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 Общество, Здоровье
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 Медицину в Украине нельзя назвать слабой, она сможет справиться с коронавирусом, - ВОЗ

Представитель Всемирной организации здравоохранения в Украине доктор Ярно Хабихт считает, что медицинская система в Украине не является слабой.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Главком", об этом он сказал сегодня в Киеве во время брифинга.

"Медицинскую систему в Украине нельзя назвать слабой, ведь было много вызовов, немало эпидемий, с которыми ваша страна справилась", - отметил он.

Хабихт напомнил, что китайский коронавирус в первую очередь угрожает странам со слабой медицинской системой - там он имеет все шансы на быстрое распространение. Представитель ВОЗ также подчеркнул важность общеизвестных средств защиты, рекомендованных Организацией.

Представитель ВОЗ также выразил уверенность, что если китайский коронавирус и попадет в Украине, то наше государство с ним справится.

Напомним, за истекшие сутки в китайской провинции Хубэй от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, скончались 42 человека, зарегистрировано 1 тыс. 220 новых подтвержденных случаев заболевания.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пока нет веских оснований для введения ограничений на международные поездки и торговлю, - ВОЗ

Источник: https://censor.net.ua/n3172981
 
 
 Топ комментарии
 
В Украине сильная медицина. Она даже экспортирует врачей более, чем в 60 стран мира!
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в наших больницах полежи и узнаешь уровень медицины, лошара)
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Ну якщо Україна вісім місяців витримує Ослокоронавірус, то з просто коронавірусом справиться точно!
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В Украине сильная медицина. Она даже экспортирует врачей более, чем в 60 стран мира!
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Медицина в Україні відсутня, вона померла в 1991 році, хоча вона і не була ніколи нормальною медициною, в СРСР була лише тоталітарна медична служба для санітарного контролю населення та організованої утилізації трупів у випадку війни.
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ага, ага, ну а якже ж! і хліба у нас не печуть. і кінотеатрів немає.
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Правильно , медицину в Украине нельзя назвать слабой, ее просто нет. За такие зарплаты, которые платит власть врачам, в больницах остались только коновалы и олигофрены и это то, что может предоставить власть народу. Я уже не говорю, что даже такая медицина в основном недоступна, потому что не страховая и супердорогая.
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спасибо за комплимент)))
Ваши слова да Богу в уши!
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Ну якщо Україна вісім місяців витримує Ослокоронавірус, то з просто коронавірусом справиться точно!
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в наших больницах полежи и узнаешь уровень медицины, лошара)
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Не дай бог, это реальный дурдом: мать недавно лежала - впечатлений выше крыши. ((
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Причем и деньги не спасают. Разве что условия пребывания улучшаются, а само лечение, увы...
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В коммерческих клиниках вообще врачебный сброд...
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С корью мы "справились", и с гриппом сейчас "справляемся": болеет чуть не треть...не дай бог нам еще эту китайскую херню - вообще будет нам жопа..😨
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Если все будут сидеть по домам с достаточным запасом мани-мани и умением ставить себе капельницы и уколы - непременно справится... Тут при обычной пневмонии в отделениях ажиотаж и конкурс по два человека на место. А антибиотики (которые показаны не при всех возбудителях) ишачат методом проб и ошибок, наращивая силу и стоимость, пока хоть что-то не справится...
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за місяць поміняли чотири антибіотика, а в мене посеред дня t=38℃
Питаю - то шо ми лікуємо? Який діагноз? Врачиха шось муркнула, тіпа, трахео-бронхіт
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сочуствую и желаю скорейшего выздоровления...
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КИЇВ. 31 січня. УНН. В Україну прямує літак із Китаю, на борту якого перебувають 254 пасажири та 15 членів екіпажу. За півгодини до приземленні скарг на стан здоров'я не було. Про це під час пресбрифінгу "Оголошення ВООЗ про надзвичайну ситуацію міжнародного значення щодо поширення нового коронавірусу у світі" повідомив в.о. генерального директора Центру громадського здоров'я України Ігор Кузін, передає кореспондент УНН.
"В нас буде сьогодні прибуття літака, який прямує з Китаю. За попередньою інформацією: 254 пасажири на борту зараз є і також 15 членів екіпажу. За тією інформацією, яка передається до санітарно-карантинного відділу, за півгодини до приземлення ситуація на борту спокійна. Ніяких скарг на стан здоров'я не було повідомлено", - сказав Ігор Кузін.
Нагадаємо, вчора, 30 січня, пасажирам та членам екіпажу на рейсі авіакомпанії МАУ, що прибув з Китаю, була проведена термометрія.

