицинской системой - там он имеет все шансы на быстрое распространение. Представитель ВОЗ также подчеркнул важность общеизвестных средств защиты, рекомендованных Организацией.
Представитель ВОЗ также выразил уверенность, что если китайский коронавирус и попадет в Украине, то наше государство с ним справится.
Напомним, за истекшие сутки в китайской провинции Хубэй от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, скончались 42 человека, зарегистрировано 1 тыс. 220 новых подтвержденных случаев заболевания.
Ваши слова да Богу в уши!
Питаю - то шо ми лікуємо? Який діагноз? Врачиха шось муркнула, тіпа, трахео-бронхіт
"В нас буде сьогодні прибуття літака, який прямує з Китаю. За попередньою інформацією: 254 пасажири на борту зараз є і також 15 членів екіпажу. За тією інформацією, яка передається до санітарно-карантинного відділу, за півгодини до приземлення ситуація на борту спокійна. Ніяких скарг на стан здоров'я не було повідомлено", - сказав Ігор Кузін.
Нагадаємо, вчора, 30 січня, пасажирам та членам екіпажу на рейсі авіакомпанії МАУ, що прибув з Китаю, була проведена термометрія.
Джерело: УНН
Говорят уже наши медики и анализы не проверяют,говорят людям:хорошие, а бабло в карман и пох.
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Вчера была статья, что умерла восьмилетняя девочка от туберкулеза. Мы , как оборонены, среди всего цивилизованного мира. Виру с мовой подключим , скажем Господи помилуй!
И вирусы нам не страшны. Или можно просто не сообщать , как на нарассее, про заболевших.
Ну тоді бубочку до Китаю.
А після повернення у карантин... ну не на Аляску ак американці... трохи поблишче, десь у район йому близького до душі та колін Магадану(Біробіджану)...
- Мне?
- Мине ничего, а тобе пакет!
- Блин, где вас дебилов взяли?
- Вумных послали до вумных, а мине до тобе!
Так похоже действуют и в ВОЗ, для лучшей коммуникабельности...