Джерело: УНН
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А про инкубационный период в 2 недели они же "не слышали"?!Полная безответственность нашего минздрава..
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А інкубаційний період коронавірусу 14 днів.
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Да да да...
Говорят уже наши медики и анализы не проверяют,говорят людям:хорошие, а бабло в карман и пох.
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лічно свідєтєльствую: при черговому контролі гемоглобіну в поліклініці написали 130, а в мене він 80. Не допоможе і платна лабораторія. Зробив один замір ТТГ в один день в трьох платних раболаторіях - в результаті одна показала норму, дві інші - перевищення. Контролюю показники МНВ/ПТІ - аналіз платний (90грн в поліклініці) вони пишуть мені норму (ПТІ - 100%), а цього не може бути, бо регулярно приймаю варфарін в дозі 5мг щодня.
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тьотки із лабораторії пожалувались - а чого ви нам не сказали за варфарін? Наступного разу хай лікар пише в направленні "пацієнт приймає варфарін"
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Тем, кто голосовал за Зелемойского стоит пересмотреть эти "дебаты", чтобы понять - как и какими мантрами их надули, а сравнить работу Порошенко и мантры от Зелемойского про его работу уже есть с чем.
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Якщо лікар-початківець отримує 3700гр,(135 євро), то таку медицину важко назвати хорошою. Але бюро ритуальних послуг завжди стануть на допомогу. )
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Лучше без короновируса и экспериментов.
Вчера была статья, что умерла восьмилетняя девочка от туберкулеза. Мы , как оборонены, среди всего цивилизованного мира. Виру с мовой подключим , скажем Господи помилуй!
И вирусы нам не страшны. Или можно просто не сообщать , как на нарассее, про заболевших.
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Лишнехромосомное, понятно, что тебе Вера и Мова - поперёк горла, а что насчёт Армии?
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Глаза его вызывают скорбную улыбку . Медицину в Україні не можна назвати слабкою, вона зможе впоратися з коронавірусом, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 5761
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Как и глаза Зоряны - коллеги и собратья блин, верящие что у нас все получится... Если памперс выдержит...
Медицину в Україні не можна назвати слабкою, вона зможе впоратися з коронавірусом, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 7061
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Справится с короновирусом - если он будет, но его не будет, может не украинская медицина и её корумпированное на всех уровнях руководство, а самоотверженность простых врачей и санитаров. Франция провела у себя исследование, вывод - французкая медицина если, шо не справится.
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пока рано говорить, что какая-либо страна с этим вирусом справилась. тем более те страны, которые с ним еще не столкнулись.
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надо протестировать - заразить бубачку коронавирусом и попробовать вылечить
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Полумеры тут недопустимы! Заразить и сразу сжечь. Медицину в Україні не можна назвати слабкою, вона зможе впоратися з коронавірусом, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 1334
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Верно! Только всю семью и всех слугурода, тоже с семьями.
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Та Ви що???
Ну тоді бубочку до Китаю.
А після повернення у карантин... ну не на Аляску ак американці... трохи поблишче, десь у район йому близького до душі та колін Магадану(Біробіджану)...
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слабой медицину Украины назвать нельзя... ее просто нет...
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Справится то справится, вот только в Украине нет денег умирай и это уже открыто говорят многие врачи... То есть пока люди ищут деньги идет драгоценное время, особенно в сельской местности... И опять все ляжет на волонтеров, а власть только премии себе выписывать будет.
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Минздрав Украины предупреждает: "Нет денег - не болей!"
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медицина у нас просто відсутня..якщо не враховувати приватних медичних послуг та платних послуг у державних медзакладах..нема грошей - подихай..
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- Майор, тобе пакет!
- Мне?
- Мине ничего, а тобе пакет!

- Блин, где вас дебилов взяли?
- Вумных послали до вумных, а мине до тобе!
Так похоже действуют и в ВОЗ, для лучшей коммуникабельности...
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В Феофанії вона на відповідному рівні,тому що там лікуються наші депутати ВР,і на яку з бюджету виділяють великі кошти.Це все.
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по молниеносному освоению средств, действительно у них мало конкурентов.
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